Садовая мебель из веток и коряг

Необычную и шикарную садовую мебель из веток деревьев можно изготовить своими руками. Придется поработать, подключить фантазию, но зато можно быть уверенными – таких беседок и арок вы точно не встретите на других участках.
Представленные в подборке идеи вдохновят вас на создание собственных шедевров. Кто знает, может это перерастет потом в полноценное хобби или станет делом всей жизни.
1. Полноценный уличный диван
Украсьте уголок для отдыха собственноручно изготовленным диваном из веток. Снимите кору, хорошенько высушите материал, обработайте антисептиком и покройте морилкой красивого цвета.
2. Самобытный стол
Оригинальный стол выглядит очень затейливо, но на самом деле конструкция его очень простая. Столик получится легким и мобильным, так что вы можете устроить чаепитие в любом уголке сада.
3. Кресло-качалка
Дачный отдых трудно представить без чтения в кресле-качалке. Вдвойне приятнее это делать, если вы сделали мебель своими руками. Тут придется потрудиться, чтобы изготовить удобное и комфортное место для сидения.
4. Кресло-шезлонг
Принимать солнечные ванны станет вашим любимым занятием, если вы украсите лужайку креслом-шезлонгом из веток. Материал можно оставить в природном цвете или окрасить ветки в нужный вам цвет.
5. Подставка для цветов
Немного брутальные конструкции из массивных веток послужат надежной подставкой для садовых цветов. Петунии, лобелии и анютины глазки будут смотреться в таком окружении еще привлекательнее и наряднее.
6. Неординарный стеллаж
Продумайте заранее эскиз и изготовьте необычный и запоминающийся стеллаж для книг, свечей или коллекции кружек. Интерьер комнаты заиграет новыми красками.
7. Восхитительная арка
Миниатюрная беседка со встроенной лавкой станет вашей настоящей триумфальной аркой. Продумайте и дальнейшее озеленение, здесь отлично будут смотреться и давать тень клематисы, виноград и другие вьющиеся растения.
8. Красивая беседка
Беседку можно сделать и побольше, главное – запастись материалом. Подбирайте ветки интересной формы, не пугайтесь трещин и сучков. Они добавят изюминки к дизайну беседки.
9. Роскошный забор
Ограда из затейливо заплетенных ветвей визуально выгодно выделит ваш участок уже на подходах к нему.
10. Прекрасные качели
Плетеные самодельные качели подарят вам и вашим детям немало прекрасных часов.
Чтобы оснастить свой сад подобными эксклюзивами, вам не придется тратить целое состояние. Обрезая в следующий раз деревья или кусты, задумывайте новый мебельный проект.
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