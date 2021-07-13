15 неизвестных фактов об Арнольде Шварценеггере

Арнольд Шварценеггер – живое воплощение американской мечты: простой мускулистый австрийский парень, сначала ставший кинозвездой, а затем, прямо с красной ковровой дорожки, прыгнувший прямиком в кресло губернатора Калифорнии. Он – самый цитируемый актер в мире, и, кажется, фанаты знают о нем все. Однако старина Арни еще способен нас кое-чем удивить! Познакомьтесь с малоизвестными фактами из жизни Арнольда Шварценеггера – и вы будете поражены!
Арнольд обожает секс
Если верить актеру Тому Арнольду, которого Шварценеггер считает своим близким приятелем еще со времен совместных съемок в «Правдивой лжи» в 1994-м, Шварценеггер занимается сексом пять раз в день. Только подумайте: это 35 раз в неделю или 1820 раз в год! Для мужчины возраста Шварценеггера это звучит некоторым хвастовством. Но вспомним, что железный Арнольд несколько лет назад разошелся с женой из-за его романа с горничной – и станет ясно, что Шварценеггер еще – мужчина в соку. Причем, по мнению знающих его людей, секс интересует его не в смысле завоевания женщин – тут он себе уже все доказал. Это просто еще один способ держать себя в форме.
Австрийцы не любят Шварценеггера
Весь мир, от Америки до России, обожает железного Арни. Но если вам понадобится найти его ненавистников – ищите их в его родной Австрии! Несколько лет назад, будучи губернатором Калифорнии, Шварценеггер сумел здорово разозлить соотечественников. В 2005 году, будучи калифорнийским губернатором, Шварценеггер отказал в помиловании двум приговоренным к смертной казни. Одним из них был Стэнли «Туки» Уильямс, гангстер, приговоренный к казни за убийство четырех человек. Однако за время ожидания приговора, продлившееся около двух десятилетий, Уильямс не только раскаялся, но и стал известным во всем мире детским писателем, чьей главной темой для книг стала борьба с уличным насилием, и даже был номинирован за свое творчество на Нобелевскую премию мира. Весь мир требовал помиловать Уильямса – но железный Арнольд остался непреклонен. Более всего это возмутило австрийцев, которые за этот поступок грозились переименовать стадион, носящий имя Шварценеггера, и даже лишить его австрийского гражданства. Со временем скандал улегся – но осадочек никуда не делся.
Еще в юности Шварценеггер предсказал свое будущее
Эта история кажется позднейшей выдумкой, но несколько человек готовы показать под присягой, что все это – чистая правда. Еще будучи безвестным 15-летним мальчишкой, большим любителем культуризма, Арнольд заявлял своим тогдашним приятелям, что в будущем переберется в Америку, станет голливудской звездой и женится на девушке из клана Кеннеди. И что же? Все выполнено и даже перевыполнено! Шварценеггер – гражданин США, кинозвезда, а на девушке из клана Кеннеди он успел не только жениться, но и развестись с ней: ведь его бывшая жена Мария Шрайвер, с которой он прожил 25 лет, – племянница Джона, Роберта и Теда Кеннеди. Так что в провидческом даре Арнольду не откажешь!
Шварценеггер не должен был играть Терминатора
Роль в культовом фильме «Терминатор» 1984 года стала поворотной в карьере Шварценеггера. И мало кто знает, что изначально он должен был играть в картине совсем другую роль – по задумке режиссера Джеймса Кэмерона, он должен был сыграть главного положительного героя, Кайла Риза, прибывшего из будущего возлюбленного Сары Коннор и отца ее сына. Шварценеггер без колебаний согласился – в тот период ему нравилось играть героев. Но он очень переживал об успехе фильма и волновался, будет ли потенциальный кандидат на роль достаточно подготовлен, чтобы сыграть машину-злодея. «Я говорил Кэмерону: «Кто бы ни сыграл терминатора, О Джей Симпсон или кто-то другой, он должен быть правильно натренирован, – вспоминал Шварценеггер в мемуарах. – Если он – машина, он не должен моргать, когда стреляет». В конце концов Шварценеггер не решился доверить эту роль кому-то еще и сыграл ее сам, тем самым уготовив себе место на киноолимпе.
Шварценеггер отбыл срок в армейской тюрьме
В 1960-х все австрийцы в 18 лет должны были отправляться в армию, чтобы отдать родине долг на протяжение одного года. В 1965-м отправился в войска и Шварценеггер, несмотря на то, что армейская служба мешала ему воплотить свои притязания в бодибилдинге. Будучи в учебке, он сбежал из части, чтобы принять участие в своем первом бодибилдерском конкурсе «Юный мистер Европа». Он занял первое место, но по возвращении ему пришлось отсидеть неделю на гауптвахте. «Участие в соревнованиях так много для меня значило, что я не задумывался о последствиях», – признавался он позднее. Что ж, расчет был верным – два года спустя Шварценеггер стал самым юным в истории обладателем титула «Мистер Вселенная». А дальнейшее нам хорошо известно.
Шварценеггер однажды спас человеку жизнь
В 2004 году Арнольд с друзьями отдыхал на океанском пляже на Гавайях. Однажды, когда Шварценеггер пошел купаться, серфер, катавшийся неподалеку, стал тонуть, успев лишь крикнуть находящимся рядом, что его ноги свело судорогой. К счастью, рядом оказался и легендарный победитель Хищника. Шварценеггер подхватил тонущего и его доску для серфинга и дотащил до берега, отстоявшего от них метров на сто. Тонущий был спасен. Самое удивительное, что Шварценеггер никогда не использовал эту историю для собственной рекламы, и известна публике она стала отнюдь не с его слов.
Шварценеггеру отказывали в ролях из-за избытка мышц
Поначалу, когда Шварценеггер только начинал делать карьеру в кино, режиссеры часто отказывали ему именно из-за того, на чем он сделал себе имя: «мистер Вселенная» был чересчур мускулист, слишком выделялся своей культуристской статью даже на фоне других экранных богатырей. И потом, для него было невозможно подобрать каскадера, который напоминал бы его фигурой хотя бы на общих планах! Так что из-за мышц Арнольд поначалу потерял немало ролей. Даже в фильм 1982 года «Конан Варвар», ставший для Шварценеггера кинопрорывом, его взяли лишь при условии, что он на время снизит интенсивность тренировок, поскольку огромные бицепсы мешали ему правильно держать меч. Кроме того, он должен был самостоятельно выполнить все трюки, поскольку каскадера-дублера для него найти не удалось. Арнольд согласился – и не прогадал.
Специалисты считают его тело совершенным
Сейчас Шварценеггер, конечно, постарел и несколько обрюзг. Но в юности его тело было не просто красивым – нет, оно было совершенным. Эксперты, тренеры, культуристы и медики – все согласны с этим. Именно поэтому Арнольд Шварценеггер попал в Книгу рекордов Гиннеса как «самый идеально физически развитый человек в истории планеты». То есть, специалисты полагают, что примерно из 107 с половиной миллиардов представителей вида хомо сапиенс, успевших родиться на нашей планете, Арнольд имеет самую лучшую, практически совершенную фигуру. Есть чему позавидовать!
Родители Арнольда боялись, что их сын – гей
Обычно мальчики-подростки обклеивают стены своих комнат фотографиями девушек разной степени соблазнительности. Но такой настойчивый и упорный юноша, как Арнольд Шварценеггер, думал совсем о другом, и на стенах в его комнате красовались сплошь портреты бодибилдеров в микроскопических плавках, густо намазанных автозагаром. Почему? Если бы вы спросили самого юного Арнольда, он бы убедительно объяснил, что обожает бодибилдинг и хочет, чтобы его окружали портреты его героев и кумиров. Однако родители Арнольда такому убеждению не верили, и решили, что их сын – гей. Это совсем не понравилось двум весьма консервативным полицейским (и отец, и маль Шварценеггера служили в полиции), и они решили силой выбить из сына эту дурь. «Отец гонялся за мной с ремнем», – вспоминал позднее Шварценеггер. Однако упорный Арни остался при всех своих убеждениях: плакаты не снял, но и традиционной ориентации не изменил. Точно такое же упорство, кстати, он проявил позднее, когда многие бывшие сторонники критиковали его за поддержку гей-браков в Калифорнии.
Арнольд ненавидит сиквелы
Копия всегда бледнее оригинала, а продолжение хуже первого фильма, считают большинство любителей кинематографа. И Шварценеггер – из их числа. Хотя после первого своего успешного фильма «Конан Варвар», собравшего отличную кассу, он тотчас стал сниматься в продолжении, «Конан Разрушитель», тоже успешно прошедшем в прокате, этот опыт ему не понравился. И впоследствии он регулярно отказывался от убедительных – и, надо думать, финансово весьма соблазнительных, – предложений сняться в продолжении того или иного своего успешного фильма. Он последовательно отказался от сиквелов таких блокбастеров, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все» и «Хищник». Исключение он сделал за всю свою карьеру лишь для двух картин – «Терминатор» и «Неудержимые».
