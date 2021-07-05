Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмок

«Служебный роман» - лирическая комедия Эльдара Рязанова, которая вышла на экраны в 1977 году. Эта презабавнейшая история, если верить авторам фильма, произошла в Москве. И уж конечно, все описанные события могли бы случиться на самом деле. А успеш комедии обеспечил не только интереснейший сценарий и гениальная режиссёрская работа, но и великолепное созвездие актёров.
1. Алиса Фрейндлих
Российская актриса настолько правдоподобно сыграла роль невзрачной Людмилы Калугиной, что «серая мышка» стала самой известной среди ее работ в кино.
2. Андрей Мягков
Долгие годы сотрудничества талантливого российского актера с режиссером Эльдаром Рязановым принесли заслуженную известность и почет.
3. Александр Фатюшин (29.03.1951-06.04.2003)
В лирической комедии «Служебный роман» актер театра и кино появился перед зрителями в роли сотрудника статистического учреждения.
4. Георгий Бурков (31.05.1933-19.07.1990)
Талантливый советский актер и режиссер, дебютировавший в кино в возрасте 33-х лет, сыграл роль завхоза в полюбившемся зрителям фильме «Служебный роман».
5. Людмила Иванова (22.06.1933-07.10.2016)
Роль профсоюзной активистки Шуры, которую сыграла российская актриса театра и кино, стала одной из самых знаковых и запоминающихся в карьере народной артистки.
6. Лия Ахеджакова
Женственная и любопытная секретарша Верочка хоть и не была главным персонажем фильма, но очень полюбилась советским зрителям.
7. Нелли Пшенная
Роль яркой жены Самохвалова из знаменитого фильма «Служебный роман» стала десятой по счету для статной и привлекательной российской актрисы.
8. Олег Басилашвили
Роль обаятельного и элегантного антагониста фильма Юрия Самохвалова принесла широкую известность российскому актеру.
9. Петр Щербаков (21.07.1929-16.03.1992)
Небольшая, но колоритная роль начальника отдела общественного питания Петра Ивановича Бубликова надолго запомнилась советским зрителям.
10. Светлана Немоляева
Роль Ольги Рыжовой – главной подруги главного героя Новосельцева – стала самой знаковой и главной в карьере российской актрисы.
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