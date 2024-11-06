Почему Аркадий Укупник не общается со своей дочерью и внучкой

Прошло уже 13 лет с тех пор, как 58-летний Аркадий Укупник вновь стал отцом. Тогда, его 41-летняя спутница жизни подарила ему долгожданную дочь. У Укупника также есть дети от предыдущих браков: старший сын, которому уже 44 года, и 38-летняя дочь. В последнее время в сети распространяются тревожные слухи о том, что Укупник якобы отдалился от своей старшей дочери Юнны.
Музыка – страсть с детства
Аркадий Укупник родился в интеллигентной семье в Каменец-Подольском на Украине. Его отец работал инженером, а мать - учительницей. В детстве он был обычным мальчиком, увлекающимся спортом и музыкой. Однако уже тогда было заметно, что у Аркадия есть склонность к самовыражению и стремление выделяться, что позже повлияло на выбор его жизненного пути.
Аркадий Укупник в детстве. / Фото: aif.ru
После окончания школы Укупник поступил в Московский авиационный институт, где получил диплом инженера. Тем не менее, его настоящей страстью всегда оставалась музыка. В студенческие годы он активно занимался творчеством, участвовал в различных музыкальных группах и начал писать песни. Еще в институте он создал свою первую музыкальную группу, которая сразу выделилась своим оригинальным звучанием и нестандартным музыкальным стилем.
Карьерный путь
В 1980-х годах Аркадий Укупник занимался аранжировкой и написанием музыки, сотрудничая с различными исполнителями, но долго оставался за кадром. В 1983 году, вскоре после своего 30-летия, он создал хит «Рябиновые бусы» для Ирины Понаровской, что стало его первым большим успехом. После этого к нему начали обращаться многие известные артисты, включая Примадонну, песня «Мадам Брошкина» была большим хитом того времени.
Аркадий Укупник в юности. / Фото: otdohnu.net
Хиты от Укупника вошли в репертуар таких исполнителей, как Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и другие. В 1990-е годы практически невозможно было найти поп-исполнителя, у которого не было бы песен от этого талантливого композитора. К концу 1980-х — началу 1990-х он сам начал исполнять собственные композиции, быстро завоевав популярность благодаря своему неповторимому стилю. Именно Алла Пугачева предложила Аркадию попробовать себя в сольной карьере, придумав для него образ «советского Пьера Ришара» — застенчивого и слегка неуклюжего блондина в очках.
Алла Пугачева придумала Аркадию образ русского Пьера Ришара. / Фото: runews24.ru
Аркадий Укупник всегда превращал свои выступления в настоящее шоу. Его эксцентричная прическа, яркие костюмы и необычные аксессуары стали частью узнаваемого сценического образа. За внешней эпатажностью скрывался продуманный артистический замысел. Не боясь показаться смешным, он превращал выступления в мини-спектакли, сочетая пение с актерской игрой.
Аркадий Укупник не стеснялся быть смешным на сцене. / Фото: playbuzz.com
Его клипы, часто созданные по собственным идеям, выделялись нестандартным подходом, наполненным юмором и иронией. Своего наивысшего успеха Аркадий Укупник достиг в середине 90-х годов, когда вся страна напевала его знаменитые хиты "Я на тебе никогда не женюсь" и "Сим-сим, откройся!". Сегодня Укупник редко выступает и практически не пишет новые песни. Основное внимание он уделяет работе над музыкой для кино, и его композиции можно услышать во многих современных российских фильмах.
Первый брак
Аркадий Укупник всегда был общительным и легко находил общий язык с девушками. Впервые он женился еще в студенческие годы, сделав предложение своей однокурснице в шутку, но затем сдержал слово и действительно женился на ней.
