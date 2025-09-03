«Иллюзия Моисея» демонстрирует, насколько мы невнимательны к фактам

- http://vs-t.ru/Сколько животных каждого вида Моисей взял на ковчег?
- Какова национальность изобретателя телефона Томаса Эдисона?
- Какие слова произнёс Луи Армстронг, ступив на поверхность Луны?
Если вы ответили «по паре», «американец» и «один маленький шаг для человека…», то можем вас поздравить: вы трижды ошиблись.знаете, что ковчег построил Ной, а не Моисей, телефон изобрёл Александр Белл, а на луну летал Нил, а не Луи Армстронг. Почему же вы позволили вопросам запутать вас? Всё дело в процессе обработки информации в мозге.
80% людей не могут ошибаться, не так ли?
Этот тест носит название «Иллюзия Моисея». Он демонстрирует, насколько плохо вы замечаете ошибки в повседневной жизни. Исследователи одурачили несчётное количество добровольцев, пытаясь выяснить, при каких обстоятельствах это происходит, и что могут сделать люди, чтобы чаще замечать обман. Впервые «иллюзию Моисея» применили во время исследования в 1981 году. И тогда более 80% испытуемых пропустили факт, что Моисей не имел отношения к ковчегу, хотя в предварительных тестах показали свою осведомлённость. И это несмотря на факт, что перед ними прямо была поставлена задача обнаружения подобных ошибочных вопросов. Вопрос про Моисея одурачил больше всего людей, в то время как лишь 40 % были обмануты вопросом о национальности Томаса Эдисона. В 2000 году в издании «Psychological Science» опубликована работа, объясняющая, почему это произошло. Исследователи выяснили, что обмануть людей при помощи иллюзии можно двумя способами: подменяемые имена должны быть «семантически схожи» (в случае с Ноем и Моисеем они оба из Библии) либо «фонетически схожи» (то есть звучать похоже).
Обмани меня единожды
Выходит, людей достаточно легко обмануть. Но действительно ли это важная проблема, а не просто повод насмешить нескольких учёных? К сожалению, да. Профессор психологии Лиза Фазио, показала в своей работе, что подобные иллюзии ведут к тому, что люди начинают принимать фальшивую информацию о мире. Лиза и её команда предлагали добровольцам читать вымышленные истории, в которых встречались фразы-фальшивки, например «переплывая Атлантический океан, самый большой в мире». После прочтения люди были более склонны ответить, что Атлантический океан самый большой, хотя двумя неделями ранее проходили тест, где отвечали «Тихий». Хуже того, попытки помочь людям избежать ошибочной тенденции имели обратный эффект. Исследователи пытались дать испытуемым больше времени на прочтение вопросов или выделять важную информацию красным шрифтом, но это лишь увеличивало вероятность неправильного ответа. К счастью, существует проверенный и доступный каждому способ более безопасного путешествия по океану соцсетей, доверху полному сенсационными заголовками и «фейковыми новостями». Когда людей просят взять на себя роль профессионального «проверяющего фактов», они с большей вероятностью отметают фальшивки, чем те, кто просто читает предложенный текст. Вывод ясен: предполагайте, что любая поступающая информация может быть ошибочной, и тогда вы скорее заметите настоящий обман. Последовав нашему совету, вы станете похожи на изобретателя электричества Альберта Эйнштейна.
