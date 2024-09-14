Кто из диктаторов был помешан на Кондолизе Райс и другие странные пристрастия одиозных политиков

Тираны, поработившие целые страны и народы, могут позволить себе практически все. Они имеют безграничную власть, у которой нет границ. История, к сожалению, знает немало примеров, тирании, тоталитаризма и кровавых диктаторов. Невзирая на все ужасы, которые эти личности творили, все же жизнь диктаторов часто была увлекательной и полной интересных вещей.
Адольф Гитлер и увлечение Диким Западом
Адольф Гитлер фанател от вестернов еще в школе, а возглавив Третий Рейх ставил вождя индейев Виннету в пример немецким солдатам
Никто не поспорит, что Адольф Гитлер был воплощением абсолютного зла. Но отрицать то, что личность он крайне интересная тоже нельзя. У него были особые предпочтения в еде, он души не чаял в животных, но ненавидел большинство людей. Одним из неординарных его увеличений является творчество одного немецкого писателя приключенческого жанра Карла Мая. Он известен как романист, чьему авторству принадлежат произведения о Диком Западе. Главными героями в них выступают персонаж по имени Олд Шаттерхенд и вождь племени индейцев Апачи Виннету.
Гитлер с этим автором впервые познакомился еще будучи ребенком. Роман Мая «Поездка через пустыню» на неокрепший ум школьника такое впечатление произвел, что его успеваемость существенно снизилась. Романы этого автора стали одержимостью, и диктатор отдал приказ читать их детям. Офицерам и вовсе Гитлер поручил изучать личность Олда Шаттерхенда, чтобы они были такими отличными охотниками и так же хорошо владели военным делом. Интересно, что при всем своем убеждении в исключительности арийской расы и ненависти к другим, индейца Виннету из романа Мая он ставил солдатам в пример, восхищаясь его храбростью.
Фидель Кастро и любовь к мороженному
Брутальный Фидель Кастро любил не только сигары, но и мороженое
Сложно представить себе легендарного команданте, личность и образ которого до сих пор восхищает многих людей, без сигары. Действительно, эта вредная привычка сопровождала его на протяжении всей жизни. Но мало кто знал, что курение было далеко не единственной страстью. Кастро обожал мороженое и не мог им насытиться, как-то раз съел сразу более десятка шариков.
Больше других команданте ценил канадское мороженое, поэтому своему послу в Канаде приказал отправить ему 28 контейнеров любимого лакомства. Кастро хотел, чтобы в разных контейнерах были разные вкусы. А во имя своей любви к этому десерту лидер Кубы даже построил в кубинской столице большое кафе-мороженое.
Иди Амин и одержимость Шотландией
Иди Амин (слева) / Кадр из фильма "Последний король Шотандии
Создатель одного из самых страшных и жестоких диктаторских режимов в Африке, лидер Уганды Иди Амин во время службы в армии британской монархии впервые узнал о Шотландии, и навсегда проникся любовью к этому месту. Там он впервые выпил стакан виски, узнал о национальных танцах и сумел найти общий язык с жителями, не смотря на свой цвет кожи. Дело в том, что шотландцы, в отличие от англичан, не были расистами. Да и жители Уганды и шотландцы имели одну общую черту – ненависть к британскому господству.
Когда впоследствии переворота Амин пришел к власти в Уганде в 1974 году, то начал всячески выражать свою любовь к стране клетчатых юбок и волынок. Сначала выдвинул предложение стать в Шотландии новым королем. Затем создал «Фонд спасения Британии», который занимался пожертвованиями еды для этой страны. Но этого Амину оказалось недостаточно, и уже в 1976 году он нанял коллектив музыкантов, которые на улицах его страны маршировали в шотландских нарядах, играли на волынках традиционные национальные песни.
Но что обидно, сама Шотландия таких порывов кровавого диктатора не оценила, все его шаги были просто проигнорированы, и правильно. Ведь уже в 1977 году Амин за свои негуманные действия в своей стране был отстранен от участия в мероприятии Африканского Союза. И хотя спустя пару лет от провел вторжение в Танзанию, все же его свергли и он был вынужден бежать.
