5 неочевидных мест в доме, которые почти никто нормально не моет

Большинство людей убираются по одним и тем же чек-листам: пол, сантехника, кухня, видимые поверхности. Но в доме есть зоны, которые используются каждый день и при этом неделями остаются без нормальной очистки. Именно они часто дают смутное ощущение затхлости и несвежести.







Проблема еще и в том, что мы быстро привыкаем к бытовым загрязнениям — парадоксально, но если что-то постоянно перед глазами, мозг просто перестает это замечать.

Выключатели и дверные ручки

Миски животных

Пульты, клавиатуры и телефон

Стиральная машина

Щетки, губки и зона возле раковины

Поэтому некоторые места люди по-настоящему видят только в момент генеральной уборки — или, возможно, обратят на них внимание после прочтения этой статьи.К ним прикасаются десятки раз в день, но моют их редко — особенно быстро загрязняются ручки на кухне, в ванной и в прихожей, на них остаются следы крема, жира, пыли и грязи с рук после улицы. То же самое касается ручек холодильника, микроволновки и шкафчиков, они могут выглядеть нормально издалека, но при ближайшем рассмотрении становятся понятно, сколько всего там накопилось.Даже очень заботливые хозяева часто ограничиваются тем, что просто подливают воду или досыпают корм — но на стенках мисок быстро образуется налет, особенно от влажного корма и слюны. Кроме самих мисок, стоит регулярно мыть коврики под ними и пространство вокруг, поскольку там скапливаются остатки еды, шерсть и бактерии. А еще многие забывают про контейнеры для хранения корма, хотя внутри со временем появляются жирный налет и запах.Это одни из самых грязных предметов в доме — а вовсе не унитаз, как некоторые полагают. Телефон берут руками после улицы, кладут на стол, диван, кровать, используют во время еды, с пультами и клавиатурами история примерно та же.При этом технику редко протирают регулярно, между кнопками скапливаются пыль и мелкие частицы грязи, а на поверхности постепенно появляется липкий налет от рук.Многие уверены: раз техника постоянно контактирует с водой и порошком, внутри она автоматически чистая. На практике в барабане, резиновых уплотнителях и отсеке для порошка быстро появляются налет, остатки моющих средств и плесень, особенно часто проблема возникает, если после стирки дверцу сразу закрывают. Влага остается внутри, и появляется характерный запах сырости, который потом переходит и на белье.Губки и тряпки — одна из главных точек скопления бактерий на кухне, их используют каждый день, но далеко не все меняют их вовремя или нормально просушивают. Плюс очень быстро загрязняется пространство вокруг раковины: туда попадают капли воды, остатки моющих средств, жир и мелкие частицы еды — особенно это заметно на стыках, в углах и возле смесителя, где постепенно появляется налет, который многие перестают замечать.