Зеркальные домики для уединенного отдыха практически не видны в лесу

Зеркальный домик Arcana — это своеобразное приглашение вернуть человечество в дикую природу (Онтарио, Канада).

Полированная нержавеющая сталь поможет сооружениям полностью сливаться с лесным ландшафтом (Arcana, Канада). | Фото: apartmenttherapy.com.

Зеркальная обшивка лесных домиков призвана «растворить» их в пейзаже, но навредить птицам никак не сможет (Arcana, Канада). | Фото: surfacemag.com.

Невидимые номера планируют установить в сверхсекретном месте менее чем в двух часах езды от Торонто (Онтарио, Канада). | Фото: apartmenttherapy.com.

Двухместные лесные домики площадью 25,5 кв. м рассчитаны на воссоединение гостей с матушкой природы (Arcana, Канада). | Фото: surfacemag.com.

Прозрачная стена в спальной зоне позволит наблюдать за меняющимся пейзажем, не вставая с постели (Arcana, Канада). | Фото: mymodernmet.com.

Несмотря на панорамное окно приватность номеров будет обеспечена сполна. | Фото: apartmenttherapy.com.

Современная кухня позволит наслаждаться кулинарными шедеврами (Arcana, Канада). | Фото: mymodernmet.com.

Зеркальные номера Arcana рассчитаны на круглогодичное пребывание вдали от цивилизации (Онтарио, Канада). | Фото: surfacemag.com.