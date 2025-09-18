Как богачи называют свои яхты
Думаете богачи называют свои яхты именами возлюбленных? Или, как в старые времена, выбирают романтические названия вроде «Черной жемчужины»? Как бы не так. Во-первых, время подобной романтики давно прошло. А во-вторых, глядя на яхтенные тусовки, понимаешь, что хозяева роскошных судов ведут настолько насыщенную жизнь, что выбрать одно-единственное имя попросту невозможно.
Сегодня в моде простые и ненавязчивые названия, с долей юмора и иронии. Богачи покупают эти лодки как игрушки, и дают им соотвествующие имена. Под катом я собрал всевозможные названия лодок в Монако, Ницце и Каннах…
«Почему бы и нет?» – название как бы обращается к сомневающимся гостьям судна:
«Тем не менее» – тоже тонкий намек:
«Мой выбор» – надеюсь, правильный:
«Живи мечтой»:
«Нет пределов». Глядя на это смешное суденышко, хочется подставить «…совершенству»:
«Еще разок». Ясно-понятно:
«Каппучино». Мило:
«Пришёл, увидел, победил!» Затёрто и пошловато, но путь будет:
«Такова жизнь»
«Услуга за услугу». Интересно, какую:
«Целого мира мало» – выдает хозяина с амбициями или поклонника Бондианы:
«Мистер Счастливчик 4″. Интересно узнать, что стало с предыдущими «счастливчиками»:
«Счастливая жизнь»:
«Секс на море» или «море секса»:
«Дина», с закосом под Диснея:
«Коджи». По-видимому в честь собаки:
«Леди тук-тук»:
«Двойные неприятности». Обратите внимание, что на борту даже есть машина:
«Зиппо»:
«Дикая малышка»:
«Всё для удовольствия»:
«По моему»:
Ну и несколько фотографий французских марин:
В качестве изюминки этого поста – чугунная русалочка с раздвинутыми ногами:
