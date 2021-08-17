10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

Звёзды всегда манили людей – будь то звёзды на небесах или звёзды кино и музыки. А ещё у каждого есть своя путеводная звезда, которая ведёт по жизни. Возможно, именно поэтому кинематографисты уделяют такое пристальное внимание «звёздной» теме, а фильмы на эту тему пользуются огромной популярностью.









«Звезда падает с неба»

«Кавалер Золотой Звезды»

«Гори, гори, моя звезда»

«Звезда пленительного счастья»

«Безымянная звезда»

«Через тернии к звёздам»

«Счастливая звезда»

«Яркая звезда»

«Звезда»

«Под несчастливой звездой»