Как выглядят самые старые жилые дома

В мире известно немало древних городов и домов, но подавляющее их большинство дошло до наших дней либо в виде руин, либо в сильно измененном виде. И уж совсем немного таких построек и поселений смогли сохранить свой первоначальный вид и остаться обитаемыми. Очень сложно выявить самые древние из них, но все-таки такие попытки постоянно предпринимаются.

Самый старый деревянный дом

Самый старый каменный дом

Самые старые пещерные поселки

Самый старый город

Самый старый дом в России