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Бесплатный капельный полив своими руками

Организация системы капельного полива на участке или в теплице — одно из лучших решений. Капельный полив имеет огромное количество преимуществ перед обычным поливом.

Бесплатный капельный полив своими руками

Простая система капельного полива позволяет доставлять влагу прямо к корням растений постепенно, что благоприятно сказывается на развитии различных культур и исключает риск неурожайности и гибели растений из-за недостатка влаги или, напротив, перелива растений.

К основным преимуществам капельного полива можно отнести:

экономия времени на обычный полив;

бережное отношение к растениям:

при капельной системе вода не попадает на листья и плоды, а значит, уменьшается риск ожога и загнивания посадок;

экономное расходование ресурсов так как вода подаётся порционно, что ощутимо сокращает общий расход на участке.

Организовать систему капельного полива самостоятельно проще, чем кажется. Упростите себе жизнь в новом сезоне, сделав капельный полив из пластиковых бутылок и ватных палочек.

Бесплатный капельный полив своими руками

Что понадобится

Система капельного полива, сделанная своими руками, не стоит буквально ничего.


Для работы понадобятся:

бутылки объемом 5 литров;

ватные палочки.

Бесплатный капельный полив своими руками

Собираем систему

Разрежьте палочки пополам, верхнюю часть бутылок срежьте.

Бесплатный капельный полив своими руками

В нижней части бутылки сделайте небольшое отверстие, разместите в нем обрезанную ватную палочку.

Бесплатный капельный полив своими руками

Наполните бутылки водой. Чтобы уменьшить интенсивность капельного полива, просто потяните палочку внутрь бутылки.

Бесплатный капельный полив своими руками

Разместите бутылки так, чтобы ватная палочка была направлена на стебель.

Бесплатный капельный полив своими руками

При необходимости в бутылки очень просто подлить воду.

Бесплатный капельный полив своими руками
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