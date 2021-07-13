15 неизвестных фактов об Арнольде Шварценеггере

Арнольд Шварценеггер – живое воплощение американской мечты: простой мускулистый австрийский парень, сначала ставший кинозвездой, а затем, прямо с красной ковровой дорожки, прыгнувший прямиком в кресло губернатора Калифорнии. Он – самый цитируемый актер в мире, и, кажется, фанаты знают о нем все. Однако старина Арни еще способен нас кое-чем удивить! Познакомьтесь с малоизвестными фактами из жизни Арнольда Шварценеггера – и вы будете поражены!









Арнольд обожает секс

Австрийцы не любят Шварценеггера

Еще в юности Шварценеггер предсказал свое будущее

Шварценеггер не должен был играть Терминатора

Шварценеггер отбыл срок в армейской тюрьме

Шварценеггер однажды спас человеку жизнь

Шварценеггеру отказывали в ролях из-за избытка мышц

Специалисты считают его тело совершенным

Родители Арнольда боялись, что их сын – гей

Арнольд ненавидит сиквелы

Шварценеггер обожает фильм «Детсадовский полицейский»

Биографии Шварценеггера и Конана Варвара очень похожи

Шварценеггер много лет не догадывался о существовании у него внебрачного сына

Отец самого Шварцнеггера не верил в свое биологическое отцовство

Отец Арнольда был нацистом