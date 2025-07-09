Как раньше можно было общаться без слов с помощью одних лишь мушек

Мушки на лице - сегодня их можно назвать трендом в Европе эпохи Возрождения и Просвещения. Это было не просто украшение или случайное пятно, они выполняли несколько функций: изначально помогали скрыть изъяны и со временем даже стали особым языком, который помогал обозначать определенные намерения и желания.
Мушки пришли в Европу издалека, с Дальнего Востока, а также родинки, которые каждым своим положением, формой и цветом несли определенное значение. Оттуда же пришел и язык цветов, прекрасные веера и множество других изысканных предметов. В Европе мода на мушки стала популярной в семнадцатых-восемнадцатых веках. Они изготавливались из черного шелка или бархата и изначально использовались для маскировки неровностей кожи, особенно у аристократии, где шрамы от оспы на лице были довольно распространены.
Язык цветов тоже был очень распространён /Фото:scoop.gssfinder.ru
Но помимо своей функции скрытия недостатков, мушки также могли изменить выражение лица. Если их прилепляли рядом с уголком рта, то лицо казалось улыбающимся. В темное время при свете свечей мужчины и женщины наносили на лицо слои белил, пудры и румян, подводили глаза и наносили яркую помаду на губы. Они придавала этим полностью замаскированным лицам дополнительную выразительность
В середине семнадцатого века мушки продолжили использоваться как эффективное средство выражения сексуальной привлекательности и флирта у аристократических дам. И со временем стали украшенными различными силуэтами: как цветы, бабочки, сердца и солнца.
Лицо в белилах /Фото:newsforward.ru
История возникновения мушек как языка флирта имеет несколько версий, однако до сих пор нет точных данных о том, кто именно придумал этот уникальный аксессуар. Некоторые исследователи связывают появление мушек с модными тенденциями времени, когда в моду входили аксессуары, олицетворяющие сложные социальные коды и тайные сообщения (пришедший язык цветов с Востока). Возможно, мушки стали прямым отражением желания этикета общества того времени подчинять все формы проявления свободы и чувств.
Изначально мушки использовались как секретный язык флирта для дам только аристократического происхождения. Они позволяли выразить свои эмоции и интерес к определенному мужчине, не обращая на себя нежелательного внимания других. Тайная мушка, расположенная на губах, как правило, могла говорить о том, что дама желает кокетничать с мужчиной. Мушка на щеке обычно свидетельствовала о том, что дама нашла мужчину интересным или привлекательным, а мушка над уголком глаза могла указывать на флирт и игривость.
Старинная мушка /Фото:Фото:commons.wikimedia.org
Считалось неэтичным обклеивать своё лицо до той степени, чтобы стать неузнаваемым - такое было приемлемо только для куртизанок. В период популярности мушек, примерно в середине семнадцатого века, серьезно обсуждался вопрос: стоит ли наклеивать на лицо более трех мушек одновременно без тени юмора.
Код мушек был сложным и насчитывал много разных значений. Чтобы понять, о чём именно говорит дама, необходимо было быть профессионалом в искусстве декодирования этих тончайших выражений. Умение правильно интерпретировать символику мушек позволяло обществу того времени наслаждаться сложным процессом флирта, не нарушая правил приличия.
Много мушек мовитон /Фото:spacefor.ru
Например, мушка-полумесяц, расположенная на лице, говорила о приглашении на ночное свидание. Она была своего рода знаком, который означал, что женщина открыта для романтических приключений в темное время суток. Амурчик, изображенный в виде мушки на лице, выражал крик о любви. Это был символ того, что женщина ищет и желает настоящую страсть и романтику в своей жизни. Карета или корабль, также изображенные в виде мушки, сообщали о желании убежать с партнером. Это символизировало готовность покинуть текущую среду и начать новую жизнь с избранником.
