12 простых кулинарных лайфхаков, которые пригодятся рачительным хозяйкам

Очень полезные кулинарные лайфхаки.
Приготовление пищи - настоящая наука, даже если кому-то кажется по-другому. Казалось бы, самые простые продукты питания зависят от химических реакций и могут получить различные вкусы в зависимости от того, как были приготовлены. В этом обзоре собраны советы и лайфхаки, которые помогут сделать приготовление пищи проще, а сами блюда гораздо вкуснее.
1. Масло для теста
Как растопить масло для теста.
Перед тем, как добавить масло в тесто, его стоит растопить. В этом случае готовый продукт получится не таким рассыпчатым.
Растопленное масло высвобождает воду, которая смешивается с белками муки, образуя глютен – вещество, который делает хлеб и печенье более тягучими. Для получения хрустящего печенья, нужно делать обратное – сразу же перемешивать масло с мукой, не давая ему растаять.
2. Как не заплакать от лука
Нарезать лук и не заплакать.
При нарезке лука контакт с воздухом приводит к химическим реакциям, в ходе которых вырабатывается пропантиала S-оксид. Это вещество сразу испаряется и именно оно заставляет плакать при нарезке лука. Чтобы замедлить испарение пропантиала S-оксида, нужно положить лук в холодильник на несколько минут до того, как его нарезать (полностью замораживать лук нельзя, поскольку он становится мягким).
3. Щепотка соли в кофе
И не забудьте щепотку соли.
Если с утра получился слишком горький кофе, не стоит его выливать, нужно просто добавить немного соли. Соль усиливает приятные ароматы, подавляя более неприятные – поэтому она заглушит горечь в кофе.
4. Сода и томатный соус
Секрет томатного соуса.
В отличие от добавления сахара, который просто делает вкус томатного соуса менее кислым, добавление соды фактически нейтрализует кислоту, которая содержатся в помидорах. Тот, кто чувствителен к кислотности продуктов, почувствует огромную разницу.
5. Хрустящая корочка
Хрустящая хлебная корочка.
Нужно поставить кастрюлю в нижнюю часть печи, пока она нагревается, а затем, когда в духовку ставится хлеб, необходимо налить в кастрюлю немного воды, чтобы создать пар. Пар взаимодействует с крахмалом на поверхности хлеба и помогает ему затвердеть.
6.Аромат специй
Как сделать специи более ароматными.
Стоит обжаривать специи в масле на высокой температуре в течение максимум двух минут. Это заставит их быть намного более ароматными.
7. Реакция Майяра
Химия и на кухни пригодится.
Реакция Майяра - процесс, который происходит между аминокислотами и сахаром, как правило, при нагревании. В ходе этого процесса создаются сотни новых ароматов. Каждая пища имеет свой собственный уникальный набор ароматных соединений, созданных в ходе реакции Майяра.
8. Готовить или не готовить
Готовка против веганства.
Веганские диеты из сырых продуктов очень популярны в последнее время. Веганы утверждают, что продукты содержат больше питательных веществ в сыром состоянии и, следовательно, они лучше для людей. Тем не менее, только то, что пища содержит питательные вещества, не означает, что тело может использовать их. Многие из полезных питательных веществ в овощах становятся более легко перевариваемыми при приготовлении.
9. Рассол для мяса
Мясо в рассоле.
Рассол - очень соленая вода, в которую часто добавляют травы или специи. В нем вымачивают сырое мясо в течение получаса за несколько дней перед приготовлением. Любое мясо, которое может высыхать во время приготовления пищи - мясо птицы, свинина, некоторые из морепродуктов - можно вымачивать в рассоле. Соль в воде растворяет некоторые белки, а также заставляет мышечные волокна в мясе поглощать больше влаги.
10. Правила хранения яблок и авокадо
Как правильно хранить авокадо.
Нужно взбрызнуть свежеразрезанные авокадо или яблоки лимонным соком и хранить их в герметичном контейнере. Это будет предохранять плоды от потемнения в течение дня или около того. Плод становится коричневым из-за кислорода, взаимодействующего с его ферментами, но при вспрыскивании его лимонным соком кислород в первую очередь будет взаимодействовать с кислотой.
11. Правильное украшение торта
Секрет правильной глазури.
Один из секретов всех профессиональных пекарей - они замораживают торты, плотно завернутые в пластик, перед тем, как украшать их. Для этого есть несколько причин. Во-первых, замороженные торты менее рассыпчаты и их проще украшать. Во-вторых, некоторые утверждают, что после размораживания они вкуснее.
12. Масло для омлета
Лучший в мире омлет.
Большинство людей делают омлет на молоке. Наука утверждает, что липиды в молоке «обволакивают» белки в яйцах и помогают сохранить всю влагу при приготовления пищи. Однако, если нужен более сухой омлет, то лучше вместо молока добавить несколько небольших (возможно, натертых) кусков замороженного сливочного масла.
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