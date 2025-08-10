Что лучше всего приготовить из оливок: 5 оригинальных блюд с доступными ингредиентами

Чаще всего оливки используют в качестве лёгкой закуски, добавляют в пару-тройку салатов или же попросту игнорируют из-за специфического вкуса. Зря. И вот почему. Во-первых, из них можно приготовить тысячу и одно блюдо, а во-вторых, каждое из них получается настолько вкусным, что за уши не оттянешь.
1. Оливковая паста
Оливковая паста. \ Фото: simplyscratch.com.
Паста, приготовленная из оливок, заменит сливочное масло и намазку. Она отлично подойдёт как на завтрак, так и на перекус. Ко всему прочему, её можно использовать в качестве соуса для спагетти или риса, подавать с мясом, картофелем и даже запечёнными овощами.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 1-2 шт;
• Корнишоны – 3-4 шт;
• Оливки зелёные без косточки – 1 пачка (150-175 г);
• Лук фиолетовый или красный небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Базилик зелёный – 12-15 листочков;
• Сок лимонный – для заправки;
• Масло оливковое – опционально.
Оливковая намазка. \ Фото: simplyscratch.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить и разрезать на две части;
• Чеснок и лук очистить;
• Разрезать на несколько частей и выложить на половинки баклажанов;
• Завернуть в фольгу;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок минут;
• Запечённые овощи слегка остудить;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Добавить вымытые и просушенные листочки базилика, нарезанные корнишоны и оливки;
• Поперчить и заправить лимонным соком (примерно с одного лимона);
• Перебить всё до однородной массы;
• Добавить немного оливкового масла;
• И ещё раз хорошенько взбить.
2. Пирожочки
Пирожки с оливками. \ Фото: arbuz.com.
С картошкой, капустой, с мясом, грибами, с рисом и яйцом – классика, присущая пирожкам родом из детства. А как вам вариант с оливками? Звучит чертовски соблазнительно, не правда ли?
Ингредиенты:
• Оливки, фаршированные перцем чили или анчоусами – 2 банки;
• Творог – 200-250 г;
• Масло сливочное – 150 г;
• Мука – 2 стакана;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально.
Мини-пирожочки. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло растопить на водяной бане;
• Смешать с творогом;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и паприкой;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Затем добавить муку;
• Перемешать и замесить тесто;
• Хорошо вымешанное тесто выложить в пищевую плёнку;
• Отправить в холодильник на час-полтора;
• Охлаждённое тесто раскатать в колбаски диаметром около пяти сантиметров;
• Нарезать на кусочки толщиной около одного сантиметра;
• В центр каждой лепёшки выложить по одной оливке;
• Скатать в шарик;
• Выложить на противень, предварительно смазанным маслом;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут.
3. Соус
Оливковый соус песто. \ Фото: modernhoney.com.
Про соус песто можно слушать бесконечно долго, но гораздо проще один раз попробовать и сделать собственные выводы. Тем более, когда подвернулся столь оригинальный оливковый рецепт.
Ингредиенты:
• Оливки зелёные без косточки – 1,5 стакана;
• Масло оливковое – 1 стакан;
• Орешки кедровые – 0,5 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Базилик зелёный – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Соус песто из оливок и кедровых орешков. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Кедровые орешки обжарить несколько минут на сухой сковороде;
• Затем как следует остудить и перебить до состояния мелкой крошки;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Добавить оливки и очищенный чеснок;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Влить масло;
• Перебить всё до однородной массы;
• Добавить измельчённые кедровые орешки и натёртый на мелкую тёрку сыр;
• Всё как следует перемешать;
• Хранить такой соус можно около недели в холодильнике в плотно закрытой стеклянной таре.
4. Рагу
Рагу с добавлением оливок. \ Фото: assets.bonappetit.com.
Как оказалось, из оливок можно приготовить не только соус или салат, а и аппетитное рагу, которое придётся по вкусу даже всем тем, кто не особо любит овощи.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 3 шт;
• Помидоры вяленые – 8-10 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 2 шт;
• Помидоры свежие с плотной мякотью – 2 шт;
• Оливки зелёные без косточки – 1 упаковка (150 г);
• Корнишоны – 4-5 шт;
• Сельдерей – 3-4 веточки;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Базилик зелёный – 8-10 листочков.
Оливки с овощами. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Помидоры обдать кипятком;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Вяленые томаты также нарезать кубиком;
• Добавить к луку;
• Слегка перемешать;
• Готовить пять-шесть минут;
• Корнишоны нарезать кружками средней толщины или кубиком;
• Добавить вместе с оливками к остальным ингредиентам;
• Готовить около пяти-семи минут, периодически помешивая;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• И обжарить восемь-десять минут на другой сковородке на небольшом количестве оливкового масла;
• После смешать с остальными ингредиентами;
• Приправить солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• Тушить на среднем огне до полной готовности;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой, сельдереем и базиликом.
5. Кальмары
Кальмары с оливками. \ Фото: seriouseats.com.
Кальмары с оливками, приготовленные в томатном соусе – блюдо, которое придётся по вкусу не только любителям морепродуктов, а и всем тем, кто решил побаловать себя чем-то другим, кроме мяса.
Ингредиенты:
• Кальмары очищенные – 0,6 кг;
• Томаты с плотной мякотью – 0,5 кг;
• Лук фиолетовый – 1 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Оливки зелёные без косточки – 1 стакан;
• Соус овощной с добавлением сладкого перца – 4 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Бульон овощной из кубика – 1 стакан;
• Масло оливковое – опционально;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Орегано молотый – по вкусу;
• Тимьян – по вкусу;
• Базилик сушёный – по вкусу.
Кальмары в томатном соусе с оливками. \ Фото: recipecontent.fooby.ch.
Способ приготовления:
• Кальмары вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать кольцами или соломкой средней толщины;
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить нарезанные кальмары;
• Готовить три-четыре минуты;
• Помидоры обдать кипятком;
• Снять кожуру;
• Мякоть произвольно нарезать и перебить блендером;
• Добавить к луку с чесноком;
• После влить овощной соус и бульон;
• Приправить солью, сахаром, орегано, тимьяном, молотой паприкой и смесью молотых перцев;
• Готовить на среднем огне около пяти-семи минут, время от времени помешивая;
• Добавить оливки;
• Тушить на небольшом огне ещё пять-семь минут;
• Готовому блюду дать настояться пару минут и подать к столу;
• При желании можно посыпать свежей зеленью.
