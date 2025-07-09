Как раньше можно было общаться без слов с помощью одних лишь мушек

Язык цветов тоже был очень распространён /Фото:scoop.gssfinder.ru

Лицо в белилах /Фото:newsforward.ru

Старинная мушка /Фото:Фото:commons.wikimedia.org

Много мушек мовитон /Фото:spacefor.ru

Специальный язык /Фото:pikabu.ru

Можно было общаться в тайне ото всех /Фото:pikabu.ru

Дама с мушками на лице /Фото:prev.caak.mn

Маргарет Кавендиш /Фото:mavink.com

Мушечница /Фото:babiki.ru

Выпускались пособия, как наклеивать мушку /Фото:babiki.ru