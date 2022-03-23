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Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

Деньги не всегда меняют все. Мы расскажем вам о 10 знаменитостях, которые ведут очень скромный образ жизни, несмотря на миллионы на своих банковских счетах.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

1. Холли Берри

«Я очень благодарна за свою удачу, но одно из моих самых больших опасений заключается в том, что я могу потерять все это», — сказала Холли Берри. Как и всякая обычная домохозяйка, она покупает продукты со своим ребенком в супермаркетах. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде использует общественный транспорт и считает эту привычку абсолютно нормальной.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

2. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская предпочитает носить простые, но элегантные платья не только в обычной жизни, но и при посещении общественных мероприятий. Она считается одной из первых знаменитостей, которые начали носить одежду массового рынка и не испытывали никаких сомнений по этому поводу. Кейт несколько раз нарушала протокол, нося одно и то же платье более одного раза. Это отношение к вещам добавляет придает ей еще большую популярность.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

3. Сара Джессика Паркер

Одежда Сара Джессики Паркер в реальной жизни ничем не отличается от ее одежды в «Сексе в большом городе». Она предпочитает простые, но удобные наряды. И те же принципы она прививает своим детям.



Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

4. Мэтью МакКонахи

Трудно поверить, но обладатель Оскара Мэтью МакКонахи жил в трейлере — даже после того, как он сделал свои первые миллионы, играя в романтических комедиях. Он сказал, что его трейлер был связан с минимализмом в жизни, который является лучшим антистрессовым оружием, потому что большой дом требует большого внимания и энергии.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

5. Киану Ривз

Один из любимых актеров мира не беспокоится о своих доходах от кинопроектов. Киану отдал почти 85% своих доходов от «Матрицы» команде по спецэффектам и костюмерам. «Деньги — это последнее, о чем я думаю. Я мог бы жить на то, что я уже заработал в течение следующих нескольких столетий», — сказал он в интервью. Очень часто его можно увидеть на общественном транспорте, покупающим одежду на распродажах или отдыхающим на скамейке в парке, а не в роскошном ресторане.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

6. Джулия Робертс

«У меня никогда не было платьев», — говорит Джулия. Одна из самых успешных и популярных актрис в Голливуде пользуется скромными нарядами, выращивает органические овощи в своем саду и вяжет одежду для своих детей.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

7. Дженнифер Лопес

Ходят слухи, что знаменитости тратят огромные суммы денег на покупку одежды для разных общественных мероприятий. Джей Ло разоблачила этот миф, одевшись в кружевное платье стоимостью 26 долларов на шоу American Idol. Интересно, что это был не единственный пример экономности певицы в ее выборе одежды. По данным Форбс, ее состояние составляет почти 34 миллиарда долларов.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

8. Ингвар Кампрад

Основатель IKEA прочно засел в списке самых богатых людей на планете. Но он предпочитает рейсы эконом-класса, покупает подержанную одежду и управляет Volvo 1993 года. Некоторые люди называют его «мистер Скрудж» за его чрезвычайно скромный образ жизни.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

9. Джоан Роулинг

В 2012 году доход знаменитой писательницы превысил 1 миллиард долларов, но позже большая часть была пожертвована благотворительным фондам. «Многие аспекты моей жизни совершенно обычны, можно даже назвать скучны, но это то, что мне нравится», — сказала Джоан Роулинг.

Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

10. Леди Гага

Образ Леди Гаги стал синонимом «экстравагантного», но только на сцене. В реальной жизни она носит простые обычные наряды, которые она иногда покупает на распродажах. «Почему люди смотрят на меня так, как будто я сумасшедшая, когда я использую купоны в бакалейной лавке или пытаюсь торговаться на рынке?».

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