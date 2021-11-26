Боди-арт, или искусство «камуфляжа»: Рисунки на теле, которые позволяют слиться с окружающей средой





Искусство камуфляжа: швейцарский художник Vilija Vitkute с помощью красок маскирует людей.

Художник из Швеции Вилия Виткутэ (Vilija Vitkute) прославилась своим творчеством, в котором объединила боди-арт и фотографию. В её работах модели буквально сливаются с окружающим миром



Художник из Швеции(Vilija Vitkute) прославилась своим творчеством, в котором объединила боди-арт и фотографию. В её работах модели буквально сливаются с окружающим миром , становясь его неотъемлемой частью, растворяясь на фоне великолепных пейзажей.

Зимние пейзажи. Автор: Vilija Vitkute.

Водопады. Автор: Vilija Vitkute.

Зимний лес. Автор: Vilija Vitkute.

Побережье. Автор: Vilija Vitkute.

Слияние с природой. Автор: Vilija Vitkute.

Зима. Автор: Vilija Vitkute.

Осень. Автор: Vilija Vitkute.

Куда вы бежите? Автор: Vilija Vitkute.

В дали от цивилизации. Автор: Vilija Vitkute.

Северное сияние. Автор: Vilija Vitkute.

Девушка с лошадью. Автор: Vilija Vitkute.

Вода. Автор: Vilija Vitkute.

Огонь. Автор: Vilija Vitkute.

Гармония окружающего мира. Автор: Vilija Vitkute.

Весна. Автор: Vilija Vitkute.

Долина кактусов. Автор: Vilija Vitkute.

Вдохновлённая окружающей средой и людьми, она создаёт красочные работы, в которых рассказывает о гармонии и эмоциях человека с природой, о том, что и как он чувствует, сливаясь с ней воедино. Благодаря краскам и росписи по телу, художнице удаётся создать целостное изображение, где человеческие фигуры практически не выделяются на фоне выбранного пейзажа. Но помимо «камуфляжного» стиля, девушка создаёт и просто великолепные боди-арт картины, которые представлены в серии «Элементы». Огонь, вода, ветер, земля, человек – всё это обретая новые формы, предстаёт перед зрителем в ином свете, открывая себя с другой стороны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: