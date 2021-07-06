5 способов, как быстро почистить киви, чтобы на шкурке не оставалась мякоть

Киви – вкусный, но весьма капризный фрукт, который требует к себе особого внимания. И пока одни едят его вместе с кожурой, другие ломают голову над тем, как же избавиться от неё, да так, чтобы поменьше сочной мякоти осталось на ненавистной шкурке.
1. Овощечистка
Чистим киви при помощи овощечистки так, как показано на картинке. \ Фото: google.com.ua.
Первый и, как показала практик,а самый простой способ почистить киви, так это прибегнуть к помощи овощечистки. Такой нож за считанные секунды поможет избавиться от кожуры, максимально сократив расход самого плода.
2. Стакан
Чистим киви при помощи стакана. \ Фото: ptzgovorit.ru.
Не менее оригинальный способ почистить киви – воспользоваться обычным стаканом (желательно с тонкими стенками). Подробная инструкция на видео. Смотрим, практикуем и запоминаем.
3. Кипяток
Просто окуните киви в кипящую воду на 30 секунд. \ Фото: google.com.ua.
А вот этот способ поначалу удивляет, вызывая недоумение, а после – становится главным секретным оружием на кухне каждой хозяйки, которая теперь наверняка знает, как быстро и просто почистить киви при помощи кипятка. Всё, что вам понадобится, так это довести воду до кипения, а затем опустить в неё киви на тридцать секунд, после чего остудить его под проточной холодной водой и вуаля, кожица снимается даже пальцами!
4. Ложкой
Чистим киви при помощи ложки. \ Фото: youtube.com.
Ещё один быстрый и достаточно интересный способ почистить киви, так это вооружиться ложкой и, следуя наглядному примеру на видео, проделать несколько простых манипуляций.
5. Нож
Остро заточенный нож. \ Фото: amazingajmer.com.
Как оказалось, даже при помощи обычного кухонного ножа можно запросто очистить киви. Всё, что вам понадобится - так это предварительно остро заточенный нож и пара минут вашего терпения.
Что можно приготовить из киви
Когда с очисткой киви полностью разобрались, можно перейти к более приятному и интересному занятию. А именно - к приготовлению блюд с тем самым капризным фруктом.
1. Тёплый салат из киви и курицей
Салат с курицей и киви. \ Фото: vk.com.
Салат с киви и нежным куриным филе отлично подойдёт и для ужина в узком семейном кругу и для праздничного стола.
Ингредиенты:
• Куриное филе — 2 шт;
• Киви — 2 шт;
• Смесь салатных листьев — пучок;
• Помидоры черри — 10 шт;
• Яйца перепелиные — 6 шт;
• Сыр твёрдый, лучше пармезан — 40 гр;
• Белый хлеб — три куска;
• Приправы по вкусу;
• Лимонный сок — ст. л;
• Оливковое масло — 2 ст.л.
Восхитительный тёплый салат с курицей и киви. \ Фото: ъja-gotovlu.ru.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Нарезать небольшими кубиками;
• Обжарить на раскалённой сковороде на растительном масле с приправами и специями до равномерной золотистой корочки;
• Листья салата тщательно вымыть;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Затем нарвать их в глубокую миску;
• Помидоры нарезать на половинки и добавить в салат;
• После добавить обжаренные кусочки филе;
• Киви очистить и нарезать кубиком, добавив к листьям салата и куриному филе;
• Яйца отварить;
• Остудить;
• Разрезать на половинки или четвертинки;
• Добавить в салат;
• Сыр натереть на очень крупной тёрке;
• Высыпать в салат;
• Хлеб нарезать кубиками;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Подсушить на сковороде или в духовке.
Для заправки:
• Оливковое масло смешать с лимонным соком и специями;
• Слегка посолить;
• Перемешать;
• Заправить салат;
• Подавать с сухариками.
2. Пирог с киви и миндалём
Пирог с киви и миндалём. \ Фото: 1000.menu.
Когда яблочный пирог стал привычным делом, почему бы не попробовать приготовить пирог с киви и миндалём?
Ингредиенты:
• Мука – 100 гр;
• Миндаль – 100 гр;
• Сливочное масло – 100 гр;
• Ликёр – 30 мл;
• Яйца – 1 шт;
• Сахар – 50 гр.
Для начинки:
• Киви – 5 шт;
• Сливочный сыр – 185 гр;
• Цедра одного лимона;
• Сахар – 50 гр;
• Молоко – 2 ст.л;
• Ванильный сахар – 0,5 пакетика.
Миндаль и киви. \ Фото: cn.dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Миндаль залить кипятком на несколько минут;
• После очистить его;
• И слегка обжарить на сковороде;
• После измельчить в крошку;
• Замесить тесто;
• Отправить в холодильник на полчаса;
• Через тридцать минут достать тесто из холодильника;
• Раскатать и выложить в смазанную сливочным маслом форму;
• Высыпать миндаль;
• Накрыть пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Для начинки:
• Смешать все (кроме киви) ингредиенты между собой;
• Взбить до воздушной пены;
• Киви нарезать тонкими слайсами;
• Получившуюся начинку выложить сверху на пирог;
• При желании её можно добавить между коржами (предварительно разрезав пирог на две части);
• Поверх воздушной начинки выложить ломтики киви;
• Подавать к чаю.
3. Чипсы из киви
Чипсы из киви. \ Фото: 4mama.ua.
Все мы знакомыми с классическими картофельными чипсами, которые так любят взрослые и дети, но большинство не могут себе их позволить по разным на то причинам. Кто-то соблюдает диету, а кто-то просто ведёт здоровый образ жизни, придерживаясь правильного питания. В любом случае, как бы там ни было, попробуйте приготовить чипсы из киви. И вы увидите насколько вкусными, а главное полезными они могут быть.
Ингредиенты:
• Киви – 2 шт;
• Сахар – 250 гр;
• Вода – 250 мл;
• Лимон – 0,5 шт.
Похрустим? \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
Для сиропа:
• Сахар с водой довести до кипения (постоянно помешивать);
• После оставить кастрюлю в сторону;
• И добавить лимонный сок;
• По желанию можно добавить мяту, лаванду или лепестки розы, они лишь усилят аромат и вкусовые качества.
Далее:
• Киви тщательно вымыть;
• Потереть щёткой, дабы снять ворсинки с кожицы;
• Натереть на тёрке для слайсов;
• Или нарезать тонкими ломтиками (примерно 1 мм);
• Получившиеся слайсы переложить в глубокую миску;
• Залить сиропом;
• Накрыть крышкой и оставить на два часа;
• Затем выложить на бумажное полотенце (чтобы избавиться от лишней влаги);
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Выложить на пергамент слайсы;
• И отправить в разогретую до 70 градусов духовку на 1 час;
• Через час перевернуть ломтики и киви;
• И отправить в духовку ещё на 1 час;
• Затем стоит проверить хорошо ли ломаются чипсы;
• Если нет, то стоит оставить в духовке ещё на 10-15 минут;
• Готовые чипсы переложить на тарелку;
• Дать остыть;
• После можно кушать.
Важно! Такие чипсы запросто можно хранить в сухом месте в стеклянной банке не больше недели.
Приятный видео-бонус
Красивая нарезка фруктов. \ Фото: blog.metro.ua.
Киви отлично подойдёт и в качестве самостоятельного блюда. Оно уместно будет смотреться на любом праздничном столе, особенно среди других ярких и сочных фруктов. И чтобы не испортить общую картину, стоит позаботиться о красивой и оригинальной подаче, в том числе и о нарезке.
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