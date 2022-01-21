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Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Остров Ангра-дус-Рейс в Бразилии может похвастаться тем, что на нем расположен шикарный особняк, построенный в 2016 году дизайнерским бюро Jacobsen Arquitetura. Этот современный дом со всеми удобствами является воплощением мечты многих людей о рае на земле.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

«Этот проект должен удовлетворять жестким экологическим стандартам, ограничивающим объект строительства близостью к морю, его высотой, максимальной вместимостью земли и топографией.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

С целью вписаться во все ограничения было разработано несколько концептуальных исследований с различными геометриями и топографическими подходами» — рассказывает архитектор фирмы Якобсен Архитектура.

Окончательный проект, пошедший в строительство, был предназначен для создания соединения между двумя существующими плато, для чего было произведено возведение одно — и двухэтажного объема.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Вход в дом возможен через любой из этажей: приватная зона находится на верхнем уровне, ближе к склону местности, социальная же и рекреационная зоны располагаются на нижнем уровне, рядом с морем. Большой свес, который дает большую тень на нижнем этаж.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Прозрачные фасады обеспечивают взаимодействие жильцов дома с природой, а также дают возможность насладиться легкостью проживания в доме на лоне природы.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

«Технологии строительства и используемые материалы, призваны были помочь в разработке той же архитектурной концепции, которую мы используем на остальной территории страны, только теперь это все было применено на острове, где достаточно ограниченное пространство для строительства» — рассказывает представитель фирмы Якобсен Архитектура.



Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

«Мы использовали металлические конструкции и временное перекрытие из панельных деревянных и стеклянных панелей. Легкость их транспортировки позволяла осуществлять быстрый монтаж, с уменьшением потребности в рабочей силе и малом количестве производственных отходов. Кроме того, предлагаемая простота обслуживания и низкая стоимость дома никак не отразиться на долговечности дома. Он будет прочным, удобным и простоит долго».

Широкий навес создает своеобразную веранду, протянувшуюся на всю длину дома.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Внутренняя лестница на второй этаж сама является элементом декора.

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии

Удивительный особняк с прозрачным фасадом на острове в Бразилии



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