Детсады: от СССР до наших дней

Воспоминаний из детства у всех должно быть предостаточно, ведь это самая счастливая и беззаботная пора. Давайте немного понастальгируем и разберемся, во все времена ли у детей было настоящее счастливое детство.
Детский сад в СССР
Давайте посмотрим на ясли и детские сады Советского времени. Начиная с 1959 г.Советском Союзе и воспитанию в них подрастающего поколения, ложились на плечи государства.
Вообще, появление детских садов было одной из характерных черт советской эпохи. Государство решило снять с женщин часть забот по уходу за детьми, чтобы поставить их (женщин) к станку.
Так что же особенного было в детских садах советского периода? Давайте вспоминать.
Портрет Ильича «украшал» каждый садик
И Сталина
Красный уголок в детском саду, г. Тавда, 1948 г.
Недостаток витамина D зимой компенсировался облучением кварцевой лампой
Если шли гулять, то только так
Оглашение решения XXV съезда КПСС в детском саду Томска, 1976 г.
Колхозный детсад
А это любимые игрушки девочек шестидесятых и начала семидесятых. Пупсы!!!
Костюмы для утренников делались руками родителей из подручных материалов
Воздушные ванны
Такие процедуры практиковались не только в санаториях, но и в детских садах.
Детский сад в России
Сейчас в России действуют детские сады различных типов: муниципальные, частные, домашние.
В зависимости от месячной стоимости прибывания ребенка в детском саду, условия и программа может отличаться кардинально.
Например, стоимость месячного посещения самого дорогого элитного детского сада в Москве начинается от 98 тыс. рублей, не считая первоначального взноса в 90 тыс. рублей.
Фрагмент занятий в самом дорогом садике Москвы
А некоторые дети вынуждены проводить свое детство в местах не столь отдаленных, хотя они ни в чем не виноваты
Есть дети, которым не повезло с самого рождения. Они родились в тюрьмах и живут совместно со своими осужденными матерями.
Дети попадают в тюрьму только одним образом – когда они там рождаются. Взять своего маленького ребенка с собой в места заключения невозможно. Однако в исключительных случаях это осуществимо, но правоприменительной практики в России нет. Чаще всего мать и ребёнка разлучают.
Сейчас в российских тюрьмах имеется около 200 мест совместного проживания. На данный момент существует 13 колоний с домами ребенка, общая наполняемость которых составляет от 800 до 900 мест. Есть совсем небольшие дома ребёнка, есть такие, которые рассчитаны на 100 – 120 человек. В среднем ежегодно в домах ребенка при колониях находятся около 800 человек.
Ребёнок покидает зону, когда ему исполняется три года. Если у него на свободе нет родственников или у родственников нет возможности выполнить условия опекунства, то ребенка определяют в детский дом. Как правило, если ребенок уехал в детский дом, а у мамы остался еще большой срок, к примеру, 4 или 5 лет, то велика вероятность, что ребенок в детском доме и останется.
©http://fishki.net/1693141-vospominanija-detsady-ot-sssr-do-nashih-dnej.html
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии