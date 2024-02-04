8 полезных продуктов, на калорийность которых стоит обратить внимание, чтобы не поправиться

Многие из нас не стремятся к тому, чтобы набирать лишний вес - это и для здоровья не полезно, и внешне становится видно. И в желании оставаться в хорошей форме лучшим выходом было и остаётся сбалансированное питание. Впрочем, это совсем не значит, что отказываться от вкусненького стоит насовсем, ведь иногда даже нужно себя побаловать. Главное - обращать внимание на пищевую ценность отдельных продуктов, которые при всей своей пользе, порой оказываются настолько калорийными, что потом на весах может поджидать неприятный сюрприз.
1. Арахисовая паста
Высококалорийная вкусняшка, которую полезно есть понемножку. /Фото: mrfilin.com
Этот продукт регулярно попадает в рейтинги наиболее калорийных продуктов, что совершенно очевидно, ведь пара столовых ложек пасты наградят организм почти двумя сотнями калорий. Однако его рациональное употребление всё-таки имеет смысл, ведь сам арахис может похвастаться не только богатым содержанием белка, но и не одним десятком аминокислот в своём составе. Так что для перекуса, который не только насытит, но и даже укрепит иммунитет, арахисовое масло неплохо подойдет.
2. Молоко
Жирное молочко пить надо тоже в меру. /Фото: milknews.ru
Всем давно известно, что обезжиренное молоко пользы не приносит, а вот если жирность нормальная, то единственным противопоказанием может стать только непереносимость лактозы. Ведь данный продукт действительно очень полезный за счёт белков, жиров и даже минералов. Единственное, стоит обращать внимание, что полножирные варианты молока довольно сытные - стандартная чашка имеет почти полторы сотни калорий.
3. Бананы
Калорий у бананов хватает, но они всё-таки полезны. /Фото: hashtag.al
Наверное, банан можно назвать одним из самых известных фруктов с высокой калорийностью - по информации редакции novate.ru, в среднем один плод содержит в районе сотни калорий. Однако его полезность от этого меньше не становится: среди достоинств банана можно назвать наличие в составе калия, витаминов А и С, пищевых волокон и даже фолиевой кислоты. К тому же, учёные экспериментальным способом доказали, что банан может улучшить показатели энергии, так что для бодрости вместо традиционного кофе вполне можно использовать его.
4. Лосось
Лосось - рыба полезная, но жирная. /Фото: pulse.mail.ru
В числе рыб есть свои рекордсмены по калорийности, и лосось всегда входил в их число - не просто же так её называют именно жирной рыбой. Впрочем, данный продукт в разумных количествах включать в рацион очень даже нужно: как прекрасный источник белка и жира, лосось оказывает благотворное влияние на организм. Кроме того, он особенно показан спортсменам, в зачади которых традиционно входит наращиванием мышечной массы, с чем эта рыба справится отлично.
5. Макароны
Макарошки кушать можно, но осторожно. /Фото: feelgoodfoodie.net
Пожалуй, макароны можно назвать одним из настоящих завсегдатаев различных списков калорийных продуктов. С другой стороны, исключать их из рациона совсем тоже не стоит - всё-таки, они приносят пользу, но важно правильно подойти к выбору продукта. Самым лучшим и полезным вариантом будут макароны из цельнозерновой муки, также следует обратить внимание, чтобы последняя была из пшеницы твёрдых сортов.
6. Сливочное масло
Масло калорийное практически всегда. /Фото: mgorod.kz
Масло само по себе частенько является калорийным, но сливочное встречается в наших холодильниках чаще всего, и его пищевая ценность довольно внушительная. Но есть его всё же рекомендуется регулярно, просто в умеренном количестве. Ведь именно сливочное масло отличается множеством витаминов и жирных кислот в своём составе. А так как первые работают в организме намного эффективнее именно в паре со вторыми, то польза от продукта увеличивается кратно.
7. Кокосовое масло
Суперкалорийный суперфуд. /Фото: vitebsk.deal.by
Кокосовое масло в последние годы является очень актуальным продуктом у приверженцев здорового питания, а некоторые и вовсе относит его к числу так называемых суперфудов. С одной стороны, это логично, ведь одних только мегаполезных жирных кислот в его составе прилично, а они ещё и способствуют сжиганию жира в организме. Вот только с другой стороны, именно этот тип растительного масла является настоящим рекордсменом по калорийности - по данным novate.ru, на 100 грамм продукта приходится почти 900 калорий.
8. Семена чиа
Популярный суперфуд с кучей калорий. /Фото: fedsp.com
Ещё один популярный в числе ЗОЖников суперфуд - это семена чиа. И, учитывая их вид и свойства, они традиционно становятся полезной добавкой различные блюда, например, салаты, каши и даже напитки. Правда, если с ними перестараться, то суточную норму по калориям можно прилично превысить. А всё потому, что всего 100 грамм семян чиа содержит почти пятьсот калорий.
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