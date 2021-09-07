Как быстро и просто очистить зеленку с разных поверхностей

1. Удаляем зеленку с тела

Все очень просто. |Фото: ddoclip.com.

2. Удаляем зеленку с одежды

Все очень просто. |Фото: po-chistim.ru.

3. Удаляем зеленку с кожаных изделий

Отличное решение. |Фото: minecraftserverlari.com.

4. Удаляем зеленку с текстильной обивки

Пищевой уксус в помощь. |Фото: doroga2.ru.

5. Удаляем зеленку с ковра

Удаление займет пару секунд. |Фото: girls-life.ru.

6. Удаляем зеленку с паркета

Трем во внутрь. ¦Фото: titanwars.ru.