С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Чистой воды хуторское жлобство - выяснять кто первым сварил свекольную похлёбку. Хохлизм заразителен.Пельмени придумал...
  • Ural Karahanow
    Россия вернулась к дореволюционному уровню обеспечения населения продуктами питания и штанами/сапогами, профуканному ...Каких продуктов н...
  • Ингерман Ланская
    то, что на 1-м фото - только в мусорКак очистить суши...

Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра

Одесситка Алена Кравченко — обладательница роскошных волос, длиной 1,8 метра. Стройная красотка влюбляет в себя мужчин и часто получает от них предложения руки и сердца. Некоторые готовы на все, только чтобы просто понюхать ее золотистые локоны. Узнайте, как украинская Рапунцель ухаживает за своей потрясающей косой, из нашей статьи.

Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра

Украинка, которую заслуженно называют Рапунцель, отрастила волосы до пола и сейчас получает предложения выйти замуж от мужчин со всего мира. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра 34-летней Алене Кравченко нужно около часа, чтобы помыть голову. Роскошные локоны она не стригла вот уже 30 лет и считает, что настоящая женская красота — в длинных волосах. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра У одесситки уже больше 13 000 подписчиков в Инстаграме. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Девушка не только получает предложения руки и сердца, но и странные просьбы понюхать ее локоны. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Мать с детства говорила Алене, что длинная коса — девичья краса. Украинка признается, что для нее красота заключается в естественности, а волосы — это выражение ее внутреннего мира и часть ее души. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Многие пользователи соцсетей восхищаются потрясающими локонами девушки. Они говорят, что сейчас редко можно увидеть женщин с такими длинными волосами. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Родные и близкие любуются естественной красотой одесситки и гордятся ею. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Иностранцам, которые предлагают Алене выйти замуж, встретиться или отправиться в совместное путешествие, она отвечает в шутливой форме, не обнадеживая поклонников. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Украинка не собирается стричь волосы. Коса делает ее уникальной и выделяет на фоне остальных женщин. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Уход за волосами требует много времени.
Алена моет голову раз в неделю в течение одного часа и расчесывается два раза в день. Каждые полгода она подравнивает кончики, чтобы локоны были сильными и густыми. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Девушка использует профессиональные и натуральные средства по уходу за волосами. Украинская Рапунцель отрастила волосы длиной 1,8 метра Длинная коса иногда причиняет неудобства. Алена наступает на свои локоны время от времени, но утверждает, что не ощущает физического дискомфорта, связанного с волосами. Одесситка признается, что главный секрет потрясающих локонов — большое желание обладать такой красотой. Она наслаждается своей уникальностью и желает всем девушкам найти свою изюминку, чтобы выделяться на фоне серой массы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Алена Кравченко
инстаграм (instagram), социальная сеть
наверх