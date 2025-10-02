Зеркальные домики для уединенного отдыха практически не видны в лесу

Хорошая новость для тех, кто мечтает об уединенном отдыхе на природе. В скором времени в лесах Онтарио (Канада) появятся замаскированные природные убежища, которые станут идеальными номерами для эко-отеля. Новые зеркальные домики позволят наслаждаться беспрепятственным видом на живописные окрестности из уютного номера с множеством современных удобств, при этом живая природа не пострадает. Особенно птицы, для которых придумали особенную защиту.
Зеркальный домик Arcana — это своеобразное приглашение вернуть человечество в дикую природу (Онтарио, Канада).
Ванкуверской студией Leckie Studio и дизайнерским агентством Aruliden был представлен удивительный концептуальный проект, который уже в августе этого года станет явью, хотя его месторасположение до сих пор и не оглашается. Известно, что новый отель появится в лесу Онтарио, в двух часах езды к северу от Торонто (Канада). Интригующая таинственность подогревается еще и внешним видом номеров, которые «растворятся» среди живописной природы.
Полированная нержавеющая сталь поможет сооружениям полностью сливаться с лесным ландшафтом (Arcana, Канада). | Фото: apartmenttherapy.com.
Для того, чтобы достичь исчезающего эффекта, разработчики использовали не зеркала, а полированную нержавеющую сталь Arcana, которой будут обшиты три стороны каждого номера. Стена впереди спальной зоны останется стеклянной, чтобы гости отеля смогли проснуться в окружении пышной зелени и умиротворяющих звуков леса. Панорамное остекление никак не повлияет на приватность отдыха гостей, ведь домики будут расставлены так, чтобы никто не смог нарушить покой и уединение.
Зеркальная обшивка лесных домиков призвана «растворить» их в пейзаже, но навредить птицам никак не сможет (Arcana, Канада). | Фото: surfacemag.com.
Главным критерием при создании обшивки с зеркальным эффектом станет не только стремление наилучшим образом интегрировать номера в живописный пейзаж, но и о безопасности животных, в особенности птиц, также побеспокоились в полной мере. «Главная наша цель – уважение к силе и красоте природы, поэтому приоритетом в проектировании наших структур является безопасность для окружающей среды. Оболочка номеров сделана так, чтобы только люди ощутили полное слияние с природой, а вот для птиц и других существ, обитающих в месте расположения Arcana они не представляли опасности», – сообщают представители компаний. – Это несовершенная зеркальная поверхность, которая, естественно, станет сдерживающим фактором для птиц».
Невидимые номера планируют установить в сверхсекретном месте менее чем в двух часах езды от Торонто (Онтарио, Канада). | Фото: apartmenttherapy.com.
Интересный факт от редакции Novate.ru: На все отражающие поверхности фасада лесных хижин планируют наносить пленку, которая совсем незаметна для человеческого глаза, но при этом позволит птицам и другим диким животным идентифицировать домики, как объекты, которые нужно избегать.
Двухместные лесные домики площадью 25,5 кв. м рассчитаны на воссоединение гостей с матушкой природы (Arcana, Канада). | Фото: surfacemag.com.
Помимо создания безопасной зоны для передвижения представителей фауны, разработчики побеспокоились и том, чтобы отельный комплекс оставлял минимальный углеродный след и не наносил непоправимый вред окружающей среде. Поэтому при изготовлении каркасов модульных домиков будут использоваться только экологически чистые и энергоэффективные строительные и отделочные материалы.
А вот для обеспечения жизнедеятельности человека и организации комфортных условий пребывания предусмотрено внедрение инновационных технологий возобновляемой энергетики. Поскольку в каждом номере будет электричество и проточная вода планируется установка систем сбора и очистки воды, а также автономные канализации.
Прозрачная стена в спальной зоне позволит наблюдать за меняющимся пейзажем, не вставая с постели (Arcana, Канада). | Фото: mymodernmet.com.
Несмотря на панорамное окно приватность номеров будет обеспечена сполна. | Фото: apartmenttherapy.com.
Стоит упомянуть, что каждый номер будет занимать отдельный домик, площадь которого составляет 25,5 кв. м., предусматривает двуспальную кровать перед панорамным окном откуда в избытке поступает свет и открывается восхитительный вид, благоустроенную ванную комнату с тропическим душем, полностью оборудованную кухню и открытую террасу, где гости смогут наслаждаться пребываем на свежем воздухе и полезными блюдами, собственноручно приготовленными на барбекю. Чтобы ничего не отвлекало от наблюдения за постоянно меняющимся пейзажем за окном, интерьер выполнен в спокойных тонах и с преобладанием натурального дерева.
Современная кухня позволит наслаждаться кулинарными шедеврами (Arcana, Канада). | Фото: mymodernmet.com.
Для активных гостей на территории эко-отеля предусмотрены сауна и курортная терапия из японской практики – лесные бани (синрин-йоку), о таинстве которых им поведает специалист в этом вопросе. Для тех, кто предпочитает активных отдых разработаны мероприятия в виде пеших экскурсий по 15-километровым лесным тропам, походы за грибами, ягодами и другими дарами природы (будет зависеть от сезона), прогулки вокруг лагеря и т. д. При этом отдыхающие не сами бродить по лесу не станут, во избежание неприятных инцидентов и для безопасности гостей их будут сопровождать инструкторы.
Примечательно: По предварительным данным первый эко-отель с зеркальными номерами откроется уже в августе этого года и посетители смогут бронировать места на сайте комплекса. При этом гости о его месторасположении узнают только в день выезда.
Зеркальные номера Arcana рассчитаны на круглогодичное пребывание вдали от цивилизации (Онтарио, Канада). | Фото: surfacemag.com.
