Предметы интерьера, которым давно пора отправиться на барахолку

Всем хочется, чтобы дома было уютно и симпатично. Поэтому многие пытаются украсить интерьер новомодными вещами, которые мелькали в журналах и на сайтах, посвященных дизайну, или просто кажутся популярными. Однако, к сожалению, далеко не всегда эти предметы смотрятся элегантно и стильно.



Мы решили разобраться, какие предметы интерьера уже давно не делают дом краше.



Растения, стоящие близко к полу

Белая керамическая плитка

Мебель середины прошлого века

Стулья с металлическими ножками

Розовые предметы интерьера

Деревянный кухонный гарнитур медовых оттенков

Вещи с цветочным узором

Бессчетное количество вещей с узором в клетку

Ковры с анималистичным принтом

Яркая мягкая мебель в светлой гостиной

Кружевная скатерть

Раздвижные амбарные двери

Комнатные растения украсят любое, даже самое мрачное помещение. Но только если декорировать ими по правилам.Так, не стоит ставить вниз растения, особенно с длинной свисающей листвой, которая будет стелиться по полу. Так будет создаваться ощущение бардака, а не уюта. Лучше выбрать достаточно высоко расположенную поверхность для того, чтобы поставить горшок, или воспользоваться подвесным кашпо и разместить своего любимца под потолком.По-другому эта плитка называется subway (англ. «подземка»). С одной стороны, она давно уже стала классическим решением для кухонного интерьера, с другой, выглядит банально.Здесь дизайнеры предлагают дать простор фантазии. Например, можно выбрать плитку другого цвета. Или уйти от стандартных прямых линий при выкладывании и придумать какой-нибудь узор.У кого-то такая мебель наверняка сохранилась. А многие, чтобы разнообразить интерьер и вообще быть в тренде, специально приобретали вещи конца 1940-х — начала 1960-х годов или стилизованные под ту эпоху. Но сейчас такие предметы встречаются настолько часто, что перестали быть уникальными. К тому же производители штампуют много некачественных изделий.Эксперты советуют обратить внимание на мебель других временных периодов. Также не стоит забывать, что винтажный интерьер имеет свои тренды. Так, в 2022 году в моду вошел стиль 1970-х. Например, особенно популярной стала мебель из ротанга (на фото справа).Другие ключевые тенденции — натуральные материалы, природные оттенки, стулья и кресла на низких ножках, бархатные элементы в декоре, обои с узорами и так далее.Из-за своей конструкции стулья с металлическими ножками часто используются в конференц-залах и учебных заведениях. Согласитесь, это совсем не вяжется с домашним уютом.Отличная замена — стулья из натурального дерева. Они всегда смотрятся актуально, а в 2022 году еще и оказались на пике моды. Дизайнеры предлагают также комбинировать различные материалы, например дополнить стул подушкой.В 2010-х нежно-розовые оттенки, которые еще назывались millenial pink, буквально ворвались в тренды. Многие старались добавить этот цвет чуть ли не в каждое помещение в доме. Однако сейчас такой интерьер уже не в моде, и вряд ли когда-то произойдет его триумфальное возвращение. Вместо этого эксперты предлагают обратить внимание на желтый и зеленый цвета.Когда-то, особенно в 1980–1990-е годы, была очень популярна кухня из дерева медового цвета. Однако сейчас она уже безнадежно устарела. Более изысканно смотрится, например, кухня серых тонов.Также есть способы освежить интерьер, не перекрашивая мебель и не покупая новую. Например, можно приобрести фурнитуру черного цвета, добавить больше стеклянных предметов, заменить яркий декор на украшения нейтральных тонов, расставить растения.Цветочные орнаменты на каждой подушке, занавеске или покрывале были в тренде в 1980-х. Сейчас, по мнению дизайнеров, они уже смотрятся старомодно. Чтобы такой узор выглядел по-настоящему стильно, стоит выбирать только несколько расписных вещей в качестве акцентных элементов.Шотландская клетка вошла в моду в 1970-х. В целом она актуальна до сих пор. Но с этим орнаментом, как и с цветочным, важно не переборщить, иначе будет просто рябить в глазах. Достаточно небольшого количества предметов с клетчатым узором, чтобы создать стильный интерьер.Это еще один привет из далекого прошлого. Одно время были особенно модны ковры с узором «зебра», а чуть позже — имитирующие шкуру коровы. Так многие пытались придать помещению экзотичности. Но сейчас такая деталь интерьера смотрится дешево, и от нее можно смело избавляться.Многие привыкли думать, что мебель яркого цвета в качестве акцента в гостиной, выдержанной в нейтральных тонах, — это оригинальное решение. Однако эта интерьерная уловка существует лет 10, и сейчас такие диваны и кресла выглядят недостаточно солидно. Особенно если оттенок чересчур насыщенный.Вместо этого дизайнеры рекомендует перенести акцент на стены и красить их не в нейтральные, а в яркие цвета.Хотя кружево выглядит изящно, в современном интерьере оно смотрится старомодно. Эксперты говорят о том, что сейчас можно обойтись и без скатертей, особенно если стол сам по себе элегантный и не требует дополнительных украшений. Если же со скатертью привычнее, то можно регулярно следить за трендами. Например, в 2022 году в моде скатерти с вышивкой.Деревянная раздвижная дверь между комнатами, по сути, не имеет какой-то особой функции. Более того, она не прилегает к стене, из-за чего пропускает свет, а также все звуки и запахи из соседнего помещения.К тому же такая дверь подходит к интерьеру в фермерском стиле, а в современном доме или городской квартире смотрится излишне просто. Дизайнеры советуют оставаться верными классике и разделять комнаты обычными дверями.