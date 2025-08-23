С нами не соску...
16 необычных десертных пицц

Существует миллиард способов приготовить пиццу. Можно сделать ее только с сыром или, наоборот, нагрузить туда мяса, специй, овощей и столько сыра, сколько захотите. Да и вообще, существует куча вариантов разных пицц! Но что если мы скажем вам, что вы всю свою жизнь смотрели на пиццу неправильно? Держите шляпы, господа, потому что мы отправляемся в сногсшибательный мир сладких пицц.

После этого вы уже не будете считать пиццу простым сочетанием сыра и пепперони. О нет, вместо этого перед вашим мысленным взором будут мелькать банан, карамельный соус и нутелла. Наслаждайтесь! 16 необычных десертных пицц


16 необычных десертных пицц На Западе популярны плюшки с корицей. А почему бы не сделать такую же пиццу с корицей и сгущенкой? Идеальное сочетание! 16 необычных десертных пицц Крошка на этой шоколадной десертной пицце просто потрясающая. 16 необычных десертных пицц Яблоки очень полезны для здоровья, правда? Что ж, яблочно-карамельная пицца, видимо, тоже. 16 необычных десертных пицц А как насчет необычного сочетания сыра бри и малины? 16 необычных десертных пицц Печеньки Oreo могут стать еще вкуснее, если есть их на сладкой пицце. 16 необычных десертных пицц Если вы согласны с тем, что зефир с шоколадом — это вкусно, то попробуйте заменить шоколад сливочной нутеллой и сделать зефирно-клубничную пиццу. М-м-м… Пальчики оближешь! 16 необычных десертных пицц Кусочек персиковой пиццы нужно еще успеть ухватить, ведь так зазеваешься и ничего не останется… 16 необычных десертных пицц Пицца с беконом в сахаре. Невероятное сочетание! 16 необычных десертных пицц Ищете чего-то новенького? Попробуйте пиццу с дыней и сладкой рикоттой. 16 необычных десертных пицц Арахисовое масло и шоколад создают необычную игру вкусов в этой божественной десертной пицце. 16 необычных десертных пицц На фото бисквитное тесто или тесто для пиццы? Кто знает, но ведь это не важно, потому что эта пицца настолько вкусна и сытна, что у вас не будет времени задавать вопросы.
16 необычных десертных пицц Эта банановая пицца не только вкусная, но и радует глаз. 16 необычных десертных пицц Клубника в шоколаде — вряд ли кто-то устоит перед таким сочетанием. 16 необычных десертных пицц Эта пицца с M&M’s станет отличным угощением для детской вечеринки (хотя и взрослые вряд ли откажутся от такой вкуснятины). 16 необычных десертных пицц Это отличный компромисс между пиццей и чизкейком с голубикой. 16 необычных десертных пицц Забудьте о тыквенном и яблочном пироге — теперь только тыквенно-яблочная пицца!

источник

