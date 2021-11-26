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Боди-арт, или искусство «камуфляжа»: Рисунки на теле, которые позволяют слиться с окружающей средой


Искусство камуфляжа: швейцарский художник Vilija Vitkute с помощью красок маскирует людей.

Искусство камуфляжа: швейцарский художник Vilija Vitkute с помощью красок маскирует людей.

Художник из Швеции Вилия Виткутэ (Vilija Vitkute) прославилась своим творчеством, в котором объединила боди-арт и фотографию. В её работах модели буквально сливаются с окружающим миром, становясь его неотъемлемой частью, растворяясь на фоне великолепных пейзажей.


Вдохновлённая окружающей средой и людьми, она создаёт красочные работы, в которых рассказывает о гармонии и эмоциях человека с природой, о том, что и как он чувствует, сливаясь с ней воедино. Благодаря краскам и росписи по телу, художнице удаётся создать целостное изображение, где человеческие фигуры практически не выделяются на фоне выбранного пейзажа. Но помимо «камуфляжного» стиля, девушка создаёт и просто великолепные боди-арт картины, которые представлены в серии «Элементы». Огонь, вода, ветер, земля, человек – всё это обретая новые формы, предстаёт перед зрителем в ином свете, открывая себя с другой стороны.

Зимние пейзажи. Автор: Vilija Vitkute.

Зимние пейзажи. Автор: Vilija Vitkute.

 
Водопады. Автор: Vilija Vitkute.

Водопады. Автор: Vilija Vitkute.

 
Зимний лес. Автор: Vilija Vitkute.

Зимний лес. Автор: Vilija Vitkute.

 
Побережье. Автор: Vilija Vitkute.

Побережье. Автор: Vilija Vitkute.

 
Слияние с природой. Автор: Vilija Vitkute.

Слияние с природой. Автор: Vilija Vitkute.

 
Зима. Автор: Vilija Vitkute.

Зима. Автор: Vilija Vitkute.

 
Осень. Автор: Vilija Vitkute.

Осень. Автор: Vilija Vitkute.

 
Куда вы бежите? Автор: Vilija Vitkute.

Куда вы бежите? Автор: Vilija Vitkute.

 
В дали от цивилизации. Автор: Vilija Vitkute.

В дали от цивилизации. Автор: Vilija Vitkute.

 
Северное сияние. Автор: Vilija Vitkute.

Северное сияние. Автор: Vilija Vitkute.

 
Девушка с лошадью. Автор: Vilija Vitkute.

Девушка с лошадью. Автор: Vilija Vitkute.

 
Вода. Автор: Vilija Vitkute.

Вода. Автор: Vilija Vitkute.

 
Огонь. Автор: Vilija Vitkute.

Огонь. Автор: Vilija Vitkute.

 
Гармония окружающего мира. Автор: Vilija Vitkute.

Гармония окружающего мира. Автор: Vilija Vitkute.

 
Весна. Автор: Vilija Vitkute.

Весна. Автор: Vilija Vitkute.

 
Долина кактусов. Автор: Vilija Vitkute.

Долина кактусов. Автор: Vilija Vitkute.

 
Элемент. Автор: Vilija Vitkute.

Элемент. Автор: Vilija Vitkute.

 

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Боди-арт, или искусство «камуфляжа»: Рисунки на теле, которые позволяют слиться с окружающей средой

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Боди-арт, или искусство «камуфляжа»: Рисунки на теле, которые позволяют слиться с окружающей средойПодписаться на мой Instagram
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