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10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

Звёзды всегда манили людей – будь то звёзды на небесах или звёзды кино и музыки. А ещё у каждого есть своя путеводная звезда, которая ведёт по жизни. Возможно, именно поэтому кинематографисты уделяют такое пристальное внимание «звёздной» теме, а фильмы на эту тему пользуются огромной популярностью.

10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

«Звезда падает с неба»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Макс Нойфельд, 1934 год

Лёгкая австрийская кинокомедия, которой уже более 80 лет, рассказывает о юноше Йозефе, который стремится стать музыкальным актёром. Но на пути к ролям и славе студента встают смешные ситуации, от которых зритель получает массу положительных эмоций. Чего только стоит сцена, когда Йозеф, перепутав помещения, начал исполнять оперную партию… в страховой компании.

«Кавалер Золотой Звезды»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Юрий Райзман, 1950 год

Главный герой фильма – реальный человек. После войны Герой Советского Союза Сергей Тутаринов едет в ставропольский край, чтобы строить электростанцию. Как и на войне, так и в мирное время Тутаринов полностью отдаёт себя служению Родине. Его идея в пятилетний срок восстановить уничтоженное войной хозяйство смело претворяется в жизнь.

«Гори, гори, моя звезда»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Александр Митта, 1969 год

Во время гражданской войны режиссёр театра Владимир Искремас решается поставить спектакль о героине Франции Жанне д, Арк.
Помощница режиссёра Христина и художник-самоучка Фёдор во всём помогают Владимиру. Они пытаются внести в спектакль дух революции, идеи новой жизни и любовь, которая способна изменить психологию человека.

«Звезда пленительного счастья»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Владимир Мотыль, 1975 год

В центре фильма – восстание декабристов, следствие, казнь и ссылка. В глухую Сибирь вслед за ссыльными мужьями отправляются их преданные жёны: Мария Волконская, Екатерина Трубецкая и Прасковья Анненкова. Суровые условия будущей жизни не пугают женщин, их предназначение – быть в трудное время рядом с любимыми.

«Безымянная звезда»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Михаил Козаков, 1978 год

На станции маленького румынского городка появляется роскошная дама Мона из Бухареста. Ей некуда идти, в её карманах пусто. Местный учитель астрономии Мирою приглашает Мону переночевать у него. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но разные жизненные ценности не дают им быть вместе.

«Через тернии к звёздам»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Ричард Викторов, 1980 год

Фантастический фильм переносит зрителя в 23 век. По огромным просторам Вселенной спокойно путешествуют звездолёты. Один из них обнаруживает космический корабль с погибшими иноземными существами. Только одной девушке-инопланетянке удалось выжить. Она называет себя Нийей. Нийя познаёт земную жизнь и удивляет окружающих своими сверхъестественными способностями.

«Счастливая звезда»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Азиз Мирза, 2008 год

В жизни архитектора Раджа Мальхотра всё идёт наперекосяк: всё ломается, рушится и теряется. Неудачи подстерегают молодого человека на каждом шагу. Знакомые в один голос твердят Раджу, что он родился под несчастливой звездой. Встреча с девушкой Прийей меняет жизнь архитектора. Прийя становится счастливой звездой бывшего «неудачника».

«Яркая звезда»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Джейн Кемпион, 2009 год

Фильм повествует о короткой, но яркой жизни английского поэта начала 19 века Джона Китса. Талантливый юноша рано потерял родителей, был стеснён в средствах и потому не смог получить достойного образования. Стихи, которые он писал, критика не всегда принимала тепло, и это больно ударяло по самолюбию юноши. Жизнь его закончилась в 25 лет. Чахотка унесла и страстного поэта, и успевшего познать любовь молодого мужчину.

«Звезда»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Николай Лебедев, 2002 год

Фильм рассказывает о последних месяцах войны 1941-1945 годов. Молодые разведчики направлены в тыл врага с боевым заданием: обнаружить местонахождения немцев и доложить об этом в штаб. Солдаты разделяются и договариваются поддерживать связь через рацию. Позывной «Звезда» является не только сигналом для дальнейших действий разведчиков, но и символом самоотверженного служения советскому народу.

«Под несчастливой звездой»


10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

режиссер Гери Фледер, 2014 год

В обычной американской школе учится несколько инопланетян. История появления их в этой школе удивительна и необычна. Земные школьники не любят пришельцев и всячески стараются досадить им. Этот факт очень печалит инопланетянина Дрейка, так как он полюбил земную девушку Эмери.

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