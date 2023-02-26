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Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Тюрьма в Кесон-Сити была построена 60 лет назад на филиппинском острове Лусон. Первоначально в ней предполагалось размещать 800 заключенных, но власти умудрились вместить 3 800. Заключенные вынуждены спать по очереди на полу, лестницах, гамаках, сделанных из старых одеял.

Это место больше похоже на банку сардин. Фотожурналист Noel Celis «пробрался» в тюрьму, чтобы посмотреть, как это выглядит наяву.

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Ежедневный бюджет на одного заключенного — 50 песо (около 70 pуб.) на питание и 5 песо на медицину. (Фото Noel Celis):

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Один туалет на 130 человек. Вонь усугубляется гниением мусора в соседствующем рядом с тюрьмой канале. (Фото Noel Celis):

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Филиппинские тюрьмы являются наиболее перегруженными в мире. В среднем, в них содержатся в 5 раз больше заключенных, чем положено. (Фото Noel Celis):

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Условия содержания в тюрьмах с каждым годом становятся всё хуже, поскольку полиция ведет жестокую войну с преступностью. Президент страны заявил, что главным приоритетом своего шестилетнего правления является ликвидация наркотиков. (Фото Noel Celis):

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Всего за 1 месяц на Филиппинах были убиты сотни людей и еще тысячи задержаны.

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

«Как сардины в банке» — наиболее точное описание этого места.

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Помывка и постирка.

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Мрачное место.

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

«Пожалуйста, соблюдайте тишину».

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

Шокирующие фотографии из тюрьмы на Филиппинах

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