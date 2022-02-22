5 автомобилей родом из 1970-х, которые пользуются огромным спросом до сих пор

Некоторые автомобили, такие как BMW 3-Series, имеют богатую историю. | Фото: yandex.com.
В наше время появляется все больше таких автомобилей, названия которых – не более, чем просто слова. На их фоне еще привлекательнее выглядят модели, имена и концепция которых известны уже более тридцати лет. Какие из нынешних машин имеют столь богатую историю, что их можно назвать легендарными, а сами эти машины все еще стоит брать в подержанном состоянии - далее в нашем обзоре.
1. BMW 3-Series
Знаменитые фары BMW 3-й серии Е30, выпускавшейся с 1982 по 1994 гг. | Фото: tradeuniquecars.com.au.
Первая BMW 3-й серии, выпущенная в 1975 году, как и большинство седанов тех лет, представляла собой простой кузов, четко разделенный на три части. Тем не менее, машина выглядела достаточно спортивной. Лишь третье поколение, знаменитая Е36, выпускавшаяся в 1990-х, получила более обтекаемые формы. Благодаря дизайну машины BMW всегда были хорошо узнаваемы, но лишь владельцы этих немецких седанов могут по достоинству оценить точность управления и заботу о водителе, выраженную во множестве мелочей. На данный момент автолюбители могут приобщиться к клубу поклонников баварской модели и купить машину 6-го поколения.
Как и десятилетия назад, автомобили BMW узнаются с первого взгляда. | Фото: carmagazine.co.uk.
2. Audi 80 / A4
Audi 80 В3 – популярный немецкий седан конца 1980-х. | Фото: vmiredorog.ru.
Среднеразмерный седан Audi 80 был представлен в 1969 году как одна из моделей «серии F103», в которую также входили Audi 60, 72, 75 и 90. Эти автомобили немецкой марки отличались размерами и мощностью двигателя, но наиболее успешной оказалась именно «80-ка». С 1970-х и до середины 1990-х увидело свет четыре поколения Audi 80. А в 1995 году машина получила новое имя, знакомое всем автолюбители - Audi A4. Сейчас же в автосалонах продают уже пятое поколение Audi A4. Таким образом, машина пережила уже полвека и 9 изменений.
Среднеразмерный седан Audi A4 В9 – модель 2018 года. | Фото: marquisautos.com.
3. Ford Escort / Focus
Ford Escort начала 1970-х годов часто принимал участие в гонках. | Фото: classicandperformancecar.com.
Компания Ford впервые использовала название Escort в 1950-х годах для недорогой компактной модели Anglia. А в 1968 году под этим же именем начался выпуск небольшого седана для европейского рынка. Машина оказалась довольно популярной, в том числе и в автоспорте. В 1981 году новое третье поколение получило передний привод, также выпускалась полноприводная версия Cosworth.
Компактный хэтчбек Ford Focus 2018 года. | Фото: ford-focus.club.
Всего увидело свет шесть поколений Ford Escort. Их могло бы быть и больше, но в 1998 году автомобиль получил название Ford Focus. Этот автомобиль, как и его предшественники, очень популярен во всем мире, в том числе и в России.
4. Honda Civic
Хэтчбек Honda Civic первого поколения – это совсем крошечный автомобиль. | Фото: autoexpress.co.uk.
Компактный хэтчбек Honda Civic - это первый японский автомобиль, который был достаточно хорошим, чтобы его покупали в Европе и в Америке. Машина дебютировала в 1972 году, как раз накануне нефтяного кризиса, затронувшего практически весь мир. Модель быстро набрала популярность, потому что была экономичной и простой.
В последующих поколениях Honda Civic появились технические новшества, такие как газораспределение клапанов VTEC, которое повышает мощность и экономит топливо.
К 2018 году автомобили Honda Civic стали намного больше, чем были еще в 1990-х. | Фото: tuvanmuaxe.vn.
Автомобиль восьмого поколения продемонстрировали значительный отход от стиля. С 2005 года Honda явно пыталась привлечь к Honda Civic более молодую аудиторию водителей.
5. Mercedes-Benz 190 / C-Class
Mercedes-Benz 190 – самый маленький «Мерседес» 1980-х годов. | Фото: drive2.ru.
Нефтяной кризис 1973 года стал главной причиной того, что машины в основной массе сильно поубавили как в размерах, так и в объеме двигателя. Даже такой автогигант, как Mercedes-Benz, был вынужден выпустить компактную модель. В 1982 году, после многих лет проектирования, немецкая фирма представила седан 190 (кузов W201). Автомобиль отлично зарекомендовал себя на рынке, а также добился успехов в автоспорте.
Mercedes-Benz C-Class в кузове W205 выпускается с 2014 года. | Фото: youtube.com.
До 1993 года это был самый маленький «Мерседес», а после этого машина нового поколения стала называться C-Class. Автомобиль остается стабильно популярным, сейчас выпускается уже пятое поколение.
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