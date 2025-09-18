С нами не соску...
Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Думаете богачи называют свои яхты именами возлюбленных? Или, как в старые времена, выбирают романтические названия вроде «Черной жемчужины»? Как бы не так. Во-первых, время подобной романтики давно прошло. А во-вторых, глядя на яхтенные тусовки, понимаешь, что хозяева роскошных судов ведут настолько насыщенную жизнь, что выбрать одно-единственное имя попросту невозможно.


Сегодня в моде простые и ненавязчивые названия, с долей юмора и иронии. Богачи покупают эти лодки как игрушки, и дают им соотвествующие имена. Под катом я собрал всевозможные названия лодок в Монако, Ницце и Каннах…

Как богачи называют свои яхты

«Почему бы и нет?» – название как бы обращается к сомневающимся гостьям судна:

Как богачи называют свои яхты

«Тем не менее» – тоже тонкий намек:

Как богачи называют свои яхты

«Мой выбор» – надеюсь, правильный:

Как богачи называют свои яхты

«Живи мечтой»:

Как богачи называют свои яхты

«Нет пределов». Глядя на это смешное суденышко, хочется подставить «…совершенству»:

Как богачи называют свои яхты

«Еще разок». Ясно-понятно:

Как богачи называют свои яхты

«Каппучино». Мило:

Как богачи называют свои яхты

«Пришёл, увидел, победил!» Затёрто и пошловато, но путь будет:

Как богачи называют свои яхты

«Такова жизнь»

Как богачи называют свои яхты

«Услуга за услугу». Интересно, какую:

Как богачи называют свои яхты

«Целого мира мало» – выдает хозяина с амбициями или поклонника Бондианы:

Как богачи называют свои яхты

«Мистер Счастливчик 4″. Интересно узнать, что стало с предыдущими «счастливчиками»:

Как богачи называют свои яхты

«Счастливая жизнь»:

Как богачи называют свои яхты

«Секс на море» или «море секса»:

Как богачи называют свои яхты

«Дина», с закосом под Диснея:

Как богачи называют свои яхты

«Коджи». По-видимому в честь собаки:

Как богачи называют свои яхты

«Леди тук-тук»:

Как богачи называют свои яхты

«Двойные неприятности». Обратите внимание, что на борту даже есть машина:

Как богачи называют свои яхты

«Зиппо»:

Как богачи называют свои яхты

«Дикая малышка»:

Как богачи называют свои яхты

«Всё для удовольствия»:

Как богачи называют свои яхты

«По моему»:

Как богачи называют свои яхты

Ну и несколько фотографий французских марин:

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

Как богачи называют свои яхты

В качестве изюминки этого поста – чугунная русалочка с раздвинутыми ногами:

Как богачи называют свои яхты

источник

Ссылка на первоисточник
яхта "думаете"
