Пост о нашем месте в этом мире

Человеку свойственно задумываться о своем существовании. Кто мы? Что мы из себя представляем? Для чего мы здесь? Ответить на все вопросы невозможно. Но кое-что нам все-таки известно наверняка. Мы решили рассказать о некоторых удивительных вещах, что нас окружают.
Это наша Земля. Выглядит неплохо, да?
На протяжении всей истории Земли на ней жили около 108 миллиардов человек.
Вот так мы решили расселиться.
Ежедневно люди совершают множество перелетов от одной части Земли к другой. Выглядит это так:
А это — одна часть Земли, Антарктида, в сравнении с другой — США.
Такого размера Африка на самом деле.
А вот такого размера Тихий океан.
И настолько он глубок
Но Земля — это просто ничто по сравнению с тем, что за ее пределами. Вот все спутники, которые вращаются вокруг нашей планеты каждый день.
Пойдем дальше? Вот США по сравнению с Луной.
Но чтобы добраться до Луны, нужно преодолеть тысячи километров. Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной Системы.
Одна из вершин на Марсе — гора Олимп. Эверест по сравнению с ней словно маленький ребенок.
А так выглядел бы Юпитер для нас, если бы находился на том же расстоянии, что и Луна.
Это количество воды на спутнике Юпитера — Европе, по сравнению с количеством воды на Земле.
Так Юпитер каждый день защищает Землю от космического мусора и астероидов, «отводя их в сторону».
Очень легко забыть, что мы находимся в постоянном движении — каждый день, каждую секунду…
Но наша Солнечная система тоже все время движется. Сейчас мы находимся в том же положении, что и 225 миллионов лет назад, когда Землю населяли динозавры.
В самом деле, все, что мы можем видеть, находится в этом желтом круге.
А все радиосигналы, которые посылает в космос человечество, здесь. Неудивительно, что мы все еще не встретили разумную жизнь
Зато вот сколько новых планет мы обнаружили за последние годы.
Однако наша галактика — коротышка по сравнению с некоторыми другими. Вот Млечный Путь по сравнению с IC 1011.
Но давайте лучше заглянем внутрь. Внутрь нас. Триллионы клеток работают внутри нас все время. Вот, например, белые кровяные клетки атакуют паразита:
И они состоят из таких молекул. Вот что мы из себя представляем.
Но это еще ничего.
Только представьте, в вашем организме примерно 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 атомов, каждому из которых миллиарды лет.
Это действительно то, чем мы все являемся и все, что мы пока знаем.
