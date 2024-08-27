Меню от Буланже, или что подавали посетителям первых французских ресторанов

До появления ресторанов, европейцам могли покушать в тавернах и постоялых дворах - там находилось много других занятий. | Фото: atlasobscura.com.

Бульонные кости являются словно напоминанием об оригинальных ресторанах, в которых могли предложить только суп. | Фото: atlasobscura.com.

Картина Кустодиева «Московский трактир», 1916 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Современные блюда во Франции. | Фото: atlasobscura.com.

Суп из баранины. | Фото: jrati.ru.

В роскошном петербургском ресторане. | Фото: grandmenu.org.