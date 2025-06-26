Почему у многих ятаганов такая странная рукоятка

Когда речь заходит о холодном оружии Турции, то первое слово, которое вспоминает большинство людей – это ятаган. Этот здоровенный нож интересен не только своим необычным клинком, но и не менее чудаковатой рукояткой. Притом, что у подавляющего большинства ятаганов напрочь отсутствует развитая гарда, на кончике рукоятки турецкого клинкового оружия почти всегда красуются какие-то непонятные «уши».
Ятаган оружие непростое. /Фото: allzip.org.
Ятаган – это холодное клинковое оружие с однолезвийным клинком и, как правило, двойным изгибом. Можно сказать, что ятаган является чем-то средним между саблей и тесаком. Хотя наиболее широкое распространение турецкий ятаган получил только в XVI веке как вспомогательное оружие янычар, сама по себе форма его клинка не является что-то уникальным. Турецкие ятаганы совершенно очевидно имеют много общего с древнегреческими фалькатами, махайрами и кописами, а они в свою очередь перекликаются с древнеегипетскими хопешами. При этом ряд исследователей полагает, что в свое время идея тесака с двумя изгибами попала в Египет и Грецию с территории Шумера (сегодня это территория Ирака).
Имеет много общего с фалькатой. /Фото: pinterest.com.
Так как «железобетонных» ГОСТов в те далеки славные времена не существовало, турецкие ятаганы могли иметь разные характеристики. Тем не менее, чаще всего (в «среднем») это клинковое оружие с общей длиной конструкции до 75-80 см. Непосредственно длина клинка редко превышала отметку в 65 см. Соответственно, средняя масса такого оружия колебалась в диапазоне 750-900 грамм. У 800-граммовых ятаганов средняя толщина клинка находится около 3 мм.
Серьезное оружие. /Фото: guns.ru.
Как и в отношении практически любого другого хоть сколь-нибудь известного холодного оружия, в отношении ятаганов сформировалось огромное количество мифов и стереотипов. Так, один весьма забавный миф как раз касается формы рукоятки этого оружия. Якобы подобная «ушастая» рукоятка могла использоваться в качестве упора-подставки для огнестрельного оружия. Что конечно же не соответствует действительности. На самом деле все достаточно просто, хотя от того и не менее интересно…
Ручки могли быть разные. /Фото: Pinterest.
Все дело в том, что первоначально рукоятку ятагана собирали из двух накладок, которые в свою очередь вырезались из кости (чаще всего говяжьей). При этом на заре истории ятагана такая форма рукоятки носила чисто функциональное назначение: заветные «уши» выполняли функцию ограничителя и не позволяли ятагану выскочить из руки при нанесении рубящего удара. Впрочем, с течением времени у чудаковатой формы появился и сакральный смысл: так ручка ятагана совершенно явно имела фаллические очертания. Которые в свою очередь на протяжении многих веков оставались в сознании древних и средневековых людей одним из символов мужественности. Со временем все это превратилось в традицию. Из-за чего ручки с «ушами» продолжили делать даже тогда, когда злосчастные накладки стали вырезать из дерева или изготавливать из металла.
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