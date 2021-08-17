10 популярных фильмов о «звёздах» небесных и земных

Звёзды всегда манили людей – будь то звёзды на небесах или звёзды кино и музыки. А ещё у каждого есть своя путеводная звезда, которая ведёт по жизни. Возможно, именно поэтому кинематографисты уделяют такое пристальное внимание «звёздной» теме, а фильмы на эту тему пользуются огромной популярностью.
«Звезда падает с неба»
режиссер Макс Нойфельд, 1934 год
Лёгкая австрийская кинокомедия, которой уже более 80 лет, рассказывает о юноше Йозефе, который стремится стать музыкальным актёром. Но на пути к ролям и славе студента встают смешные ситуации, от которых зритель получает массу положительных эмоций. Чего только стоит сцена, когда Йозеф, перепутав помещения, начал исполнять оперную партию… в страховой компании.
«Кавалер Золотой Звезды»
режиссер Юрий Райзман, 1950 год
Главный герой фильма – реальный человек. После войны Герой Советского Союза Сергей Тутаринов едет в ставропольский край, чтобы строить электростанцию. Как и на войне, так и в мирное время Тутаринов полностью отдаёт себя служению Родине. Его идея в пятилетний срок восстановить уничтоженное войной хозяйство смело претворяется в жизнь.
«Гори, гори, моя звезда»
режиссер Александр Митта, 1969 год
Во время гражданской войны режиссёр театра Владимир Искремас решается поставить спектакль о героине Франции Жанне д, Арк. Помощница режиссёра Христина и художник-самоучка Фёдор во всём помогают Владимиру. Они пытаются внести в спектакль дух революции, идеи новой жизни и любовь, которая способна изменить психологию человека.
«Звезда пленительного счастья»
режиссер Владимир Мотыль, 1975 год
В центре фильма – восстание декабристов, следствие, казнь и ссылка. В глухую Сибирь вслед за ссыльными мужьями отправляются их преданные жёны: Мария Волконская, Екатерина Трубецкая и Прасковья Анненкова. Суровые условия будущей жизни не пугают женщин, их предназначение – быть в трудное время рядом с любимыми.
«Безымянная звезда»
режиссер Михаил Козаков, 1978 год
На станции маленького румынского городка появляется роскошная дама Мона из Бухареста. Ей некуда идти, в её карманах пусто. Местный учитель астрономии Мирою приглашает Мону переночевать у него. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но разные жизненные ценности не дают им быть вместе.
«Через тернии к звёздам»
режиссер Ричард Викторов, 1980 год
Фантастический фильм переносит зрителя в 23 век. По огромным просторам Вселенной спокойно путешествуют звездолёты. Один из них обнаруживает космический корабль с погибшими иноземными существами. Только одной девушке-инопланетянке удалось выжить. Она называет себя Нийей. Нийя познаёт земную жизнь и удивляет окружающих своими сверхъестественными способностями.
«Счастливая звезда»
режиссер Азиз Мирза, 2008 год
В жизни архитектора Раджа Мальхотра всё идёт наперекосяк: всё ломается, рушится и теряется. Неудачи подстерегают молодого человека на каждом шагу. Знакомые в один голос твердят Раджу, что он родился под несчастливой звездой. Встреча с девушкой Прийей меняет жизнь архитектора. Прийя становится счастливой звездой бывшего «неудачника».
«Яркая звезда»
режиссер Джейн Кемпион, 2009 год
Фильм повествует о короткой, но яркой жизни английского поэта начала 19 века Джона Китса. Талантливый юноша рано потерял родителей, был стеснён в средствах и потому не смог получить достойного образования. Стихи, которые он писал, критика не всегда принимала тепло, и это больно ударяло по самолюбию юноши. Жизнь его закончилась в 25 лет. Чахотка унесла и страстного поэта, и успевшего познать любовь молодого мужчину.
«Звезда»
режиссер Николай Лебедев, 2002 год
Фильм рассказывает о последних месяцах войны 1941-1945 годов. Молодые разведчики направлены в тыл врага с боевым заданием: обнаружить местонахождения немцев и доложить об этом в штаб. Солдаты разделяются и договариваются поддерживать связь через рацию. Позывной «Звезда» является не только сигналом для дальнейших действий разведчиков, но и символом самоотверженного служения советскому народу.
«Под несчастливой звездой»
режиссер Гери Фледер, 2014 год
В обычной американской школе учится несколько инопланетян. История появления их в этой школе удивительна и необычна. Земные школьники не любят пришельцев и всячески стараются досадить им. Этот факт очень печалит инопланетянина Дрейка, так как он полюбил земную девушку Эмери.
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