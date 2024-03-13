Бесплатный капельный полив своими руками

Организация системы капельного полива на участке или в теплице — одно из лучших решений. Капельный полив имеет огромное количество преимуществ перед обычным поливом.







Простая система капельного полива позволяет доставлять влагу прямо к корням растений постепенно, что благоприятно сказывается на развитии различных культур и исключает риск неурожайности и гибели растений из-за недостатка влаги или, напротив, перелива растений.



К основным преимуществам капельного полива можно отнести:



экономия времени на обычный полив;



бережное отношение к растениям:



при капельной системе вода не попадает на листья и плоды, а значит, уменьшается риск ожога и загнивания посадок;



экономное расходование ресурсов так как вода подаётся порционно, что ощутимо сокращает общий расход на участке.



Организовать систему капельного полива самостоятельно проще, чем кажется. Упростите себе жизнь в новом сезоне, сделав капельный полив из пластиковых бутылок и ватных палочек.







Что понадобится



Система капельного полива, сделанная своими руками, не стоит буквально ничего.





Для работы понадобятся:



бутылки объемом 5 литров;



ватные палочки.







Собираем систему



Разрежьте палочки пополам, верхнюю часть бутылок срежьте.







В нижней части бутылки сделайте небольшое отверстие, разместите в нем обрезанную ватную палочку.







Наполните бутылки водой. Чтобы уменьшить интенсивность капельного полива, просто потяните палочку внутрь бутылки.







Разместите бутылки так, чтобы ватная палочка была направлена на стебель.







При необходимости в бутылки очень просто подлить воду.





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