5 способов, как быстро почистить киви, чтобы на шкурке не оставалась мякоть

1. Овощечистка

Чистим киви при помощи овощечистки так, как показано на картинке. \ Фото: google.com.ua.

2. Стакан

Чистим киви при помощи стакана. \ Фото: ptzgovorit.ru.

3. Кипяток

Просто окуните киви в кипящую воду на 30 секунд. \ Фото: google.com.ua.

4. Ложкой

Чистим киви при помощи ложки. \ Фото: youtube.com.

Чистим киви ложкой.

5. Нож

Остро заточенный нож. \ Фото: amazingajmer.com.

Что можно приготовить из киви

1. Тёплый салат из киви и курицей

Салат с курицей и киви. \ Фото: vk.com.

Восхитительный тёплый салат с курицей и киви. \ Фото: ъja-gotovlu.ru.

2. Пирог с киви и миндалём

Пирог с киви и миндалём. \ Фото: 1000.menu.

Миндаль и киви. \ Фото: cn.dreamstime.com.

3. Чипсы из киви

Чипсы из киви. \ Фото: 4mama.ua.

Похрустим? \ Фото: google.com.ua.

Приятный видео-бонус

Красивая нарезка фруктов. \ Фото: blog.metro.ua.

4 лайфхака, как красиво нарезать киви