Как бороться с вредителями моркови без химии

Сладкую и полезную морковь любят все. Дачники считают ее экологически чистым продуктом, если вредные насекомые и грызуны тоже не отказываются ее отведать.



Это показатель того, что овощ не содержит никаких химикатов и вредных веществ. Но братья наши меньшие могут существенно опередить хозяина огорода и подпортить весь урожай.

Профилактические меры для защиты моркови от вредителей

Как побороть насекомых — вредителей моркови?

Как защитить морковь от грызунов?

Как же сохранить урожай без использования химических удобрений? Чем защищаться от вредителей?О профилактических мерах нужно не забывать при выборе грядки для посева моркови. Самый известный вредитель для этого растения – это морковная муха. Она очень любит морковь, но терпеть не может запаха лука. Поэтому этот сладкий корнеплод должен расти по соседству с луком. Можно чередовать грядки лука и моркови. Луковые ароматы не подпустят вредителей к грядкам с морковью.Очень важно при посадке корнеплода учитывать севооборот, нужно менять каждый год место посадки моркови. Она прекрасно будет расти после картофеля и капусты, огурцов и томатов, лука и фасоли. А вот такие предшественники, как кабачок и баклажан, петрушка и сельдерей, негативно повлияют на развитие овоща и ожидаемый результат. Плохими соседями для моркови будут яблоня, свекла, укроп и анис. А с редькой, чесноком, перцем, редисом, горохом и шпинатом она будет чувствовать себя замечательно и даст большой урожай.Но все-таки самым эффективным способом профилактики считается использование органических удобрений. С их помощью повышается иммунитет растения, что очень важно в противостоянии болезням и вредителям.Применение минеральных удобрений на огородах ведет к изменению химического состава овощных культур, что может повлечь за собой нашествие вредителей. Ведь в таких овощах повышается содержание сахара, а это очень нравится грызунам – вредителям.Большую опасность для моркови представляют морковная муха и морковная моль, слизни и озимая совка, а также морковная листоблошка. В целях профилактики и борьбы с вредителями применяется множество методов и способов.Если посеять морковь немного позже обычного (в конце мая или в начале июня), то морковная муха уже навредить не сможет. Она в это время не летает.Мульчирование – это один из проверенных действенных способов. Сначала на грядки укладывают слой свежей травы, а сверху хвойные иголки или опилки хвойных деревьев. Аромат хвои не подпустит морковную муху и других вредных насекомых. А еще обеспечит растениям постоянную влажность почвы и даст полноценное полезное питание. Мульчирование не допустит пересыхания грунта, а тем более образования «корки2 на земле.Обработка почвы смесью табачной пыли и золы также отпугнет вредных насекомых. Ее проводят не более трех раз за лето через каждые семь дней. На каждый метр квадратный допустимо распылять не более десяти граммов препарата.При появлении насекомых эффективно работает опрыскивание и специальный полив. Для полива готовят отвары из ботвы помидоров или делают настойку на корках апельсина и изредка ними поливают грядки с морковью. Для опрыскиваний нужно приготовить отвары одной из трав – ромашки лекарственной, лопуха или тысячелистника. Они надежно защитят от озимой совки.Большой вред корнеплоду наносят слизни, которые портят морковь, оставляя в ней целые ходы. Их легко обнаружить в местах с повышенной влажностью – под гнилыми досками, в листьях, под небольшими камнями. Особенно быстро увеличивается их количество при благоприятных погодных условиях – дождливая осень или мокрое и прохладное предыдущее лето. Часто приходится уничтожать их вручную, но можно воспользоваться опрыскиванием. Обычный десятипроцентный солевой раствор поможет от них избавиться.Опытные дачники советуют применять и народные методы борьбы со слизнями – это ловушки, которые наполняют соком или испорченным вареньем. Такие ловушки легко сделать из обычных пластиковых бутылок или из корок арбуза и дыни.Можно попробовать предотвратить появление насекомых – вредителей еще во время посева семян. Готовые грядки с семенами моркови нужно накрыть нетканым полотном, если посадка проводится ранней весной. Полотно можно не снимать до самого прореживания рассады, а чтобы оно не мешало росту морковной ботвы, то по краю лучше вкопать небольшие дуги. Вместо дуг можно высадить, например, горчицу. Она растет очень быстро, и ее крепкие стебли будут в процессе роста немного «поднимать» полотно.Хоть и мало приятного от вредных насекомых, но вредители – грызуны наносят еще больший урон. Крысы и мыши – это очень опасные для моркови грызуны. Они способны полностью испортить или уничтожить весь долгожданный урожай. Как же им противостоять?При выборе места для грядок под морковь обязательно выделите небольшой участок рядом для куста черной бузины. Это растение уникально в борьбе с вредителями. Оно своим еле уловимым для человека запахом отпугивает комаров и мошкару. А корни бузины выделяют в почву такие необычные вещества, которые являются ядом для грызунов (таких, как мыши и крысы). Этот «яд» не подпустит вредителей к грядкам.Если нет свободного участка для посадки бузины, то можно воспользоваться его ветками. Их необходимо просто воткнуть в почву рядом с корнеплодами. Засохшие ветки нужно будет менять на свежие.Посадите вблизи моркови полезные ароматные травы (мята, анис) и мыши не подойдут и близко.