Боди-арт, или искусство «камуфляжа»: Рисунки на теле, которые позволяют слиться с окружающей средой

Искусство камуфляжа: швейцарский художник Vilija Vitkute с помощью красок маскирует людей.
Художник из Швеции Вилия Виткутэ (Vilija Vitkute) прославилась своим творчеством, в котором объединила боди-арт и фотографию. В её работах модели буквально сливаются с окружающим миром, становясь его неотъемлемой частью, растворяясь на фоне великолепных пейзажей.
Вдохновлённая окружающей средой и людьми, она создаёт красочные работы, в которых рассказывает о гармонии и эмоциях человека с природой, о том, что и как он чувствует, сливаясь с ней воедино. Благодаря краскам и росписи по телу, художнице удаётся создать целостное изображение, где человеческие фигуры практически не выделяются на фоне выбранного пейзажа. Но помимо «камуфляжного» стиля, девушка создаёт и просто великолепные боди-арт картины, которые представлены в серии «Элементы». Огонь, вода, ветер, земля, человек – всё это обретая новые формы, предстаёт перед зрителем в ином свете, открывая себя с другой стороны.
Зимние пейзажи. Автор: Vilija Vitkute.
Водопады. Автор: Vilija Vitkute.
Зимний лес. Автор: Vilija Vitkute.
Побережье. Автор: Vilija Vitkute.
Слияние с природой. Автор: Vilija Vitkute.
Зима. Автор: Vilija Vitkute.
Осень. Автор: Vilija Vitkute.
Куда вы бежите? Автор: Vilija Vitkute.
В дали от цивилизации. Автор: Vilija Vitkute.
Северное сияние. Автор: Vilija Vitkute.
Девушка с лошадью. Автор: Vilija Vitkute.
Вода. Автор: Vilija Vitkute.
Огонь. Автор: Vilija Vitkute.
Гармония окружающего мира. Автор: Vilija Vitkute.
Весна. Автор: Vilija Vitkute.
Долина кактусов. Автор: Vilija Vitkute.
Элемент. Автор: Vilija Vitkute.
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