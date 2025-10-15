С нами не соску...
Огромные колеса и кривая рама: почему первые велосипеды были довольно странными



Сложно отыскать человека, который не видел бы на картинках или по телевизору причудливый старинный велосипед с огромным передним и крошечным задним колесом. Сравнивания такое «чудовище» с современными конструкциями, возникает вопрос: зачем вообще нужно было такое делать? Ведь совершенно очевидно, что такая конструкция не только неудобна, но и представляет известную степень угрозы для человека.


Не все велосипеды были такими. /Фото: drimtim.ru.

Когда говорят о причудливых велосипедах прошлого, в первую очередь вспоминают старый-добрый Пенни-фартинг с ярко выраженной асимметрией переднего и заднего колеса. Глядя на него, складывается откровенно ложное представление о том, что все первые велосипеды представляли из себя нечто подобное. На самом деле это не так. Первым велосипедом была дрезина Карла фон Дреза. Создал ее немецкий конструктор в Германии в 1818 году. На протяжении последующих 50 лет «дрезины» активно развивались. Важнейшими этапами в их развитии стали разработки шотландца Томаса МакКолла в 1830 и француза Пьера Мишо в 1860 году.
Вот первый велосипед. /Фото: pcnews.ru.

Все первые велосипеды по своей конструкции очень сильно отличались от современных. Тем не менее, профиль, форма и даже компоновка (хотя и не полностью) у них были фактически такими же, как и у современных моделей. Знаменитый пенни-фартинг был создан в 1970-е годы французским инженером Джеймсом Старли и, по сути, стал не более, чем интересным экспериментом. Невероятная популярность к пенни-фартингу была обусловлена главным образом общим подъемом интереса населения к новому виду транспорта – велосипеду.
Тем более, что продержалось причудливое транспортное средств чуть больше 10 лет, после чего окончательно вышло из употребления.
Первый безопасный велосипед 1885 года. /Фото: wiki2.org.

Уже в 1885 году англичанин Джон Кемп Старли создает так называемый «безопасный велосипед». Именно эта конструкция и компоновка используется по сей день и является основой для всех современных детских, взрослых, спортивных, горных и гоночных велосипедов. Секрет пенни-фартинга кроется только в его экзотическом виде, который в силу своей эксцентричности быстро стал одним из символов эпохи окончания XIX столетия. Отсюда и стереотип, что все первые велики были именно такими. На самом же деле в качестве утилитарного транспортного средства данные велосипеды никогда не использовались и были лишь средством развлечения для узкой прослойки населения.
Пенни-фартинг не более, чем эпизод истории. /Фото: pikabu.ru.

источник

