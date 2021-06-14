10 узнаваемых вещей для тех, кто рос в эпоху 90-х

Легендарные вещи из 90-х, которые невозможно забыть.
Каждому поколению есть, что вспомнить. Однако детство нынешних 30-35-летних пришлось на эпоху кардинальных перемен. «Девяностые» принесли с собой изменения во все сферы жизни. Дети же той эпохи вспоминают, конечно же, свои игрушки. Мы собрали 10 узнаваемых вещей из прошлого, о которых мечтал каждый .
1. Приставка Dendy
Игровая приставка Dendy. | Фото: induced.info.
Игровая приставка Dendy - голубая мечта всех детишек. Приставка имела собственный рекламный ролик на российском телевидении с фразой «Денди, Денди, мы все любим Денди! Денди — играют все!» Приставка подключалась к телевизору и работала с катриджами, которые покупали, чаще всего уже со вторых рук, или обменивали. Любимыми играми детишек того времени были Super Mario, Contra, танки и Чип&Дейл.
2. Тамагочи
Электронный питомец. | Фото: Lega Nerd.
Беда всех современных детишек - смартфоны и планшеты, а раньше были тамагочи. Электронная игрушка с питомцем появилась в России в 1996 году и моментально покорила сердца детей. Игрушка была представлена в двух вариантах: с большим количеством питомцев, которые могут перерождаться и с одним питомцем. Второй вариант стоил дешевле, но после смерти питомца игрушка становилась бесполезной.
3. Лазерная указка
Лазерная указка с насадками. | Фото: Yakomp.ru.
Лазерной указкой чаще всего играли мальчишки. В комплекте с ней обычно продавались различные насадки. Самый простой набор состоял из указки и 8 насадок, набор подороже состоял из 16 насадок, ну, а самый крутой набор насчитывал целых 50 разных насадок.
4. Гибкий карандаш
Карандаш, который гнется. | Фото: Bukalapak.
Карандаш, выполненный из плотной резины, который гнулся в разные стороны, был желанным в пенале каждого школьника. Тем не менее с появлением таких карандашей жизнь школьных учителей превратилась в настоящий кошмар, ведь мальчишки использовали этот канцелярский предмет в качестве оружия и устраивали на переменах нешуточные бои.
5. Знаменитая Nokia
Телефон Nokia 3310. | Фото: Nintendo Life.
По мнению Novate.ru, черно-белая Nokia 3310 стала настоящим символом эпохи перемен. Все, у кого был этот аппарат, знают, что его практически невозможно разбить, а батарейки хватает на много дней.
Интересный факт: с момента выпуска легендарной модели мире было продано более 126 миллионов аппаратов. Оценив популярность старой модели, компания Nokia d 2017 году представила обновленную версию Nokia 3310. Корпус новой модели немного уменьшился в размере и стал тоньше.
6. Game Boy
Nintendo Game Boy. | Фото: Невседома.
Портативный игровой плеер Game Boy с 66 встроенными играми был, несомненно, намного круче других электронных игрушек . Играть можно в любом месте и почти беспрерывно. Этим и были заняты школьники на переменках.
7. Спирограф
Линейка спирограф. | Фото: Decor Design.
В отличие от предыдущих пунктов, эта вещь никак не относится к электронике. Спирограф представляет собой прямоугольную линейку с двумя зубчатыми отверстиями разного диаметра внутри. К линейке прилагается набор фигурных трафаретов в виде геометрических фигур. Спирограф - одна из самых высокоинтеллектуальных игр 20 века. Количество узоров, которые можно создать с его помощью, исчисляется цифрой с четырьмя нулями и ограничивается только фантазией и способностями самого человека.
8. Кассетный плеер
Кассетный аудио-плеер. | Фото: Пикабу.
Молодежь 90-х поголовно была меломанами. Особой привилегией стала возможность слушать музыку в наушниках на улице. И этой возможностью стал кассетный аудио-плеер. Наверняка, каждый владелец этого чуда помнит, что работал он от обычных пальчиковых батареек, которые имели свойство быстро садиться. Чтобы продлить срок их службы перематывать кассеты приходилось вручную, при помощи карандаша.
9. Тетрис
Тетрис. | Фото: Starina.ru.
Тетрис был самой доступной и популярной электронной игрушкой 90-х. Стоит отметить, что это одна из немногих игрушек, в которую играли и дети, и взрослые.
10. Фотоаппарат
Пленочный фотоаппарат. | Фото: Екабу.
Сейчас мы в буквальном смысле слова можем фотографировать каждый свой шаг, а раньше, каждый кадр был на вес золота. А все потому, что пленка не резиновая, а имеет ограниченное количество кадров. Да, в те времена фотографировать нужно было обдумано, не забывать убирать пальцы от объектива, а также очень аккуратно извлекать пленку, чтобы не засветить ее.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии