Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Тюрьма в Кесон-Сити была построена 60 лет назад на филиппинском острове Лусон. Первоначально в ней предполагалось размещать 800 заключенных, но власти умудрились вместить 3 800. Заключенные вынуждены спать по очереди на полу, лестницах, гамаках, сделанных из старых одеял.



Это место больше похоже на банку сардин. Фотожурналист Noel Celis «пробрался» в тюрьму, чтобы посмотреть, как это выглядит наяву.







Ежедневный бюджет на одного заключенного — 50 песо (около 70 pуб.) на питание и 5 песо на медицину. (Фото Noel Celis):







Один туалет на 130 человек. Вонь усугубляется гниением мусора в соседствующем рядом с тюрьмой канале. (Фото Noel Celis):







Филиппинские тюрьмы являются наиболее перегруженными в мире. В среднем, в них содержатся в 5 раз больше заключенных, чем положено. (Фото Noel Celis):







Условия содержания в тюрьмах с каждым годом становятся всё хуже, поскольку полиция ведет жестокую войну с преступностью. Президент страны заявил, что главным приоритетом своего шестилетнего правления является ликвидация наркотиков. (Фото Noel Celis):







Всего за 1 месяц на Филиппинах были убиты сотни людей и еще тысячи задержаны.







«Как сардины в банке» — наиболее точное описание этого места.











Помывка и постирка.







Мрачное место.















«Пожалуйста, соблюдайте тишину».























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