Аркадий Укупник и Лилия Лельчук. / Фото: tayni-mirozdaniya.ru
Его первой супругой стала Лилия Лельчук, с которой он прожил недолго, но успел стать отцом. Сейчас их сыну Григорию Лельчуку 44 года. После развода Лилия вместе с сыном переехала в Германию, где они живут до сих пор. Григорий давно обзавелся собственной семьей, у него есть 16-летняя дочь Алиса.
Второй брак и испорченные отношения с дочерью
Второй брак Аркадия Укупника, как и первый, был очень спонтанным. После того как он подвёз свою знакомую Марину Никитину домой, выяснилось, что они соседи. Не раздумывая, он предложил ей жить вместе. В этом союзе у них родилась дочь Юнна, которой сейчас 38 лет, и она работает режиссёром на телевидении.
Аркадий Укупник и Марина Никитина. / Фото: uznayvse.ru
В марте 2023 года Юнна высказалась о своём отце в программе «Ты не поверишь», заявив, что стала для него чужим человеком. Она также отметила, что Аркадий никогда не видел свою внучку, которой в апреле исполнилось 4 года, и не общался с её мужем.
Юнна Никитина – дочь Аркадия Укупника. / Фото: interesnoznat.com
Юнна полагает, что ухудшение их отношений связано с квартирным вопросом. Некоторое время она проживала в одной из квартир Укупника на западе Москвы, но потом была вынуждена съехать, так как музыкант решил продать это жильё. Она считает, что третья молодая жена певца настраивает его против старших детей.
Третий брак
Через 14 лет после своего второго похода в ЗАГС Аркадий Укупник встретил женщину, ставшую его третьей супругой. Когда Наталья Турчинская и её друзья впервые заглянули к нему в студию, Аркадий пытался убедить себя, что это просто мимолетное увлечение и не более того. Он даже не попросил у Натальи номер телефона. Однако через неделю, увидев её снова, не смог устоять.
Аркадий Укупник и Наталья Турчинская с дочкой. / Фото: interesnoznat.com
Оба были в отношениях, но это не помешало им закрутить роман, который перерос в нечто серьезное. Артист и глава туристического агентства зарегистрировали брак в 2000 году, при этом Аркадий на 17 лет старше своей жены.
Аркадий Укупник и Наталья Турчинская с дочкой. / Фото: interesnoznat.com
Долгое время у пары не было детей, но в 2011 году у них родилась дочь, которую назвали Софьей. Так случилось, что Аркадий в 58 лет вновь стал отцом, и это событие принесло ему огромную радость. Семья обосновалась в престижном поселке Барвиха недалеко от Москвы, и музыкант стал реже посещать светские мероприятия, предпочитая проводить время с младшей дочерью.
Аркадий Укупник сейчас
В 2023 году, отметив свой 70-летний юбилей, музыкант продолжает заниматься сочинением музыки. Он стал композитором для двух мюзиклов — «Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя» и «Князь Серебряный», с которыми гастролировал Московский театр оперетты, отпраздновавший в том же году своё 95-летие. Также в 2023 году Укупник представил новый альбом под названием «Герой нашего времени».
Аркадий Укупник пишет песни для фильмов и театральных постановок. / Фото: news.ru
А в ноябре 2023 года стало известно, что Федеральная налоговая служба арестовала счета артиста из-за неоплаченного долга в размере 42 тысяч рублей перед охранной фирмой «Гольфстрим». Укупник отказался признавать наличие долгов, а также сам иск от компании. В августе 2024 года разразился скандал с Укупником, который неправильно припарковал свой Porsсhe Panamera Turbo S.
Аркадий Укупник неправильно припарковал своё авто. / Фото: eadaily.com
71-летний Укупник припарковал свой автомобиль у супермаркета, заняв сразу три места для инвалидов. Артист выдал себя наклейкой на двери машины с логотипом джазового фестиваля World Jazz Festival, который на протяжении многих лет проводил продюсерский центр Укупника в Риге. Подписчики в социальных сетях начали активно возмущаться поведением российской звезды.
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