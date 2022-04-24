«Плачьте на здоровье»: 10 причин, по которым слёзы весьма полезны

Плачь, девочка...
Люди - эмоциональные существа. Все привыкли признавать чужие чувства и ожидают того же от других. Реакция на задетые эмоции или чувства является абсолютно нормальным человеческим поведением. Поэтому ни в коем случае нельзя стыдиться слез. Более того, есть 10 очень весомых причин считать, что слезы – это полезно.
1. Снятие стресса
Слезы - это снятие стресса.
Все чувствовали последствия, которые стресс может оказать на организм и психическое здоровье, и ни одно из этих последствий не является приятным. Во время стресса тело буквально переполнено различными химическими веществами, которые влияют на настроение и то, как человек чувствует себя в течение дня. Когда люди плачут, они высвобождают упомянутые химикаты через слезы, мгновенно становясь более расслабленными. Поэтому в следующий раз, когда уровень стресса будет «зашкаливать», не стоит стесняться, а нужно поплакать, чтобы снизить уровень стресса.
2. Снижение кровяного давления
Слезы - это снижение кровяного давления.
Похоже, что плач способен снизить кровяное давление и частоту пульса тех, кто испытывает ярость или любую другую столь же сильную эмоцию. Гормоны стресса ускоряют сердцебиение, расширяют зрачки и приводят к сжатию артерий, что приводит к повышению артериального давления. Плач уменьшает стресс, поэтому он также снижает кровяное давление.
3. Уменьшение беспокойства
Слезы - это уменьшение беспокойства.
Исследование, проведенное 22 сентября 2015 года, показало, что каждый пятый человек в возрасте 18-34 лет в течение недели до исследования плакал от беспокойства. Некоторые женщины даже признались, что они склонны закрываться в ванных комнатах или на рабочем месте, когда они чувствуют беспокойство. Плач может высвободить накопленные эмоции, тем самым мгновенно уменьшая тревогу и заставляя чувствовать себя намного лучше.
4. Притупление физической боли
Слезы - это притупление физической боли.
У всех наверняка остались шрамы, полученные еще в детстве. Когда дети болят и кричат, потому им «очень больно», это считается «детским» поведением, но на самом деле это очень хороший способ уменьшить физическую боль. Конечно, дети не знают этого, но их тела всегда находят лучший способ реагировать. Плач в течение длительного периода времени высвобождает окситоцин и эндогенные опиоиды, иначе известные как эндорфины. Эти химические вещества могут помочь облегчить как эмоциональную, так и физическую боль.
5. Улучшение настроения
Слезы - это улучшение настроения.
Помимо помощи в облегчении физической и эмоциональной боли, плач (или, если быть точнее, всхлипывание) поможет поднять свой дух. Когда человек рыдает, он быстро вдыхает, что может весьма помочь. Вдыхание холодного воздуха может снизить температуру мозга, что заставит видеть вещи немного в более хорошем свете.
6. Привлечение поддержки
Слезы - это привлечение поддержки.
Как уже говорилось выше, люди - эмоциональные существа. Было доказано, что если бы у людей не было межличностных отношений с другими, то это могло бы привести к смерти от «уныния». С самого возникновения человечества вхождение в состав группы других людей означало разницу между выживанием и исчезновением. Когда люди сталкиваются с тем, как другой человек плачет, первая реакция заключается в том, чтобы успокоить плачущего. Ощущение поддержки окружающих людей может легко улучшить настроение и дух.
7. Восстановление эмоционального баланса
Слезы - это восстановление эмоционального баланса.
Люди плачут не только, когда грустят, но и также, когда чувствуют себя счастливыми, злыми или напряженными. Многие исследователи считают, что плач в таких ситуациях может помочь восстановить эмоциональное равновесие, которое необходимо в повседневных ситуациях. Плач может быть естественным механизмом тела в адаптации к переживанию сильных эмоций или чувств.
8. Верный признак здоровья
Слезы - это верный признак здоровья.
Когда ребенок появляется на свет из материнского чрева, первая минута имеет решающее значение для определения того, функционируют ли его легкие. Его первый крик очень важен, поскольку помогает ребенку адаптироваться к внешнему миру и начать дышать самостоятельно. Чем громче плач, тем все более хорошо. Плач - первое, что человек делает при рождении, и это означает начало новой жизни.
9. Помощь в восстановлении после горя
Слезы - это помощь в восстановлении после горя.
Скорбь - трудный процесс, который включает периоды печали, онемения чувств, вины и гнева. У всех есть свой собственный способ справиться с потерей, но одно можно сказать точно: плач помогает. Плач может помочь снизить уровень стресса и заставить почувствовать себя лучше. Если не плакать после потери близкого человека, то это может иметь последствия в долгосрочной перспективе. Люди должны пройти через процесс скорби, чтобы исцелиться.
10. Плач помогает стать самим собой
Слезы - это выход эмоций.
Тот факт, что у людей есть способность плакать, много говорит о них. Люди должны признавать свои собственные эмоции, чтобы организовать свои мысли и осознать, что они действительно хотят. В следующий раз, когда человек почувствует желание заплакать, не нужно стесняться этого. Плач полезен для здоровья, а также поможет справиться с эмоциями.
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