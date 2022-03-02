Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров

Если любимые джинсы стали малы в талии, не спешите их выкидывать. Буквально за 20 минут вы сможете расширить джинсы в поясе до 10 см, при этом никто не заметит, что вы проводили какие-либо манипуляции.Для работы потребуются джинсы, которые необходимо увеличить и кусок джинсовой ткани подходящего цвета размером примерно 25 см на 25 см.Распорите пояс в районе спины, заходя примерно по 5 см от боковых швов на переднюю сторону.Спорите нашивки и шлевки. Выпорите кокетку.Лоскут старых джинсов сложите пополам, наложите на него разглаженную кокетку и вырежьте по ее ширине дополнительную вставку, с помощью которой и будут расширены джинсы. Длина вставки должна соответствовать длине, на которую необходимо расширить джинсы.Сострочите детали кокетки с дополнительным кусочком ткани.Пришейте кокетку на место, совмещая средний шов джинсов со средним швом кокетки.Восстановите распоротые участки боковых швов.Аналогичным образом расширьте пояс джинсов на необходимую величину.Пристрочите пояс на место. Пристрочите на место шлевки и нашивки.Этот простой и быстрый способ позволит продлить жизнь любимым джинсам.Пошаговый процесс расширения любимых джинсов можно посмотреть на видео: