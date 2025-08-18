Из-за чего самая знаменитая мужская юбка в мире была запрещена

Мужчины в килтах /Фото:istockphoto.com
Килт – символ Шотландии. Когда мы слышим это слово, первое, что приходит на ум, это мужчина в яркой клетчатой юбке, с тяжелой спиральной булавкой и серебряной щетинкой на спорране. Но как возникла эта национальная одежда и что за история скрывается за самой знаменитой юбкой в мире?
Предшественником килта можно считать Feilidh-mhor (на языке шотландцев) – одежду, которую носили в Древней Шотландии. Он состоял из прямоугольного куска ткани, который оборачивали вокруг тела и закрепляли на поясе. Такая одежда была удобной и позволяла мужчинам свободно передвигаться в гористой местности. Это был на самом деле большой плед — огромный прямоугольный кусок клетчатой шерстяной ткани (тартан), который имел длину до 5-6 метров и ширину 1.5 метра. Пастухи и путешественники использовали его в качестве плаща и спального мешка одновременно.
Первая гравюра с изображением килта /Фото:wikiwand.com
Однако, с течением времени, Feilidh-mhor превратился в более сложную и достойную национальной символики одежду – килт. Для надевания килта его раскладывали на земле, а затем аккуратно собирали центральную часть в складки. Человек ложился на спину вдоль складок, и боковые части оборачивали вокруг его тела. Вторую часть можно было использовать для накрытия плеч, защиты головы или создания карманов, а также для создания некоего подобия рюкзака.
Слово «килт» происходит от староисландского «kjilt», что означает «обернутый вокруг тела». Есть также другая версия о происхождении килта, связанная с тартаном викингов.
Джентельмены в килтах /Фото:digitalshortcut.me
Первые упоминания о килте появились в середине 16 века, согласно описанию, килт был представлен как одежда с свободным кроем, которая помогала мужчинам преодолевать трудности во время путешествий, непогоды, преодоление рек, буреломов, дикой живности и колючих растений. Они были подходящими как для жизни в лесной местности, так и жизни в городе.
На сегодняшний день зарегистрировано более семисот вариантов тартанов, или сеттов, что официально подтверждает их разнообразие. В прошлом было еще больше, увы, с течением времени многие из них были забыты во время запрета на их ношение в 18 веке, введенного когда было подавлено последнее восстание якобитов (приверженцы английского короля Якова II и его потомков, которые были изгнаны в 1688 году в результате «Славной революции»).
Различные варианты рисунков на ткани тартан /Фото:mavink.com
Современный килт состоит из нескольких слоев набивной шерстяной ткани, которая продолжает называться «тартан», клетчатая ткань, образующая различные узоры и дизайны, которые определяют принадлежность к определенному клану или роду. К сожалению, принадлежность к клану всегда могла вызывать конфликты, и в то время, когда Шотландия была под властью англичан, и ношение килта было запрещено. После сокрушительного поражения шотландцев в исторической битве при Куллодене в 1745 году, английские власти решили вводить строгие меры контроля над шотландскими кланами. Один из таких законов стал Акт Разоружения. Руководители кланов были поставлены перед непростым выбором: отказаться от своих земель или принять английское законодательство.
Данный акт обнулил все формы военного и политического влияния у глав кланов. Было запрещено носить оружие и иметь власть над своими подданными. Это было тяжелым ударом по гордости шотландцев, подчеркнутым дополнительным запретом на ношение идентичной им тартановой одежды, включая килт. Производство тартанов так же было упразднено.
Битва при Куллодене /Фото:zeroequalstwo.net
Нарушению этих запретов угрожали строгие наказания: шесть месяцев заключения за первое правонарушение и даже высылка в колонии на семь лет за повторное. Власти прилагали все усилия для выполнения своих указов, однако этого добиться было очень трудно. Но это не остановило шотландцев, которые продолжали носить свою любимую национальную одежду в знак протеста.
Кстати, не все шотландские мужчины надевали килты, а только горцы - хайлендеры, горные жители, приспособленные к влажному и и довольно холодному климату, не могли оставаться равнодушными к комфорту, который приносит килт.
Шотландские горцы /Фото:blog.nms.ac.
Сегодня килты могут быть разных размеров - некоторые из них достаточно большие, чтобы можно было носить их на плече или использовать как плащ в плохую погоду. Маленькие килты, известные также как «малые килты», значительно короче и имеют длину не более 5 м. при ширине 140-150 см.
Килт шьют из около 12 еллов, что составляет около 13 метров и 56 сантиметров. Горцы, которые истинно придерживаются своих традиций, всегда носят нож за правым чулком, дополняя свой наряд. Если нож располагается с внешней стороны гольфа, это символизирует готовность к объявлению войны. Горцы, которые носят нож за правым чулком, делают это, чтобы показать свою силу и отсутствие страха. Его оружие на виду и бояться не стоит. Они хотят демонстрировать свое оружие, чтобы показать, что они готовы к любым вызовам. Шотландцы с XVII века начали использовать особый вид ножа, известный как скин окклс, который носился в левом рукаве подмышкой.
Шотландский кинжал /Фото:bujinkanasturias.wordpress.com
Полосы на килте часто пересекаются, и их расположение не всегда было строго под прямым углом, как это принято в настоящее время. Оттенки и количество цветов, используемых в дизайне, имеют свое значение и указывают на ранг и статус человека, носящего данный килт. Например, одноцветный килт может быть одет слугами, двухцветный - крестьянами и фермерами, а три цвета указывают на то, что его владелец является офицером. Чем больше цветов присутствует на килте, тем выше статус его носителя - на примере пяти цветов можно определить высокого офицера или военачальника, шести цветов символизируют поэта, а семь цветов относятся к вождям.
Различные варианты килтов /Фото:uhd.name
Однако, килт был не только символом гордой нации, но и практичной одеждой. Килт носится на талии и закрепляется специальными пряжками и ремешками. Под ним обычно носят специальные чулки, шерстяные носки. На поясе же находится спорран, который является кожаной сумкой для денег и мелких предметов. Хотя килты ассоциируются с мужчинами, носящими их на голое тело, на самом деле, под килтом можно носить и другую одежду. Например, на военных парадах или в холодную погоду под килтом надеты шерстяные штаны – «бриджи». Это добавляет дополнительную защиту от холода и позволяет чувствовать себя комфортнее.
Однако, традиционно, горцы под килтом не носили нижнего белья - это является частью традиционного образа.
Существуют различные популярные тартаны, такие как Каледония -носят все шотландцы, Черный страж, Дресс Кэмпбелл, Барберри, Дресс Гордон и Рояль Стюарт - самый известный в мире.
Существует также «Русский» тартан, объединяющий тартаны Барклай и Лермонтов, которые названы в честь шотландских предков полководца Михаила Барклая-де-Толли и поэта Михаила Лермонтова.
Русский тартан /Фото:uhd.name
Килт – это уникальная национальная одежда, сочетающая в себе не только богатые традиции и историческое значение, но практичность и стиль. Независимо от того, кто носит килт и в каком контексте, каждый аутфит с килтом олицетворяет солидарность, самобытность и гордость за свою нацию. Именно поэтому килт стал самой знаменитой юбкой в мире.
