Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмок

1. Алиса Фрейндлих

Российская актриса настолько правдоподобно сыграла роль невзрачной Людмилы Калугиной, что «серая мышка» стала самой известной среди ее работ в кино.

2. Андрей Мягков

Долгие годы сотрудничества талантливого российского актера с режиссером Эльдаром Рязановым принесли заслуженную известность и почет.

3. Александр Фатюшин (29.03.1951-06.04.2003)

В лирической комедии «Служебный роман» актер театра и кино появился перед зрителями в роли сотрудника статистического учреждения

4. Георгий Бурков (31.05.1933-19.07.1990)

Талантливый советский актер и режиссер, дебютировавший в кино в возрасте 33-х лет, сыграл роль завхоза в полюбившемся зрителям фильме « Служебный роман».

5. Людмила Иванова (22.06.1933-07.10.2016)

Роль профсоюзной активистки Шуры, которую сыграла российская актриса театра и кино, стала одной из самых знаковых и запоминающихся в карьере народной артистки.

6. Лия Ахеджакова

Женственная и любопытная секретарша Верочка хоть и не была главным персонажем фильма, но очень полюбилась советским зрителям.

7. Нелли Пшенная

Роль яркой жены Самохвалова из знаменитого фильма «Служебный роман» стала десятой по счету для статной и привлекательной российской актрисы.

8. Олег Басилашвили

Роль обаятельного и элегантного антагониста фильма Юрия Самохвалова принесла широкую известность российскому актеру.

9. Петр Щербаков (21.07.1929-16.03.1992)

Небольшая, но колоритная роль начальника отдела общественного питания Петра Ивановича Бубликова надолго запомнилась советским зрителям.

10. Светлана Немоляева

Роль Ольги Рыжовой – главной подруги главного героя Новосельцева – стала самой знаковой и главной в карьере российской актрисы .