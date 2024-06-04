Сексуальная йога в фотографиях

Аккаунт этой 25-летней девушки в Instagram огромными темпами набирает популярность, граничащую с одержимостью. Имени ее никто не знает, автор настаивает на анонимности, а ее тело всячески вдохновляет ее последователей.







Перед тем как выкладывать фотографии, из-за цензуры девушке иногда приходится обрабатывать с помощью фотошопа свои прекрасные и чувственные позы.

Любительница йоги рассказала , что она хотела бы вдохновлять людей, чтобы они понимали красоту своего тела и принимали его таким, какое оно есть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)