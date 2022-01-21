Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Остров Ангра-дус-Рейс в Бразилии может похвастаться тем, что на нем расположен шикарный особняк, построенный в 2016 году дизайнерским бюро Jacobsen Arquitetura. Этот современный дом со всеми удобствами является воплощением мечты многих людей о рае на земле.







«Этот проект должен удовлетворять жестким экологическим стандартам, ограничивающим объект строительства близостью к морю, его высотой, максимальной вместимостью земли и топографией.







С целью вписаться во все ограничения было разработано несколько концептуальных исследований с различными геометриями и топографическими подходами» — рассказывает архитектор фирмы Якобсен Архитектура.



Окончательный проект, пошедший в строительство, был предназначен для создания соединения между двумя существующими плато, для чего было произведено возведение одно — и двухэтажного объема.







Вход в дом возможен через любой из этажей: приватная зона находится на верхнем уровне, ближе к склону местности, социальная же и рекреационная зоны располагаются на нижнем уровне, рядом с морем. Большой свес, который дает большую тень на нижнем этаж.







Прозрачные фасады обеспечивают взаимодействие жильцов дома с природой, а также дают возможность насладиться легкостью проживания в доме на лоне природы.











«Технологии строительства и используемые материалы, призваны были помочь в разработке той же архитектурной концепции, которую мы используем на остальной территории страны, только теперь это все было применено на острове, где достаточно ограниченное пространство для строительства» — рассказывает представитель фирмы Якобсен Архитектура.

«Мы использовали металлические конструкции и временное перекрытие из панельных деревянных и стеклянных панелей. Легкость их транспортировки позволяла осуществлять быстрый монтаж, с уменьшением потребности в рабочей силе и малом количестве производственных отходов. Кроме того, предлагаемая простота обслуживания и низкая стоимость дома никак не отразиться на долговечности дома. Он будет прочным, удобным и простоит долго».Широкий навес создает своеобразную веранду, протянувшуюся на всю длину дома.Внутренняя лестница на второй этаж сама является элементом декора.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)