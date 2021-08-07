Садовая мебель из веток и коряг

Необычную и шикарную садовую мебель из веток деревьев можно изготовить своими руками. Придется поработать, подключить фантазию, но зато можно быть уверенными – таких беседок и арок вы точно не встретите на других участках.

Представленные в подборке идеи вдохновят вас на создание собственных шедевров. Кто знает, может это перерастет потом в полноценное хобби или станет делом всей жизни.



1. Полноценный уличный диван

2. Самобытный стол

3. Кресло-качалка

4. Кресло-шезлонг

5. Подставка для цветов

6. Неординарный стеллаж

7. Восхитительная арка

8. Красивая беседка

9. Роскошный забор

10. Прекрасные качели

Украсьте уголок для отдыха собственноручно изготовленным диваном из веток. Снимите кору, хорошенько высушите материал, обработайте антисептиком и покройте морилкой красивого цвета.Оригинальный стол выглядит очень затейливо, но на самом деле конструкция его очень простая. Столик получится легким и мобильным, так что вы можете устроить чаепитие в любом уголке сада.Дачный отдых трудно представить без чтения в кресле-качалке. Вдвойне приятнее это делать, если вы сделали мебель своими руками. Тут придется потрудиться, чтобы изготовить удобное и комфортное место для сидения.Принимать солнечные ванны станет вашим любимым занятием, если вы украсите лужайку креслом-шезлонгом из веток. Материал можно оставить в природном цвете или окрасить ветки в нужный вам цвет.Немного брутальные конструкции из массивных веток послужат надежной подставкой для садовых цветов. Петунии, лобелии и анютины глазки будут смотреться в таком окружении еще привлекательнее и наряднее.Продумайте заранее эскиз и изготовьте необычный и запоминающийся стеллаж для книг, свечей или коллекции кружек. Интерьер комнаты заиграет новыми красками.Миниатюрная беседка со встроенной лавкой станет вашей настоящей триумфальной аркой. Продумайте и дальнейшее озеленение, здесь отлично будут смотреться и давать тень клематисы, виноград и другие вьющиеся растения.Беседку можно сделать и побольше, главное – запастись материалом. Подбирайте ветки интересной формы, не пугайтесь трещин и сучков. Они добавят изюминки к дизайну беседки.Ограда из затейливо заплетенных ветвей визуально выгодно выделит ваш участок уже на подходах к нему.Плетеные самодельные качели подарят вам и вашим детям немало прекрасных часов.Чтобы оснастить свой сад подобными эксклюзивами, вам не придется тратить целое состояние. Обрезая в следующий раз деревья или кусты, задумывайте новый мебельный проект.