Франсуа Дювалье, колдовство и вуду
Диктатор Дювалье был одержим магией и вуду, считал себя колдуном
Диктатор, кровавый тиран, уничтожающий свой собственный народ, управляющий страной вплоть до своей смерти Франсуа Дювалье имеет дурную слову. Он стал президентом в 1957 году и за власть держался, как никто. Помимо всех нелицеприятных черт характера он был просто помешан на вуду. В Гаити эта религия была государственной, как бы странно и дико это не звучало. Дювалье был очень суеверен и боялся черной магии. Одним из его странностей было поклонение перед числом 22, только оно было для него правильным, ведь он был под охраной вуду в этот день. Политик отказывался покидать дом в другие дни.
Когда произошло печально известное «Даллаское убийство» Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, Дювалье сразу заявил, что это его рук дело, и он вызвал его своими способностями. Он настолько верил в свои магические возможности, что даже направил на могилу Кеннеди своих посланников собирать воздух. Его колдун-диктатор намеревался использовать в своих ритуалах для заклинаний. Его фанатизм не знал границ и однажды он совершил еще одно безумие. Дювалье услышал, что его политический соперник использовал вуду и превратился в черную собаку. Диктор, не долго думая, приказал убить всех собак такого цвета на всем Гаити.
Николае Чаушеску и нездоровая любовь к одежде
Чаушеску не отказывал себе в роскоши красиво одеваться, даже когда его народ голодал
Румынский диктатор Чаушеску – еще один диктатор. Человеческие качества в нем погубила безграничная власть и полный контроль над жизнями граждан своей страны. В качестве румынского диктатора он поступал по классической схеме: уничтожал оппозицию, грабил население, наживался и заставлял страдать ни в чем неповинных людей. Чаушеску был безжалостным и циничным: пока румыне еле сводили концы с концами и буквально голодали, у него было всего не просто в достатке, но даже в излишестве.
Румынский диктатор обожал одежду, ее у него были целые склады. Для себя он каждый день брал с охраняемого склада вещи. Он, как и многие тираны, страдал паранойей, вполне оправданно боясь, что его запуганный и загнанный народ учинит над ним расправу. Поэтому старая одежда просто сжигалась, Чаушеску верил, противники могли заразить ее в течение дня, поэтому на склад ее отправлять назад было нельзя. За нарядами диктатора следил специальные люди, в задачи которых входила проверка ее на бактерии, яды и радиацию.
Муаммар Каддафи помешался на Кондолизе Райс
Муаммар Каддафи был безума от американского госсекретаря Кондолизы Райс
При президенте США Джордже Буше-Младшем работала очень яркая женщина Кондолиза Райс. Она занимала важный для международной политики пост государственного секретаря. Как у довольно красивой женщины у нее, разумеется, были поклонники. И среди них одиозный ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Но это была не просто симпатия, а настоящее помешательство.
После первой встречи Райс просто вскружила ему голову. Диктатор имел коллекцию фото с ней, а на страницах дневника называл ее «любимая чернокожая африканка». Когда Райс посещала ливийскую столицу, он одарил ее подарками на 200 тысяч долларов. И как настоящий влюблённый, он даже песню ей посвятил, назвав «Черный цветок в Белом доме».
Ким Чен Ын и страсть к швейцарскому сыру
Увлечение Ким Чен Ына швейцарским сыром нанесло ему немалый вред
Один из последних диктаторов XXI века лидер Северной Кореи Ким Чен Ын человек экстравагантный. Как-то в 2014 году он пропал с радаров. Так как страна его одна из самых закрытых, а свободной прессы там просто не существует, то приходилось только гадать, что произошло на самом деле. Хотя официальный источник заявлял, что Ким имеет неудобное физическое состояние. А это совсем не проливало свет на происходящее. Что на самом деле случилось с Кимом рассказал человек, которому удалось почти невозможное – сбежать из Северной Кореи.
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