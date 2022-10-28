Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине

Кажется, что мыть посуду в посудомоечной машине очень легко — на практике, неправильный подход к такой работе приводит к огромному количеству проблем.

Во-первых, может сломаться сама техника — не стоит забывать о том, что цены на самые дешевые модели начинаются от 20 тыс. рублей. Во-вторых, повышенному износу подвергается кухонная утварь, не предназначенная для автоматической очистки. На чашках, тарелках, ножах и прочих приборах появляются сколы, со сковородок снимается защитное покрытие, а кастрюли теряют свой опрятный вид.







Что можно мыть в посудомойке?

Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Исключения из правил — какую посуду можно мыть в посудомойке, несмотря на запреты

Какие необычные предметы можно мыть в посудомоечной машине?

Посудомоечная машина — это непростое устройство, руководство по эксплуатации которого занимает несколько десятков страниц. Внутри таких конструкций всегда находятся несколько отсеков — нижний, верхний и лотковый.Первый предназначен для размещения крупных предметов (кастрюль, сковородок и противней);второй вмещает обыкновенные стеклянные чашки, тарелки и пиалы, а третий нужен для чистки мелких деталей и столовых приборов. На нержавеющую и деревянную посуду, нормально относящуюся к автоматическому мытью, наносятся всевозможные специальные значки. Если соответствующей аббревиатуры на корпусе утвари нет — владельцу приходится ориентироваться на список материалов, спокойно переносящих условия и температуры, создаваемые классическими посудомойками:Закаленное стекло — миски, формочки, салатники, красивые блюдца и определенные разновидности чайных сервизов моются без сторонних проблем.— контейнеры, формы, тара для микроволновых печей, пластиковые подставки.— главное, чтобы на предметах, попадающих под воздействие горячей воды не было позолоты, узоров, рисунков или изображений.— приборы для духовок их пластика, лопатки с плоскими деталями, ложки для перемешивания теста, специализированные кулинарные кисточки. Загружать их для мытья можно без опасений.— классические ножи, крупногабаритные кастрюли, ковши, противни и сотейники, очистить которые будет легко, в том числе и горячей водой, автоматическим методом.Не стоит забывать и об обслуживании самой посудомоечной машины. Ее нужно регулярно прочищать вручную, а также загружать таблетированной или порошковой солью, иначе ценная деревянная или стеклянная посуда может повредиться.С тем, что нельзя мыть в машине, разобраться немного сложнее. Дело в том, что перечень материалов, не дружащих с системами автоматической чистки, крайне широк:— классические советские вилки и ложки, быстро темнеющие из-за неправильного обращения. При сильной необходимости такую утварь нужно мыть в лотке, отдельно от другой посуды.максимально деликатный металл, плохо взаимодействующий со всевозможной химией. Лучше чистить его горячей водой вручную, избегая всевозможных абразивных составов. Некоторые производители стиральных машин предоставляют лоточки для того, чтобы мыть серебряные изделия, но пользоваться ими придется на свой страх и риск.— классические материалы, применяемые для изготовления разнообразных казанов, противней и аналогичной крупногабаритной, тяжелой посуды. После посудомойки они теряют свой первоначальный блеск и половину эксплуатационных характеристик.— металл, отличающийся своей невероятной мягкостью. Автоматическая мойка приведет к появлению на нем разнообразных деформаций, а также к образованию истираний, выбоин и трудновыводимых пятен. Если алюминиевая посуда повреждена — исправить ситуацию не получится.— покрытие, встречающееся, преимущественно, на профессиональной кухонной утвари. Катастрофически плохо взаимодействует с агрессивными чистящими реагентами. Нуждается в особом уходе, без каких-либо абразивных моек.— элементы декора после мытья в посудомоечной машине попросту отпадут. Рисковать дорогостоящей утварью из соображений собственного удобства, конечно же, не стоит.— сильный напор воды становится причиной притупления изначально острых лезвий. Впрочем, можно приобрести специализированный лоток — такие конструкции представлены в ассортименте многих профильных магазинов.— отправляются в посудомойку только с разрешения производителя. Аббревиатуры и маркировки, указывающие на то, что модель может очищаться в автоматическом режиме, как правило, компании предпочитают помещать на самых видных местах.В общем, запретов очень много, и со всеми нужно познакомиться заранее, задолго до того, как посуда, часть термоса (или сама дорогостоящая бытовая техника) окажется испорчена. Мыть в посудомойке столовые принадлежности следует очень аккуратно.В любом правиле должны быть свои исключения, и регламент загрузки посудомоечной машины не выбивается из общего представления о всевозможных нормативах. С помощью классической современной кухонной техники можно помыть:деревянные разделочные доски и формы для выпечки из композитных материалов и водоотталкивающей древесины — обыкновенное дерево для досок автоматическим образом мыть не разрешается;посуда из серебра, чугуна и меди, оснащенная защитными покрытиями — всевозможные казаны и утятницы, покрытые протекционными составами;конструкции с антипригарным покрытием — размещаются внутри посудомойки только при наличии специализированных лотков и щадящих чистящих средств;посуда из хрусталя и фарфора — обычно хрустальные предметы тускнеют и желтеют, но справиться с такой проблемой получится посредством режима «Деликатная посуда».Исключений в регламенте мытья бывает много — о каждом из них подробно рассказано в инструкции по эксплуатации конкретного оборудования. Перед тем как помыть ту или иную необычную вещь в машине, нужно вручную познакомиться с документацией.Удивительно, но посудомоечная машина может применяться не только по своему прямому назначению (то есть — для мытья кастрюль, сковородок, вилок, чашек и ложек). Внутрь оборудования можно загрузить:кухонные губки и щетки, предназначенные для протирки разнообразных поверхностей (их не нужно мыть вручную, достаточно отправить в машину);фильтры и металлические или чугунные решетки от смонтированной вытяжки — он улавливает жир, который периодически нужно удалять;картошка, морковь и прочие овощи — здесь пригодится опциональный режим быстрого полоскания;пластиковые или металлические расчески — устройство по уходу за волосами, также отлично взаимодействующие с посудомойкой;пластиковые и резиновые детские игрушки, а также совочки, ведерки, формочки и машинки, выносимые ребенком во двор.Банки для консерваций из столового стекла, фарфор, радиаторные решетки, прорезиненная обувь, небольшие мусорные контейнеры из алюминия, мыльницы, стаканы для зубных щеток, мягкие игрушки — все эти вещи можно мыть в посудомоечной машине. Правда, загружать технику для всех представленных предметов нужно в щадящем режиме, руководствуясь банальными соображениями эксплуатационной безопасности.