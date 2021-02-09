5 мультфильмов популярных у детей и взрослых, которые сначала были книгами

«Ходячий замок»

«Ходячий замок» - мультфильм и книга

«Коралина в стране кошмаров»

Коралина – героиня повести и мультфильма

«Как приручить дракона»

Смелый Иккинг и его друг в печатной и экранной версиях

«Шрек!»

Шрек Уильяма Стейга и его оскароносный двойник

«101 далматинец»

Сегодня «Далматинцы» - это целая вселенная фильмов, мультиков, игр и товаров