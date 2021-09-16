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10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Жизнь – штука непредсказуемая, но когда в нее врываются еще и любовь и страсть, логика и вовсе уходит на десятый план. Простой пример – женитьба и развод. Казалось бы, люди расстаются для того, чтобы больше ничего друг о друге не знать и никогда не видеть надоевшее лицо. Но не все так просто, достаточно часто разведенные пары сходятся вновь – кто-то в самые краткие сроки, а кто-то через десятилетия. Как говорится, и с тобой нельзя, и без тебя невозможно. Перед вами список звезд кино, которые не выдержали разлуки и вернулись к своим спутникам жизни после разводов.

10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Памела Андерсон


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Фигуристую «спасательницу Малибу» Памелу Андерсон впору назвать рекордсменом нашего списка. За Рика Саломона, голливудского продюсера, пышногрудая актриса вышла замуж в 2007 году, случилось это после двух распавшихся браков с барабанщиком Томми Ли и краткосрочного замужества за рок-музыкантом Кид Роком. Брак с Саломоном продлился всего год, но уже в 2014 году Памела и Рик снова сошлись. Правда, в тот же год Андерсон подала на развод, однако поспешила отозвать заявление еще до того, как его рассмотрел суд. В 2015 году, впрочем, пара рассталась-таки, но что-то подсказывает нам, что это еще не финал большой истории любви.

Натали Вуд


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Великолепная Натали Вуд, гордившаяся своим русским происхождением, прославилась не только тремя номинациями на «Оскар», но и бурной личной жизнью, а также – уже в печальном свете – трагической гибелью в расцвете лет. Главным мужчиной в жизни Вуд (если не считать Джеймса Дина, совместный фильм с которым сделал из Натали звезду) был актер Роберт Вагнер. Пара оформила брак в 1957 году, но рассталась через пять лет. Десятилетие разлуки и неудачи в последующих браках помогли Натали и Роберту понять – они созданы друг для друга. Блистательная пара вновь сошлась в 1972-м, узаконила отношения в 1974-м и прожила в согласии до самой смерти Вуд в 1981 году.

Мелани Гриффит


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Совсем недавно Интернет заходился рыданиями – распалась одна из самых красивых и, главное, «долгоиграющих» голливудских семей, после 20 лет брака расстались Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. Есть от чего погрустить, но достаточно оглянуться в прошлое Гриффит, чтобы понять, что еще не все потеряно. Актриса, к примеру, дважды была замужем за Доном Джонсоном. Причем первый их брак был рекордно скоротечным – меньше шести месяцев, это случилось в 1976 году. Вторая попытка была более взвешенной и обдуманной, Гриффит и Джонсон прожили вместе с 1989-го по 1996 год – этот брак подарил миру Дакоту Джонсон, исполнительницу главной роли в «50 оттенках серого».

Эллиотт Гулд


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Хотя блистать Эллиотт Гулд начал еще в 1970-х, большинство зрителей помнят его по роли Джека Геллера, отца Моники и Росса в суперпопулярном сериале «Друзья». Определенной славы Гулду добавил и брак с Барбарой Стрейзанд, но настоящие американские горки в личной жизни у актера начались только после расставания со «смешной девчонкой». В 1974 году Гулд женился на Дженни Богард, через два года расстался с ней, затем, отдохнув пару лет, пара сошлась вновь, но на этот раз всего на год. Интересно, что оба скоротечных брака были отмечены рождением ребенка – вот что с людьми вытворяет любовь.

Жан-Клод Ван Дамм


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Кумир эпохи видеосалонов Жан-Клод Ван Дамм может похвастать весьма обширным списком свадеб и разводов – в общей сложности актер был женат пять раз на четырех женщинах. Той единственной, кто смогла дважды привести «кикбоксера» к алтарю, стала пуэрториканская бодибилдерша Глэдис Португез. Сначала пара провела в браке пять лет, с 1987 года по 1992-й, успев пополнить семью двумя детьми, а затем их отношения возобновились в 1999-м. Год назад пара снова оказалась на грани развода – документы о расторжении брака даже отправились в муниципальные органы, но позже влюбленные одумались и заявление отозвали.

Ричард Прайор


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Один из любимейших голливудских комиков Ричард Прайор женат был семь раз, с двумя из своих любимых актер сходился дважды. После трех неудачных браков Прайор в 1981 году женился на Дженнифер Ли (нет, не той самой), через полтора года пару ждал развод. В 1987 году актер сошелся уже с Флинн Белэйн – первый брак прервался менее через год, но в 1990-м пара соединилась еще на год. Десятилетний период одиночества комика завершился в 2001 году повторной свадьбой Прайора с Ли, и лишь смерть актера в 2005 году разлучила их.

Элизабет Тейлор


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

За личной жизнью Элизабет Тейлор весь мир следил, как за развитием какого-то детективного романа – блистательная актриса меняла вероисповедание, рожала и удочеряла детей, в общей сложности восемь раз была замужем. Наиболее длительным оказался брак Тейлор с не уступавшим ей в таланте актером Ричардом Бертоном – 10 лет пара сохраняла статус-кво, приняв в этот период в большую семью девочку из Германии по имени Мария. В 1974 году накопившиеся претензии друг к другу привели к разводу, но буквально через год пара снова сошлась. Повторный брак простоял всего год, а затем актеры пошли каждый своим путем.

Джеки Уивер


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Родившаяся в австралийском Сиднее Джеки Уивер свою первую мировую известность заработала еще ролью в «Пикнике у Висячей скалы» Питера Уира. Затем актриса перебралась в Голливуд и дважды своими работами заставила американскую киноакадемию внести ее в список номинантов на свою премию. Но нас интересует ее личная жизнь, а в ней Уивер успела немало. Актриса пять раз была замужем, при этом два из браков длились не более года. Дважды Джеки выходила замуж за телеведущего Дэррина Хинча – сначала пара прожила вместе 13 лет, потом через год после развода Хинч и Уивер попытались оживить чувства повторным браком, но надолго их не хватило.

Пол Хоган


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Австралиец Пол Хоган, известный всему миру по роли в фильме «Крокодил Данди», как и многие другие актеры, умудрился расстроить свой длительный брак интрижкой на съемочной площадке. В 1990 году он бросил свою супругу Ноэль ради партнерши по фильму Линды Козловски. А ведь Пол и Ноэль прожили вместе 32 года! И хотя в их долгих отношениях имелась небольшая прореха – пара разводилась в 1981-м, но сошлась обратно всего через полгода, – об этом мало кто упоминает. Слишком уж крохотный разрыв на огромном полотне счастливой до злополучного фильма семейной жизни.

Эминем


10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Актерский послужной список Маршалла Метерса, более известного под псевдонимом Эминем, совсем невелик, но принимая во внимание его бурную личную жизнь, можно понять – на кино у парня просто нет времени. Со своей будущей супругой Ким Скотт Эминем познакомился в школе в 15-летнем возрасте. В 1999 году, после десяти лет дружбы, пара узаконила отношения, причем Метерс стал попечителем не только их общего ребенка, но и дочери Ким от сторонних отношений. Брак распался уже через год, но в 2006 году Эминем снова объявил о свадьбе со Скотт. Второй «тайм» закончился унизительно быстро, пара не выдержала друг друга и месяц.

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