5 автомобилей родом из 1970-х, которые пользуются огромным спросом до сих пор

Некоторые автомобили, такие как BMW 3-Series, имеют богатую историю. | Фото: yandex.com.

1. BMW 3-Series

Знаменитые фары BMW 3-й серии Е30, выпускавшейся с 1982 по 1994 гг. | Фото: tradeuniquecars.com.au.

Как и десятилетия назад, автомобили BMW узнаются с первого взгляда. | Фото: carmagazine.co.uk.

2. Audi 80 / A4

Audi 80 В3 – популярный немецкий седан конца 1980-х. | Фото: vmiredorog.ru.

Среднеразмерный седан Audi A4 В9 – модель 2018 года. | Фото: marquisautos.com.

3. Ford Escort / Focus

Ford Escort начала 1970-х годов часто принимал участие в гонках. | Фото: classicandperformancecar.com.

Компактный хэтчбек Ford Focus 2018 года. | Фото: ford-focus.club.

4. Honda Civic

Хэтчбек Honda Civic первого поколения – это совсем крошечный автомобиль. | Фото: autoexpress.co.uk.

К 2018 году автомобили Honda Civic стали намного больше, чем были еще в 1990-х. | Фото: tuvanmuaxe.vn.

5. Mercedes-Benz 190 / C-Class

Mercedes-Benz 190 – самый маленький «Мерседес» 1980-х годов. | Фото: drive2.ru.

Mercedes-Benz C-Class в кузове W205 выпускается с 2014 года. | Фото: youtube.com.