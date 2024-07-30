Первые фотосессии: 19 портретов Анджелины Джоли, сделанных в начале её карьеры

Черно-белые портреты Анджелины Джоли.

1. Совсем ещё юная красавица Джоли

Анджелине 15 лет.

2. В образе

Когда худоба не так заметна , юная Анджелина выглядит гораздо лучше!

3. Начало карьерного пути

В шикарном леопардовом платье.

4. Задумчивый взгляд...

Губы — визитная карточка начинающей актрисы.

5. Жемчужная улыбка

Анджелина отлично умела позировать еще в юные годы!

6. Девушка с нестандартной внешностью

Анджелине очень идет маленькое черное платье.

7. Глаза и губы — как их не узнать!

Анжелине прочили большое модельное будущее.

8. Длинноногая лань

Первые шаги начинающей суперзвезды Голливуда.

9. Восходящая звезда

Анджелина выглядит с этой укладкой просто очаровательно.

10. Юная соблазнительница

Покорительница мужских сердец.

11. Чёткий взгляд

Ярко прослеживаются индейские корни.

12. Совсем не детский взгляд

Очень похожа на себя в более взрослом возрасте.

13. Эти плечи знает весь мир!

Чёрно-белая фотография, сделанная фэшн-фотографом Шоном Макколом.

14. Очаровательная молодая Анджелина Джоли

Респектабельная звезда Голливуда может перевоплотиться в любой образ.

15. Пленящий взгляд

16. Ундина

Фотосессия Джоли в купальнике.

17. Стройная Анджелина

Анджелина не стала делать карьеру модели, предпочтя кино.

18. Красотка Анджелина

Юная звезда выглядит необыкновенно привлекательной с шикарными локонами и в откровенном черном платье.

19. Женственно

Глаза Джоли никогда не меняются.