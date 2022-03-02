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Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров

Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров

Если любимые джинсы стали малы в талии, не спешите их выкидывать. Буквально за 20 минут вы сможете расширить джинсы в поясе до 10 см, при этом никто не заметит, что вы проводили какие-либо манипуляции.
Для работы потребуются джинсы, которые необходимо увеличить и кусок джинсовой ткани подходящего цвета размером примерно 25 см на 25 см.
Распорите пояс в районе спины, заходя примерно по 5 см от боковых швов на переднюю сторону.Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Спорите нашивки и шлевки. Выпорите кокетку.
Лоскут старых джинсов сложите пополам, наложите на него разглаженную кокетку и вырежьте по ее ширине дополнительную вставку, с помощью которой и будут расширены джинсы. Длина вставки должна соответствовать длине, на которую необходимо расширить джинсы.
Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Сострочите детали кокетки с дополнительным кусочком ткани.
Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Пришейте кокетку на место, совмещая средний шов джинсов со средним швом кокетки.
Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Восстановите распоротые участки боковых швов.
Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Аналогичным образом расширьте пояс джинсов на необходимую величину.

Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Пристрочите пояс на место. Пристрочите на место шлевки и нашивки.
Как увеличить размер джинсов до 10 сантиметров
Этот простой и быстрый способ позволит продлить жизнь любимым джинсам.
Пошаговый процесс расширения любимых джинсов можно посмотреть на видео:

 

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