Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра

Одесситка Алена Кравченко — обладательница роскошных волос, длиной 1,8 метра. Стройная красотка влюбляет в себя мужчин и часто получает от них предложения руки и сердца. Некоторые готовы на все, только чтобы просто понюхать ее золотистые локоны. Узнайте, как украинская Рапунцель ухаживает за своей потрясающей косой, из нашей статьи.

Украинка, которую заслуженно называют Рапунцель, отрастила волосы до пола и сейчас получает предложения выйти замуж от мужчин со всего мира. 34-летней Алене Кравченко нужно около часа, чтобы помыть голову. Роскошные локоны она не стригла вот уже 30 лет и считает, что настоящая женская красота — в длинных волосах. У одесситки уже больше 13 000 подписчиков в Инстаграме. Девушка не только получает предложения руки и сердца, но и странные просьбы понюхать ее локоны Мать с детства говорила Алене, что длинная коса — девичья краса. Украинка признается, что для нее красота заключается в естественности, а волосы — это выражение ее внутреннего мира и часть ее души . Многие пользователи соцсетей восхищаются потрясающими локонами девушки. Они говорят , что сейчас редко можно увидеть женщин с такими длинными волосами. Родные и близкие любуются естественной красотой одесситки и гордятся ею. Иностранцам, которые предлагают Алене выйти замуж, встретиться или отправиться в совместное путешествие, она отвечает в шутливой форме, не обнадеживая поклонников. Украинка не собирается стричь волосы. Коса делает ее уникальной и выделяет на фоне остальных женщин.Уход за волосами требует много времени.Алена моет голову раз в неделю в течение одного часа и расчесывается два раза в день. Каждые полгода она подравнивает кончики, чтобы локоны были сильными и густыми. Девушка использует профессиональные и натуральные средства по уходу за волосами. Длинная коса иногда причиняет неудобства. Алена наступает на свои локоны время от времени, но утверждает, что не ощущает физического дискомфорта, связанного с волосами. Одесситка признается, что главный секрет потрясающих локонов — большое желание обладать такой красотой. Она наслаждается своей уникальностью и желает всем девушкам найти свою изюминку, чтобы выделяться на фоне серой массы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: