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Как быстро и просто очистить зеленку с разных поверхностей


Как быстро и просто очистить зеленку с разных поверхностей

Зеленка - вещь полезная и в некоторых ситуациях до невозможности нужная. Есть у нее только один грех. Она легко пачкает все, с чем вступает в контакт. Избежать этого практически невозможно. Именно поэтому стоит знать способы очистки зеленки с разных поверхностей. Посмотрим на наиболее действенные методики.



1. Удаляем зеленку с тела


Все очень просто. |Фото: ddoclip.com.

Все очень просто. |Фото: ddoclip.com.

 

Раствор бриллиантового зеленого оставляет на человеческом теле характерные пятна. Сохраняться они могут на протяжении многих дней. Первое, что можно попытаться сделать – это пустить в дело свежевыжатый лимонный сок. Можно даже поводить долькой прямо по загрызенному участку кожи. Также можно использовать лосьон для удаления макияжа, просто промочите им ватный диск и протрите пятно. Наконец можно использовать спиртосодержащие средства. Лучше всего непосредственно спирт или водку, также способный помочь влажные салфетки.

Внимание: не рекомендуется использовать спирт и цитрусовые для обтирания, если имеется аллергия на данные вещи!

2. Удаляем зеленку с одежды


Все очень просто. |Фото: po-chistim.ru.

Все очень просто. |Фото: po-chistim.ru.

 

Очень часто зеленка попадает на самую разную одежду. Справиться с ней на самом деле не сложно. Достаточно пустить в дело подходящий пятновыводитель и хорошенько выполоскать после его использования предмет гардероба.
В некоторых случаях могут также помочь перекись водорода, уксус и вода. Последние два средства лучше всего использовать только с текстильными материалами.

3. Удаляем зеленку с кожаных изделий


Отличное решение. |Фото: minecraftserverlari.com.

Отличное решение. |Фото: minecraftserverlari.com.

 

Главная проблема зеленки в том, что она очень хорошо впитывается в кожаные изделия. В таком случае избавиться от пятен может быть очень сложно. Если загрязнение произошло буквально мгновение тому назад, то можно попытаться пустить в дело спирт. Однако, лучше всего будет задействовать цветной пятновыводитель. Химическое вещество разводится с водой до состояния кашицы, после чего густая масса наносится на пятно и растирается легкими движениями. Сразу после этого пятновыводитель убирается салфеткой.

Примечание: в большинстве случаев следы зеленки исчезнуть с натуральной кожи самостоятельно, если на нее попадают солнечные лучи. Ультрафиолет разлагает раствор бриллиантового зеленого.

4. Удаляем зеленку с текстильной обивки


Пищевой уксус в помощь. |Фото: doroga2.ru.

Пищевой уксус в помощь. |Фото: doroga2.ru.

 

Помочь удалить следы зеленки с текстильной обивки может перекись водорода, медицинский спирт, а также содовый раствор и пищевой уксус. Все растворы готовятся в пропорции 1 к 1, после чего наносятся непосредственно на пятно. Также можно приготовить чистящую кашицу из воды и крахмала.

5. Удаляем зеленку с ковра


Удаление займет пару секунд. |Фото: girls-life.ru.

Удаление займет пару секунд. |Фото: girls-life.ru.

 

В такой ситуации лучшими помощниками станут нашатырный спирт и перекись водорода. Оба вещества нейтрализуют зеленку почти сразу после нанесения. Ждать придется всего 2-5 минут. Для ускорения процедуры очистки рекомендуется сразу после нанесения реактивов накрыть место очистки тканью.

Важно: при использовании нашатырного спирта необходимо сначала организовать качественное проветривание помещения, в котором проводятся работы по очистке.

6. Удаляем зеленку с паркета


Трем во внутрь. ¦Фото: titanwars.ru.

Трем во внутрь. ¦Фото: titanwars.ru.

 

Наконец, если появилась необходимость удалить зеленку с паркета, то лучше всего пустить в дело обычную лимонную кислоту. В самом крайнем случае можно использовать стиральный порошок. Просто протирайте пятно движениями от краев к середине. Это нужно делать для того, чтобы оно не начало увеличиваться.

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Как быстро и просто очистить зеленку с разных поверхностей

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