Пост о нашем месте в этом мире

Человеку свойственно задумываться о своем существовании. Кто мы? Что мы из себя представляем? Для чего мы здесь? Ответить на все вопросы невозможно. Но кое-что нам все-таки известно наверняка. Мы решили рассказать о некоторых удивительных вещах, что нас окружают.

Это наша Земля. Выглядит неплохо, да?


Пост о нашем месте в этом мире

На протяжении всей истории Земли на ней жили около 108 миллиардов человек.
Семь миллиардов живут здесь сейчас. И вы — один из них.

Пост о нашем месте в этом мире

Вот так мы решили расселиться.

Пост о нашем месте в этом мире

Ежедневно люди совершают множество перелетов от одной части Земли к другой. Выглядит это так:

Пост о нашем месте в этом мире

А это — одна часть Земли, Антарктида, в сравнении с другой — США.

Пост о нашем месте в этом мире

Такого размера Африка на самом деле.

Пост о нашем месте в этом мире

А вот такого размера Тихий океан.

Пост о нашем месте в этом мире

И настолько он глубок

Пост о нашем месте в этом мире

Но Земля — это просто ничто по сравнению с тем, что за ее пределами. Вот все спутники, которые вращаются вокруг нашей планеты каждый день.

Пост о нашем месте в этом мире

Пойдем дальше? Вот США по сравнению с Луной.

Пост о нашем месте в этом мире

Но чтобы добраться до Луны, нужно преодолеть тысячи километров. Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной Системы.

Пост о нашем месте в этом мире

Одна из вершин на Марсе — гора Олимп. Эверест по сравнению с ней словно маленький ребенок.

Пост о нашем месте в этом мире

А так выглядел бы Юпитер для нас, если бы находился на том же расстоянии, что и Луна.

Пост о нашем месте в этом мире

Это количество воды на спутнике Юпитера — Европе, по сравнению с количеством воды на Земле.

Пост о нашем месте в этом мире

Так Юпитер каждый день защищает Землю от космического мусора и астероидов, «отводя их в сторону».

Пост о нашем месте в этом мире

Очень легко забыть, что мы находимся в постоянном движении — каждый день, каждую секунду…



Но наша Солнечная система тоже все время движется. Сейчас мы находимся в том же положении, что и 225 миллионов лет назад, когда Землю населяли динозавры.


Пост о нашем месте в этом мире

В самом деле, все, что мы можем видеть, находится в этом желтом круге.

Пост о нашем месте в этом мире

А все радиосигналы, которые посылает в космос человечество, здесь. Неудивительно, что мы все еще не встретили разумную жизнь

Пост о нашем месте в этом мире

Зато вот сколько новых планет мы обнаружили за последние годы.

Пост о нашем месте в этом мире

Однако наша галактика — коротышка по сравнению с некоторыми другими. Вот Млечный Путь по сравнению с IC 1011.

Пост о нашем месте в этом мире

Но давайте лучше заглянем внутрь. Внутрь нас. Триллионы клеток работают внутри нас все время. Вот, например, белые кровяные клетки атакуют паразита:

Пост о нашем месте в этом мире

И они состоят из таких молекул. Вот что мы из себя представляем.

Пост о нашем месте в этом мире

Но это еще ничего.
Только представьте, в вашем организме примерно 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 атомов, каждому из которых миллиарды лет.
Это действительно то, чем мы все являемся и все, что мы пока знаем.

Пост о нашем месте в этом мире

 

©


Ссылка на первоисточник
наверх