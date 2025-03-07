Самые удивительные психологические исследования

За последние 100 лет люди узнали много нового и странного о человеческом разуме и все благодаря различным психологическим исследованиям. Некоторые исследования были весьма интересными, а другие настолько жестокими, что их признали противозаконными и бесчеловечными.
Вот самые интересные и безумные исследования психологии человека:
10. Теория веселья (The Fun Theory)
В 2009 году компания Volkswagen решила запустить в одной из станций метро в Стокгольме проект, названный The Fun Theory (Теория веселья).
В данном случае компания сделал из обычных ступенек в метро пианино, а целью было увидеть, сколько людей захочет спустить по музыкальным ступенькам, а сколько по эскалатору. Число людей, которые решили спуститься по ступенькам, возросло на 66%. Удивительно – люди решили выбрать более полезный для здоровья вариант, потому что им было весело.
9. Зефирный эксперимент (The Marshmallow Experiment)
Этот эксперимент состоял из серии исследований, анализирующих отсроченное удовольствие, которые проводились в конце 60-х и начале 70-х годов. Психолог Уолтер Мишел попытался понять, влияет ли величина награды для человека на его успех в будущем.
В своих этих исследованиях психолог предлагал детям выбор: либо взять небольшое вознаграждение (в виде одного зефира или одного печенья) сразу, либо немного потерпеть (около 15 минут) и удвоить свою награду, то есть получить 2 зефира или 2 печенья.
Треть детей, которые участвовали в исследовании, решили ждать, чтобы получить больше сладостей. Последующие эксперименты показали, что у большинства детей, которые ждали, чтобы получить больше сладостей, жизнь сложилась более благополучно.
8. Эксперимент «Пропавший ребенок».
Очень часто люди не обращают должного внимания на свое окружение. Эта теория была доказана в эксперименте с «пропавшим ребенком».
Исследователи распечатали объявление о пропавшем ребенке с фотографией и нужной информацией и повесили его на дверь магазина. Одни прохожие даже не обращали внимания на объявление, а те, кто увидел его и изучил, не заметили «пропавшего» мальчика из объявления, который стоял прямо рядом с магазином.
Этот эксперимент повторили и другие исследователи и обычные люди в разных городах. Вот один из таких примеров:
7. Разделенный класс (A Class Divided)
В 1968 году, учитель 3-го класса Джейн Эллиот придумала упражнение, которое бы наглядно показало белым детям эффект расизма. Она разделила класс на детей с карими и голубыми глазами.
В первый день дети с голубыми глазами считались лучше, и она им давала больше свободы и привилегий, чем детям с карими глазами. Обеим группам было запрещено общаться между собой.
Результаты не заставили себя долго ждать. Голубоглазые ученики стали лучше справляться на уроках и при этом насмехались над кареглазыми. У детей с карими глазами понизилась самооценка, и они хуже стали справляться с заданиями.
На следующий день кареглазые имели больше привилегий и результаты также не заставили себя ждать. В итоге дети поняли, что не стоит судить человека по его внешнему виду, и в конце урока все друг друга обняли.
6. Эксперименты Аша (Asch Conformity Experiment)
Эксперименты Аша представляли собой серию исследований, проведенных в 1950-х годах, целью которых было продемонстрировать, как люди подчиняются в группах (показать власть конформизма в группах).
Одного из участников поместили в комнату с актерами. В комнате повесили изображение с тремя полосками разной длины. Участника попросили указать на самую длинную линию, а актеры все как один нарочно выбирали неправильный ответ. Целью было узнать, поддается ли участник всеобщему мнению. Большинство участников согласились с неправильным ответом, указанным актерами.
5. Чудовищный эксперимент (Monster Study)
Этому исследованию дали такое название из-за своего неэтичного (если не сказать чудовищного) отношения к людям. В 1939 году Уэнделл Джонсон со своей командой отобрали 22 детей сирот. Некоторые дети были полностью здоровы, а другие страдали заиканием.
Детей с заиканием хвалили и аплодировали им, когда они не заикались, а вот здоровых детей унижали и критиковали. В результате эксперимента, у детей, которых критиковали, появились проблемы, связанные с нарушением речи, которые остались на протяжении всей их взрослой жизни.
Данный эксперимент, хоть и весьма жестокий, показал, почему детей нужно поощрять и мотивировать в раннем возрасте.
4. Эффект ореола
В психологии Эффект ореола представляет собой идею, что общее мнение людей о человеке складывается из всего одного его свойства или черты.
Чтобы проверить данную идею, один мужчина решил опубликовать два разных видео на сайте знакомств, где он говорил один и тот же текст. В первом видео он был невероятно уверен в себе, а во втором был более меланхоличен.
Каждое видео дали просмотреть группе девушек в разных комнатах. Девушки, которые посмотрели первое видео (с уверенным человеком) сказали, что мужчина им понравился, а вот во второй комнате девушкам мужчина совсем не приглянулся.
Этот эксперимент идеально показывает Эффект ореола, и как всего одна черта характера может повлиять на общее мнение о человеке.
3. Когнитивный диссонанс
Каждый человек испытывает когнитивный диссонанс. Первый, кто решил изучить данный феномен, был Джек Брем (Jack Brehm), студент кафедры психологии Миннесотского университета.
В 1956 году он принес 8 своих свадебных подарков типа тостера, радиоприемника и фена в класс и попросил каждого студента оценить каждый предмет, исходя из того, насколько сильно он им нужен.
После этого он попросил каждого студента выбрать между двумя предметами, которые они считали одинаково нужными и взять себе домой один из них. Позже студентов снова попросили оценить каждый предмет. В результате оказалось, что студенты больше хвалили выбранный ранее предмет и меньше тот предмет, что они первый раз отклонили.
Этот эксперимент показывает, как люди пытаются убедить себя, что они сделали правильный выбор.
2. Слепота к изменениям
Если с вами рядом что-то внезапно изменилось, вы, конечно, сразу это заметите, не так ли? На самом деле это не всегда так. Когда в мозг поступает слишком много информации, он не способен обработать ее всю.
Взгляните на это изображение
А теперь посмотрите на это изображение. Что изменилось? Вы смогли сразу определить?
«Слепота к изменениям» является термином, который описывает затруднения человека с вниманием к значительным изменениям. Проще говоря, человек не обращает внимания на очевидное изменение. Каждый день мы испытывает такую слепоту.
В одном эксперименте было решено проверить слепоту к изменениям с помощью распознавания лиц. К участнику исследования подошел мужчина и выдал бланк для заполнения, после чего этот человек нагнулся под стол, чтобы якобы что-то поднять, а поднялся совершенно другой человек и в другой одежде.75% участников исследования не обнаружили никаких изменений.
Проверьте себя (для этого видео не обязательно знать английский):
1. Глобальное Гарвардское исследование (Harvard Grant Study)
Это исследование растянулось на 75 лет и в нем приняли участие 268 мужчин, студентов Гарвардского университета. В течение эксперимента регистрировались данные о разных аспектах жизни каждого из них.
Это волнующее и уникальное исследование показало, что любовь и исходящие от нее теплота и счастье, на самом деле, наполняют человека чувством удовлетворенности жизнью, которое мы не можем получить из других источников нашей жизни.
Результаты исследования также показали, что для полного счастья человеку нужна не только любовь, но и возможность жить так, чтобы это не влияло на любовь.
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