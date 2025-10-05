Как в реальности выглядели женщины со знаменитых портретов

Любой хороший художник в работе не столько отражает реальность, сколько пытается поделиться своим внутренним миром, поэтому авторское видение порой может отличаться от фотографии. Женщины на картинах чаще всего выглядят настоящими красавицами, но были ли они такими же в жизни? О знаменитых дамах из глухой старины мы узнать этого уже не сможем, но вот портреты, написанные в век фотографии, дают возможность провести подобную «проверку».
«Портрет Жанны Самари», Огюст Ренуар
Эта девушка навсегда осталась бы третьеразрядной актрисой, которую зрители запомнили в основном в роли служанок и субреток, если бы не творчество великого французского импрессиониста. Всего Ренуар написал четыре ее портрета, и каждый отличается от другого размерами, композицией, и колоритом. Считается, что в полотне, хранящемся в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, художник особенно ярко смог подчеркнуть живое очарование своей модели. Картина была создана в 1877 году, когда юная актриса еще только начинала карьеру в театре Комеди Франсез.
«Портрет Жанны Эбютерн в большой шляпе», Амедео Модильяни
Французская художница и модель стала последней музой и неофициальной женой художника Амедео Модильяни. Когда они встретились, ей не было и двадцати двух лет. Вместе пара прожила три года, и за это время Модильяни написал более двадцати портретов Жанны. Друзья описывали ее как нежную, застенчивую, спокойную и деликатную. Именно такую женщину рисовал художник. Насколько сохранившийся фотопортрет соответствует этому образу – каждый судит сам. Конец жизни Жанны был трагическим. Она не смогла пережить гибель любимого и выбросилась из окна на следующий день после смерти Модильяни. Двухлетняя дочь и то, что женщина была беременна, не остановили ее. Родственники Жанны винили великого художника в том, что его гражданская жена дошла до такого состояния и даже не согласились похоронить ее на том же кладбище. Лишь десять лет спустя они дали разрешение на перезахоронение, и последняя муза Модильяни оказалась рядом с ним.
«Золотая Адель», Густав Климт
Адель Блох-Бауэр – богатая заказчица полотна и возможная романтическая привязанность Густава Климта «Австрийская Мона Лиза» считается одним из самых значительных полотен Климта.последовавшим за «Золотой Аделью» полотнам «Юдифь» - первой и, особенно, второй, отношения между художником и его моделью перестали быть платоническими. Из-за откровенной, неприкрытой чувственности этих шедевров имя натурщицы было скрыто от общества, однако и непрофессионалу видно, что на всех полотнах изображена одна и та же женщина. Густав Климт, фрагменты полотен «Юдифь I» и «Юдифь II»
«Елизавета Австрийская», Франц Винтерхальтер
Баварская принцесса, супруга императора Франца Иосифа и императрица Австрии - одна из известнейших фигур в европейской истории. Романтическая история любви, не очень счастливая семейная жизнь и трагическая гибель сделали ее любимой героиней романов, а позднее и фильмов. На портрете знаменитого художника Франца Винтерхальтера, написанного в 1865 году, хорошо видна прическа императрицы – волосы Елизаветы действительно были главным ее украшением. По традиции эту девушку в кино играют красивейшие актрисы, ведь, судя по сохранившимся парадным фотографиям, придворный живописец ничуть не льстил ей.
«Портрет княгини З. Н. Юсуповой», Валентин Серов
Еще одна признанная красавица, которую в начале XX века за невероятную красоту и внутреннюю силу при дворе называли «Сиянием», была самой завидной невестой России. «Руки её просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидать дочь на троне и теперь огорчался, что она не честолюбива». На портрете, ставшем затем одним из самых известных ее изображений, княгине уже 35 лет, она находится в расцвете красоты и женской привлекательности. Интересно, что у современников картина вызвала много критических замечаний: слабыми в нем называли и композицию, и позу дамы. Однако сегодня это полотно, как ни одно другое, доносит до нас невероятную внутреннюю силу этой удивительной женщины, которая до старости вызывала восхищение всех, знавших ее лично.
