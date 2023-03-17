10 исторических находок, которые поставили учёных в тупик

1. Ступа Мьянмы
Эта ступа (культовое буддийское архитектурное сооружение) высотой около 7 метров стоит на огромном округлом камне, который расположился на вершине горы. Тайна камня в том, что он помещен на склон без видимых креплений и очень плохо прилегает к основанию. Это легко проверяется на практике: камень качается от одного прикосновения. Говорят, что под его основанием можно провести веревку. Возникает только один вопрос: как он там держится?
2. Коллекция Джульсруда, Мексика
Эту коллекцию Вольдемар Джульсруд начал собирать еще в 1944 году, проводя тщательные раскопки. На данный момент в его коллекции 37 тысяч артефактов!
Это поразительно, но в ней нет ни одного повторяющегося экземпляра, а 2500 из них — это статуэтки динозавров. Разнообразие их типов вызывает истинное изумление: здесь есть и известные нам виды, и такие, которые современные ученые идентифицировать не могут, например крылатые динозавры-драконы.
Абсолютно неизвестно, кто мог сделать все эти фигурки, и понятно, что мы знаем крайне мало о тех животных, которые населяли нашу планету.
3. Абидосские иероглифы, Египет
На одной из балок храма ученые еще в XIX веке обнаружили странные надписи, расшифровать которые им тогда не удалось. А с наступлением нового века египтологи уже по-другому взглянули на них. Оказалось, что там были выбиты изображения современной боевой техники: вертолетов, самолетов и танков. Как такое может быть, до сих пор остается загадкой. Некоторые египтологи считают, что эти непонятные иероглифы были созданы случайно, путем наложения одних символов на другие.
4. Долина Кувшинов, Лаос
На высоте около 1000 метров над уровнем моря по вершинам холмов разбросаны огромные кувшины, самый крупный из них весит 6 тонн. Сделаны они из камня таких пород, которые не встречаются в этой местности. О кувшинах мало что известно. Никто не знает, откуда и как они сюда попали. Некоторые ученые считают, что в них хранили рис или вино те, кто жил здесь в древности.
Все версии достаточно сомнительны. Несомненно одно: возраст гигантских камней — не менее 2500–3000 лет.
5. Черные камни Ики, Перу
Первые упоминания о находках черных камней с изображениями странных животных относятся к XVI веку. Коллекцию собирал доктор Хавьер Кабрера в течение 40 лет.
Это своего рода «библиотека» из огромного количества камней с изображениями на них бытовых тем, звезд, инструментов для изучения космоса, летательных аппаратов, хирургических операций, карт Земли и других планет, календаря. На одном из камней — человек, едет верхом на трицератопсе, причем на спине ящера изображена попона, а наездник держит в руках курительную трубку. Естественно, что такие изображения противоречат не только современным представлениям об истории человечества, но и здравому смыслу. Неужели люди и динозавры жили в одно время и так тесно контактировали?
6. Космонавты в скафандрах
Большое количество рисунков и статуэток разного возраста, найденных по всему миру, трактуют как изображения космонавтов, одетых в скафандры или герметичные шлемы. Можно, конечно, списать все на фантазию художника. Однако сходство иногда бывает весьма удивительным.
7. Египетские иероглифы в Австралии
Эти загадочные иероглифы на протяжении почти 100 лет были частью местного фольклора, родившегося из рассказов очевидцев, случайно их находивших. В самом факте их существования не было бы ничего удивительного, но оказалось, что это именно древнеегипетские иероглифы! Как они здесь оказались и кто их высекал — исследователи не знают до сих пор.
8. Рисунки на полях
Ученые считают, что рисунки- дело рук людей. И действительно часть из них создали шутники. Но сложность, строгая математическая выдержанность целого ряда из них и краткое время создания указывают на то, что люди подобное и с такой скоростью создать не могли.
По некоторым данным, рисунки начали появляться на полях вовсе не в последнее время, а как минимум сотни лет назад. Например, в некоторых районах Китая крестьяне выкладывают на земле камни в виде аналогичных рисунков уже так долго, что никто не знает, откуда пошла эта традиция. А в Англии такие изображения есть и на древних мегалитах. И такие факты тоже нужно учитывать, чтобы как можно полно восстановить картину прошлого.
9. Белая пирамида, Китай
Первым Белую пирамиду обнаружил в конце Второй мировой войны американский пилот Джеймс Гаусман. И она была просто огромной. Высота ее примерно 300 метров — это почти в 2 раза выше пирамиды Хеопса. Гаусман тщательно исследовал пирамиду. Ювелирно обработанные гигантские плиты тщательно уложены и подогнаны друг к другу.
Неизвестно, какими орудиями пользовались древние китайцы, как им удавалось передвигать плиты, а затем поднимать их на небывалую высоту. Ученые даже не знают, кто же был истинным строителем великой Белой пирамиды.
10. Древняя карта, Китай
Эту карту купил китайский коллекционер Лю Ган в 2001 году в антикварном магазине в Шанхае за 500 долларов. Она датируется 1763 годом, но имеет надпись: «Карту сию нарисовал Мо Йи Тонг, подданный династии Цин, в правление императора Гун Ли в 1763 году по оригиналу карты 1418 года». Это на 74 года раньше прибытия Колумба в Новый Свет, однако на китайской карте уже изображены обе Америки. Причем оба побережья — и западное, и восточное.
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