Расположенная мушка по центру лба (между бровями) - знак величественности. Это было место на лице, которое говорило о гордости и уверенности в себе. Человек с таким знаком часто был авторитетным и внушал уважение. На лбу справа - желание пленить в делах сердечных. Это место указывало на страсть и романтику в отношениях. Дама у которой был этот знак, желала эмоциональной привязанности и стремилась к глубоким и интенсивным взаимоотношениям. Когда мушка помещалась на кончик носа, это означало готовность дать отпор, дама была решительна и настойчива.
Специальный язык /Фото:pikabu.ru
На верхней стороне левого глаза - пылкая страсть. Эта мушка указывала на женщину, которая излучала страстность и интенсивность. Он сообщала, что была легко влюбчивой и погружалась в отношения с полной преданностью и энергией. На левой щеке - был знак галантности. Это место связано с изысканностью и вежливостью, дама хотела показать, что умела проявлять хорошие манеры и быть внимательной и заботливой в отношениях.
Можно было общаться в тайне ото всех /Фото:pikabu.ru
На губах - под нижней губой слева - кокетливое настроение. Этот знак указывает на игривость и своеобразие. По центру свидетельствовало о загадочности и скрытности. Справа - женщина была любительницей поцелуев. Этот знак указывал на страсть и романтику в отношениях. На правой щеке - была игривая натура. Этот знак был связан с хорошим чувством юмора и радостным настроем.
Однако, круглая точечка, расположенная между виском и глазом, несла совершенно иную символику. Ее прозвали «убийцей» или «пламенной точкой», что выражало необыкновенное соблазнительное обаяние женщины. Этот символ подчеркивал ее силу и притягательность, и служил тайным знаком для тех, кто умел расшифровывать его значение.
Дама с мушками на лице /Фото:prev.caak.mn
Интерпретация двух-трех мушек на лице женщины зависела от различных факторов. Возраст, социальное положение и репутация играли значительную роль в определении значения этих символов. Так, одинаковое положение точек на лице могло обозначать различные вещи для двух разных женщин. Они участвовали в молчаливом диалоге между украшением и тем, кто смотрел на это украшение, и служили своеобразным секретным языком, который добавлял некую загадочность и интригу в повседневную жизнь.
Но всё же считается, что первопроходцем в использовании этого аксессуара была Маргарет Кавендиш, известная как жена герцога Ньюкасла. Она была не только представительницей аристократии, но и талантливой писательницей. И имея некоторые неровности на лице, да и вообще будучи не совсем довольной своей внешностью, придумала уникальный способ скрытия недостатков своей кожи — наклеивала круглые кусочки черной тафты на лицо, создавая фальшивые родинки. Такой прием не только помогал ей скрыть несовершенства, но и давал возможность создать более ровный тон кожи. Эти круглые точечки на лице стали известны в Англии как «пятнышко красоты», «заплаточка» или «крапинка».
Маргарет Кавендиш /Фото:mavink.com
Позже такой метод стал популярным и во Франции, где дамы назвали их «мухами». Этот термин затем перекочевал и в Россию.
Небольшая мастерская «Мушечные жемчужины» в Париже стала источником весьма интересного бизнеса, связанного с продажей мушек. В данном месте был представлен широкий ассортимент товаров, включая трафареты для создания собственных мушек. Специалисты рекомендовали использовать новую тафту или бархат, а также специальный клей для достижения высококачественных и долговечных результатов. Формы мушек варьировались в соответствии с модными тенденциями: полумесяцы, треугольники, звездочки и даже силуэты предметов, такие как мушки-кареты и мушки-кораблики.
Мушечница /Фото:babiki.ru
Однако после великой французской революции интерес к мушкам постепенно упал. Тем не менее, в наши дни аксессуары и элементы макияжа в виде мушек все еще широко используются в киноиндустрии, театре и на модных подиумах. Несмотря на то, что модные тенденции постоянно меняются, мушка остается символом уникальности и изысканности в мире моды и творчества.
Выпускались пособия, как наклеивать мушку /Фото:babiki.ru
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