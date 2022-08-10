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Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Всем хочется, чтобы дома было уютно и симпатично. Поэтому многие пытаются украсить интерьер новомодными вещами, которые мелькали в журналах и на сайтах, посвященных дизайну, или просто кажутся популярными. Однако, к сожалению, далеко не всегда эти предметы смотрятся элегантно и стильно.

Мы решили разобраться, какие предметы интерьера уже давно не делают дом краше.

Растения, стоящие близко к полу



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Комнатные растения украсят любое, даже самое мрачное помещение. Но только если декорировать ими по правилам.
Так, не стоит ставить вниз растения, особенно с длинной свисающей листвой, которая будет стелиться по полу. Так будет создаваться ощущение бардака, а не уюта. Лучше выбрать достаточно высоко расположенную поверхность для того, чтобы поставить горшок, или воспользоваться подвесным кашпо и разместить своего любимца под потолком.

Белая керамическая плитка



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

По-другому эта плитка называется subway (англ. «подземка»). С одной стороны, она давно уже стала классическим решением для кухонного интерьера, с другой, выглядит банально.
Здесь дизайнеры предлагают дать простор фантазии. Например, можно выбрать плитку другого цвета. Или уйти от стандартных прямых линий при выкладывании и придумать какой-нибудь узор.

Мебель середины прошлого века



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

У кого-то такая мебель наверняка сохранилась. А многие, чтобы разнообразить интерьер и вообще быть в тренде, специально приобретали вещи конца 1940-х — начала 1960-х годов или стилизованные под ту эпоху. Но сейчас такие предметы встречаются настолько часто, что перестали быть уникальными. К тому же производители штампуют много некачественных изделий.
Эксперты советуют обратить внимание на мебель других временных периодов. Также не стоит забывать, что винтажный интерьер имеет свои тренды. Так, в 2022 году в моду вошел стиль 1970-х. Например, особенно популярной стала мебель из ротанга (на фото справа).
Другие ключевые тенденции — натуральные материалы, природные оттенки, стулья и кресла на низких ножках, бархатные элементы в декоре, обои с узорами и так далее.

Стулья с металлическими ножками



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Из-за своей конструкции стулья с металлическими ножками часто используются в конференц-залах и учебных заведениях. Согласитесь, это совсем не вяжется с домашним уютом.
Отличная замена — стулья из натурального дерева. Они всегда смотрятся актуально, а в 2022 году еще и оказались на пике моды. Дизайнеры предлагают также комбинировать различные материалы, например дополнить стул подушкой.

Розовые предметы интерьера



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

В 2010-х нежно-розовые оттенки, которые еще назывались millenial pink, буквально ворвались в тренды. Многие старались добавить этот цвет чуть ли не в каждое помещение в доме. Однако сейчас такой интерьер уже не в моде, и вряд ли когда-то произойдет его триумфальное возвращение. Вместо этого эксперты предлагают обратить внимание на желтый и зеленый цвета.

Деревянный кухонный гарнитур медовых оттенков



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Когда-то, особенно в 1980–1990-е годы, была очень популярна кухня из дерева медового цвета. Однако сейчас она уже безнадежно устарела. Более изысканно смотрится, например, кухня серых тонов.

Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Также есть способы освежить интерьер, не перекрашивая мебель и не покупая новую. Например, можно приобрести фурнитуру черного цвета, добавить больше стеклянных предметов, заменить яркий декор на украшения нейтральных тонов, расставить растения.

Вещи с цветочным узором



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Цветочные орнаменты на каждой подушке, занавеске или покрывале были в тренде в 1980-х. Сейчас, по мнению дизайнеров, они уже смотрятся старомодно. Чтобы такой узор выглядел по-настоящему стильно, стоит выбирать только несколько расписных вещей в качестве акцентных элементов.

Бессчетное количество вещей с узором в клетку



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Шотландская клетка вошла в моду в 1970-х. В целом она актуальна до сих пор. Но с этим орнаментом, как и с цветочным, важно не переборщить, иначе будет просто рябить в глазах. Достаточно небольшого количества предметов с клетчатым узором, чтобы создать стильный интерьер.

Ковры с анималистичным принтом



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Это еще один привет из далекого прошлого. Одно время были особенно модны ковры с узором «зебра», а чуть позже — имитирующие шкуру коровы. Так многие пытались придать помещению экзотичности. Но сейчас такая деталь интерьера смотрится дешево, и от нее можно смело избавляться.

Яркая мягкая мебель в светлой гостиной



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Многие привыкли думать, что мебель яркого цвета в качестве акцента в гостиной, выдержанной в нейтральных тонах, — это оригинальное решение. Однако эта интерьерная уловка существует лет 10, и сейчас такие диваны и кресла выглядят недостаточно солидно. Особенно если оттенок чересчур насыщенный.
Вместо этого дизайнеры рекомендует перенести акцент на стены и красить их не в нейтральные, а в яркие цвета.

Кружевная скатерть



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Хотя кружево выглядит изящно, в современном интерьере оно смотрится старомодно. Эксперты говорят о том, что сейчас можно обойтись и без скатертей, особенно если стол сам по себе элегантный и не требует дополнительных украшений. Если же со скатертью привычнее, то можно регулярно следить за трендами. Например, в 2022 году в моде скатерти с вышивкой.

Раздвижные амбарные двери



Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Деревянная раздвижная дверь между комнатами, по сути, не имеет какой-то особой функции. Более того, она не прилегает к стене, из-за чего пропускает свет, а также все звуки и запахи из соседнего помещения.
К тому же такая дверь подходит к интерьеру в фермерском стиле, а в современном доме или городской квартире смотрится излишне просто. Дизайнеры советуют оставаться верными классике и разделять комнаты обычными дверями.
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