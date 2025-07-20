Каким был заграничный туризм в СССР, и почему претендентов на выезд изучали как под микроскопом

История заграничного туризма СССР весьма любопытна. /Фото: 100-faktov.ru

Долгое время туризм в СССР был сплошь внутренний. /Фото: fototelegraf.ru

Круизы оставляли массу впечатлений и позволяли посетить немало стран за раз. /Фото: iq.hse.ru

Желание узнать мир было сильнее всех препятствий. /Фото: sites.google.com

Чтобы попасть заграницу, нужно было потратить кучу времени и нервов. /Фото: internat.msu.ru

Советские туристы в Стамбуле. /Фото: perito.media