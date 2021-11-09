Игра на вылет: Исчезнувшие профессии XX века, список которых пополняется и сегодня

Крысолов, продавец времени, точильщик и множество других профессий уже исчезли из жизни людей

Продавец времени

Рут Бельвиль (1908 год) и ее мать Мария Бельвиль (1892 год). Обе женщины работали продавцами времени

Будильщик

Живые будильники зарабатывали на жизнь тем, что в назначенное время стучали в окно клиента

Кроме стука в окно заказчику могли устроить звуковую побудку. Вероятно, соседи были не против!

Крысолов

Охотник на крыс – профессия, популярная еще со средневековья

Для отлова грызунов использовали специальное оборудование

Травля крыс – азартное развлечение: ставки делались на то, как быстро собака справится с грызунами

Чистильщик обуви

Чистка обуви на улице в начале XX века

Современный чистильщик обуви в Мексике

Уличный точильщик ножей

Уфа. Точильщик ножей Аверьян Подгорных 1926 год

Точильщик ножей, 1942 год

Стенографист

Один из стенографистов Нюрнбергского процесса Галина Хромушина