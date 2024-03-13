Организация системы капельного полива на участке или в теплице — одно из лучших решений. Капельный полив имеет огромное количество преимуществ перед обычным поливом.
Простая система капельного полива позволяет доставлять влагу прямо к корням растений постепенно, что благоприятно сказывается на развитии различных культур и исключает риск неурожайности и гибели растений из-за недостатка влаги или, напротив, перелива растений.
К основным преимуществам капельного полива можно отнести:
экономия времени на обычный полив;
бережное отношение к растениям:
при капельной системе вода не попадает на листья и плоды, а значит, уменьшается риск ожога и загнивания посадок;
экономное расходование ресурсов так как вода подаётся порционно, что ощутимо сокращает общий расход на участке.
Организовать систему капельного полива самостоятельно проще, чем кажется. Упростите себе жизнь в новом сезоне, сделав капельный полив из пластиковых бутылок и ватных палочек.
Что понадобится
Система капельного полива, сделанная своими руками, не стоит буквально ничего.
Для работы понадобятся:
бутылки объемом 5 литров;
ватные палочки.
Собираем систему
Разрежьте палочки пополам, верхнюю часть бутылок срежьте.
В нижней части бутылки сделайте небольшое отверстие, разместите в нем обрезанную ватную палочку.
Наполните бутылки водой. Чтобы уменьшить интенсивность капельного полива, просто потяните палочку внутрь бутылки.
Разместите бутылки так, чтобы ватная палочка была направлена на стебель.
При необходимости в бутылки очень просто подлить воду.
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Бесплатный капельный полив своими руками
Организация системы капельного полива на участке или в теплице — одно из лучших решений. Капельный полив имеет огромное количество преимуществ перед обычным поливом.
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