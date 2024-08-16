10 любопытно-познавательных фактов о пиве, которые будут интересны всем

Познавательно о пиве.
Пиво является, пожалуй, самым известным напитком в мире. Оно пользуется популярностью буквально везде, и большинство совершеннолетних людей пробовали его. Тем не менее, несмотря на популярность этого напитка, есть много вещей, связанных с пивом, о которых большинство людей не знают.
1. Пиво и волосы на лице
Предприимчивый пивной фермер.
Густой волосяной покров на лице может усложнить питье пива. А также его можно использовать для приготовления пива. Пивовар в штате Орегон фактически открыл способ делать пенный напиток из дрожжей, собранных из собственной бороды. Хотя это может показаться довольно противным, но это работает. Ведь большинство дрожжей в мире для брожения собирают с гниющих пород. Почему же они не могут забродить в бороде.
2. Пена
Пивная пена.
Многие любители пива не одобряют пену на верхушке стакана: она усложняет процесс питья и выглядит неаппетитной на некоторых людей. Тем не менее, пена является очень важной частью пива. Пенистая «шапка», как ее называют, образовывается в процессе сложной реакции двуокиси углерода и может многое сказать о качестве пива. Многие знаменитые сорта пива, в том числе Guinness, характеризуются густой пенной шапкой. Отсутствие ее может означать, что пиво, вероятно, выдохлось и безвкусное. «Святым Граалем «энтузиастов пены является так называемое «Брюссельское кружево» - идеальная пена, которая не оседает и образует кружевной узор в стакане после того, как он пустеет.
3. Марихуана и пиво
Марихуана и пиво - близкие родственники.
Не многие люди знают, что марихуана и пиво на самом деле являются довольно близкими родственниками. Ароматизатор в пиве, хмель, является членом семьи коноплевых, которая (как несложно догадаться по названию) также включает в себя коноплю. Несмотря на то, что это растения из одного и того же семейства, их разделяют многие генетические свойства.
4. Мертвое животные и пиво
Пиво живое и мёртвое.
Таксидермия, безусловно, одна из немногих вещей, которые совсем не ассоциируются с пивом. По крайней мере, так думает большинство людей. Но британская пивоварня BrewDog явно не согласна с этим и выпустила в 2011 году самое крепкое пиво в мире с крепостью 55 процентов. А главной его фишкой было то, что каждая бутылка напитка, который получил название «Конец истории», была помещена внутрь чучела животного (пробка при этом торчала из его рта).
5. Самое старое пиво в мире
Самое старое пиво в мире.
Хотя есть много информации об употреблении пива на протяжении всей истории, реальные рецепты для древнего пива весьма трудно найти. В 2010 году недалеко от Финляндии были найдены останки кораблекрушения. В трюме корабля нашли настоящее сокровище – самое старое в мире пиво, пригодное для питья. По вкусу оно имело ноты жженой пробки и кислый привкус (последнее было приписано процессу брожения, а фактический вкус, как предполагается, был намного более приятным). Сейчас собираются начать производить новую марку пива по этому древнему рецепту.
6. Майкл Джексон и пиво
Майкл Джексон и пиво.
При обсуждении Майкла Джексона большинство любителей пива вовсе не имеют в виду короля поп-музыки. Они говорят о британском Майкле Джексоне (1942-2007), ученом, исследовавшем пиво и придумывавшем его новые рецепты. Джексон (который получил прозвище «Пивной охотник») был писателем и журналистом, который единолично спас пиво от небытия в конце 1970-х годов (в то время пиво считалось отвратительным напитком бедняков). Джексон же всегда думал, что пиво является важным компонентом культуры и без его исследований современный мир алкоголя был бы совершенно другим.
7. Вода и пиво
Вода и пиво.
Хотя вода, как правило, довольно безвкусная, она на самом деле является очень важным фактором во вкусе пива. Ведь основным ингредиентом пива является именно вода и никакие ингредиенты не спасут пиво, если оно было сварено на некачественной воде. На протяжении всей истории многие пивовары основывали свое производство именно там, где была качественная вода.
8. Пирамиды и пиво
Пирамиды и пиво.
В Древнем Египте в воде Нила было столько бактерий, что местные жители часто пили пиво вместо воды. Это пригодилось во время массовых строек египтян. Когда возводились пирамиды Гизы, рабочим частично платили с пивом. Их держали в постоянном легком подпитии, выдавая пиво три раза в день. Без этого рабочие, наверняка, взбунтовались бы.
9. Перуанское пиво из слюны
Перуанское пиво из слюны.
Чича – традиционное перуанское кукурузное пиво, которое, как говорят, варили еще в эпоху инков. Его секретный ингредиент был чрезвычайно странным – это была слюна. Во рту человека существует много странных бактерий и ферментов. Некоторые из них действительно могут заменить процесс пивоварения. Это означает, что процесс ферментации кукурузы может быть активирован при помощи ее жевания, увлажнения во рту, а затем выплевывая в пивную смесь.
10. Лучшее пиво в мире
Какое она: лучшее пиво в мире
Сорта пива чрезвычайно трудно ранжировать. Ведь это сугубо дело вкуса и одним нравится одно пиво, другим – совершенно иной сорт. Однако, когда дело доходит до выбора абсолютно лучшего пива во всем мире, то все любители пива сходятся на одном мнении – Westvleteren 12 . Это 10,2-процетное темное пиво с утонченным, шоколадным вкусом. А производит его монастырь в Бельгии.
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