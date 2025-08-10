С нами не соску...
Канга: традиционная китайская кара для воров и казнокрадов


Помните, как в советской комедии 1971 года «Джентльмены удачи» персонаж Эраста Гарина возмущался о том, что в Советском Союзе слишком мягко обходятся с ворами: нянчатся, мол, на поруки берут! А надо как в Турции… После чего профессор рассказывал «удивительную» историю про езду в чане с фекалиями, на что на что персонаж Евгения Леонова иронично подмечал, что в Турции в отличие от России – тепло. И хотя рассматриваемая сегодня кара ни разу не чан с известной субстанцией, менее суровой от этого она быть не перестала.


Наказание для воров. |Фото: yaplakal.com.

Наказание для воров. |Фото: yaplakal.com.

 

Канга – древняя китайское наказание для людей, нарушивших закон. Буквально название можно перевести на русский язык как «ярмо». Суть меры заключается в том, что шею человека заковывают в деревянную колодку. Руки преступника при этом могут связать, могут приковать к канге, могут подвязать к разным местам на теле или деревянной колодке, а могут оставить свободными. Канга обманчиво безобидна. На самом деле это крайне суровая и даже жестокая кара уже хотя бы потому, что деревянные колодки очень тяжелы.
Весила канга от 9 до 17 кг. Форма и масса колодок определялись тяжестью преступления.
Палки и канга - наказание для воров. |Фото: Pinterest.

Палки и канга - наказание для воров. |Фото: Pinterest.


 

Помимо того, что колодки страшно давят на скелет и мышцы, они банально мешают. В большинстве случаев канга перекрывает рукам доступ ко рту, из-за чего наказанный человек не может есть и пить без посторонней помощи. Таким образом, к наказанию нередко добавлялось истязание голодом и жаждой. А еще ярмо мешает лежать, а значит и нормально спать… В какой-то момент деревянная колодка вдобавок ко всему начинала стирать кожу, а следом и плоть. Длительное ношение канги могло окончиться для человека смертью. Впрочем, чаще всего заковывали преступников на срок от нескольких недель до 3 месяцев. При этом в большинстве случаев деревянная колодка была не единственным наказанием…
Человек страдал от жажды и голода. |Фото: livejournal.com.

Человек страдал от жажды и голода. |Фото: livejournal.com.

 

Прежде чем заковать преступника в кангу, его пороли и избивали бамбуком. Особенно провинившихся продолжали периодически бить даже после установки на шею ярма. Чаще всего к злодею приставляли сторожа, который периодически побивал свою жертву бамбуковой палкой. Также на кангу могли наносить иероглифы с описанием того, что сделал этот человек и какой префект его осудил.
Самые позорные злодеи должны были ходить в канге и потрясать в руке колокольчиком, чтобы привлекать к себе внимание честных граждан на улице. Таким образом китайские колодки работали еще и разновидностью позорного столба.
Наказывали и мужчин и женщин. ¦Фото: livejournal.com.

Наказывали и мужчин и женщин. ¦Фото: livejournal.com.


 

Угодить в ярмо человек в Китае мог за самые разнообразные преступления. Наказывали кангой и мужчин, и женщин. Существовали даже групповые колодки на несколько человек! Однако, чаще всего наказание применялось к ворам, конокрадам, разбойникам и казнокрадам из числа государственных чиновников, в том числе достаточно знатных. Официально деревянное ярмо в качестве наказания за преступления применялось в Китае вплоть до первого десятилетия XX века.

