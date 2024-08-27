Меню от Буланже, или что подавали посетителям первых французских ресторанов

До появления ресторанов, европейцам могли покушать в тавернах и постоялых дворах - там находилось много других занятий. | Фото: atlasobscura.com.
Меню первого ресторана в Париже не отличалось широким выбором блюд. Можно было заказать только бульон или суп. И у этих блюд было терапевтическое предназначение - «восстановить жизнь» посетителей.
Бульонные кости являются словно напоминанием об оригинальных ресторанах, в которых могли предложить только суп. | Фото: atlasobscura.com.
Люди с давних времён считали, что суп - прекрасное лечебное средство. Недавние исследования показали, что куриный суп обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Но уже в начале XII века врачи рекомендовали куриный суп для борьбы с простудой. И даже в первом в мире ресторане подавались только жидкие блюда, в частности, бульоны.
Картина Кустодиева «Московский трактир», 1916 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
В 1700-х годах, французская система общественного питания была достаточно развитой. В то время большинство городских жителей не имели полноценных кухонь в своих домах. И поэтому большинство парижан питалось из общих котлов уличных торговцев или в местных гостиницах.
Если человек был при деньгах, он мог посетить несколько специализированных лавок, каждая из которых специализировалась на определенном товаре, например, торговала жареным мясом или хлебной выпечкой. В то время власти позволяли мясникам, пекарям и продавцам продуктов питания придерживаться своих собственных правил торговли. Эти уличные торговцы, известные как traiteurs, как правило, принадлежали к гильдиям на основе вида изделий которые они продавали. Так, существовали Гильдии кондитеров, хлебопекарей, мясников и т.д.
Современные блюда во Франции. | Фото: atlasobscura.com.
В 1765 году господин Буланже (Boulanger) решил отклониться от существующих правил и открыть новый вид учреждения питания в Париже. Буланже приписывают создание современной концепции ресторана как место, где можно посидеть некоторое время и заказать еду, которая готовится на месте. Согласно Larousse Gastronomique, французской кулинарной Библии, Буланже создал учреждение, название которого провозглашало: «Boulanger débite des restaurants divins», что означало «Буланже продает укрепляющие блюда для богов».
Суп из баранины. | Фото: jrati.ru.
Именно во времена Буланже возникло слово «ресторан». В то время «ресторан» означало «восстановительное», и это был легкий суп на мясной основе, подававшийся в этих учреждениях. Считалось, что бульон восстанавливает силы людей, которые чувствуют себя неважно. Несколько парадоксально, что первые рестораны были нацелены на здоровье, а не на удовлетворение гастрономических запросов.
Завистливые конкуренты подавали в суд на Буланже за ущемление монополии местной гильдии вареных продуктов. Они утверждали, что его новое блюдо, баранья нога в белом соусе, уже не суп, поскольку блюдо нужно тушить.
В роскошном петербургском ресторане. | Фото: grandmenu.org.
Он явно был предприимчивый ресторатор, сумел убедить суд, что блюдо было на самом деле суп. Он отдельно готовил соус на стороне яичного желтка и выливали его на баранину, в то время как его конкуренты медленно приготавливали все ингредиенты, в том числе мясо, в рагу.
В результате, Буланже и его последователям разрешили продолжать готовить. В конце концов, французская революция ослабила большую часть ограничений учреждений питания. В течение 30 лет в Париже открылось более 500 новых ресторанов, которые со временем становились все более крупными и причудливыми.
Существующие сегодня десятки рецептов супа на костях являются напоминанием о первом ресторане господина Буланже для желающих здоровой пищи.
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