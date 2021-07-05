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Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмок


Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмок

«Служебный роман» - лирическая комедия Эльдара Рязанова, которая вышла на экраны в 1977 году. Эта презабавнейшая история, если верить авторам фильма, произошла в Москве. И уж конечно, все описанные события могли бы случиться на самом деле. А успеш комедии обеспечил не только интереснейший сценарий и гениальная режиссёрская работа, но и великолепное созвездие актёров.

1. Алиса Фрейндлих


Российская актриса настолько правдоподобно сыграла роль невзрачной Людмилы Калугиной, что «серая мышка» стала самой известной среди ее работ в кино.

Российская актриса настолько правдоподобно сыграла роль невзрачной Людмилы Калугиной, что «серая мышка» стала самой известной среди ее работ в кино.

 

2. Андрей Мягков


Долгие годы сотрудничества талантливого российского актера с режиссером Эльдаром Рязановым принесли заслуженную известность и почет.

Долгие годы сотрудничества талантливого российского актера с режиссером Эльдаром Рязановым принесли заслуженную известность и почет.

 

3. Александр Фатюшин (29.03.1951-06.04.2003)


В лирической комедии «Служебный роман» актер театра и кино появился перед зрителями в роли сотрудника статистического учреждения.

В лирической комедии «Служебный роман» актер театра и кино появился перед зрителями в роли сотрудника статистического учреждения.

 

4. Георгий Бурков (31.05.1933-19.07.1990)


Талантливый советский актер и режиссер, дебютировавший в кино в возрасте 33-х лет, сыграл роль завхоза в полюбившемся зрителям фильме «Служебный роман».

Талантливый советский актер и режиссер, дебютировавший в кино в возрасте 33-х лет, сыграл роль завхоза в полюбившемся зрителям фильме «Служебный роман».

 

5. Людмила Иванова (22.06.1933-07.10.2016)


Роль профсоюзной активистки Шуры, которую сыграла российская актриса театра и кино, стала одной из самых знаковых и запоминающихся в карьере народной артистки.

Роль профсоюзной активистки Шуры, которую сыграла российская актриса театра и кино, стала одной из самых знаковых и запоминающихся в карьере народной артистки.

 

6. Лия Ахеджакова


Женственная и любопытная секретарша Верочка хоть и не была главным персонажем фильма, но очень полюбилась советским зрителям.

Женственная и любопытная секретарша Верочка хоть и не была главным персонажем фильма, но очень полюбилась советским зрителям.

 

7. Нелли Пшенная


Роль яркой жены Самохвалова из знаменитого фильма «Служебный роман» стала десятой по счету для статной и привлекательной российской актрисы.

Роль яркой жены Самохвалова из знаменитого фильма «Служебный роман» стала десятой по счету для статной и привлекательной российской актрисы.

 

8. Олег Басилашвили


Роль обаятельного и элегантного антагониста фильма Юрия Самохвалова принесла широкую известность российскому актеру.

Роль обаятельного и элегантного антагониста фильма Юрия Самохвалова принесла широкую известность российскому актеру.

 

9. Петр Щербаков (21.07.1929-16.03.1992)


Небольшая, но колоритная роль начальника отдела общественного питания Петра Ивановича Бубликова надолго запомнилась советским зрителям.

Небольшая, но колоритная роль начальника отдела общественного питания Петра Ивановича Бубликова надолго запомнилась советским зрителям.

 

10. Светлана Немоляева


Роль Ольги Рыжовой – главной подруги главного героя Новосельцева – стала самой знаковой и главной в карьере российской актрисы.

Роль Ольги Рыжовой – главной подруги главного героя Новосельцева – стала самой знаковой и главной в карьере российской актрисы.

 

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Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмок

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Как изменились актёры, сыгравшие в лирической комедии «Служебный роман», через годы после съёмокПодписаться на мой Instagram
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