Шварценеггер обожает фильм «Детсадовский полицейский»
«Детсадовский полицейский», где Шварценеггер играет полицейского под прикрытием, притворяющегося воспитателем детского сада, считается классикой комедийного боевика. Откроем секрет: это – один из любимых фильмов Арнольда Шварценеггера, отлично справившегося с главной ролью. В одном из интервью, данном в 2015 году, он признался, что из всех фильмов, где он снимался, не исключая «Терминатора», «Детсадовский полицейский» – его любимый. По его словам, ему очень нравится возиться с детьми, и общение с ними в какой-то степени помогло ему подготовиться к должности губернатора Калифорнии. Что ж, отцу пятерых детей можно поверить!
Биографии Шварценеггера и Конана Варвара очень похожи
Наверное, никто не задумывался об этом, но биографии Арнольда и его первого знаменитого персонажа и впрямь очень похожи! Судите сами: как и Конан, Арнольд родился в небольшой деревушке – австрийской Таль-бай-Грац. Об а посвятили юные годы тому, чтобы нарастить свою мощь (пусть Конан занимался этим в рабстве, но самозабвенная работа Шварценеггера в тренажерных залах тоже не давала ему полной свободы). Оба затем прославились в шоу-бизнесе: Конан – как гладиатор, а Арнольд – как актер. Оба, набравшись опыта, решились изменить образ жизни и двинуться к вершинам власти: Конан занял королевский трон, а Шварценеггер – пост губернатора Калифорнии. В общем, если бы Арнольд когда-нибудь решил сменить имя – имя Конан подошло бы ему как нельзя лучше.
Шварценеггер много лет не догадывался о существовании у него внебрачного сына
В 2011 году Арнольд Шарценеггер развелся со своей женой Марией Шрайвер, с которой прожил в браке 25 лет. Скандал и последующий развод случились, когда стало известно о многолетнем романе Арнольда с горничной в его доме по имени Милдред Патриция Баена. Роман их длился около 14 лет. За это время Баена успела родить ребенка, биологическим отцом, как оказалось, был Арнольд Шварценеггер. Правда, сам Арнольд долгое время об этом не подозревал – наивная простота! Ну, родила горничная, с кем не бывает, наверное, полагал неискушенный калифорнийский губернатор. О своем возможном участии в процессе он задумался, уже когда мальчик стал подростком и Арнольд стал обнаруживать в нем все большее сходство с самим собой. Вот тут-то озарение снизошло на него. Надо сказать, сбросив путы святой наивности, он повел себя вполне благородно, признав мальчика и взяв на себя отцовские обязанности – по крайней мере, финансовые. И, надо сказать, эта мелодраматическая ситуация была повторением истории из детства самого Арни, потому что..
Отец самого Шварцнеггера не верил в свое биологическое отцовство
Папа Густав Шварцнеггер всю жизнь подозревал, что, в отличие от старшего сына Мейнхарда, в жилах младшего, Арнольда, течет совсем не его кровь. Серьезных доказательств у него, надо полагать, не было, – и все равно уверенность его была столь высока, что он всю жизнь откровенно предпочитал старшего сына младшему. Возможно, именно поэтому после отъезда в Штаты Арнольд ни разу не общался с мейнхардом. Старший брат Шварценеггера погиб в автокатастрофе в 1971 году. По рассказам тогдашней подруги Арнольда Барбары Бейкер, узнав об этом, Арни не проявил никаких эмоций, оставшись совершенно спокойным. Кроме того, по ее словам, Арни ни разу не упоминал в беседах с ней о своем старшем брате.
Отец Арнольда был нацистом
Слухи о неприглядном прошлом Густава Шварценеггера начали просачиваться в середине 90-х. Арнольд сам обратился в Центр Симона Визенталя, занимающийся изучением холокоста, попросив найти побольше информации. Там ему сообщили о службе отца в гитлеровской армии и его членстве в партии нацистов. Информация тихо лежала себе до тех пор, пока Шварценеггер в 2003 году не выдвинулся в губернаторы. Тут уж калифорнийские газеты разразились правдивыми статьями! Как оказалось, Густав Шварценеггер в 1938 году добровольно вступил в нацистскую партию и даже высказал желание войти в состав штурмовых отрядов, так называемых «коричневорубашечников», бывших опорой Гитлера при его приходе к власти. В штурмовые отряды его, впрочем, не взяли – к его же счастью, поскольку примерно в это время Гитлер жестко разогнал их. Арнольд отнекиваться не стал, заявив лишь, что никогда не был близок с отцом и даже не был на его похоронах. Что ж, вспомнив про жесткое воспитание и нежелание Густава признавать отцовство, Арнольда нетрудно понять.
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