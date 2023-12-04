Как легко размножить хризантемы

Комнатные хризантемы способны стать прекрасным украшением домашнего цветника. К счастью, это растение можно очень легко размножить, чтобы получить несколько молодых кустиков декоративного цветка.



Для черенкования отлично подойдут веточки с нераспустившимися бутонами. У веточек необходимо удалить нижнюю пару листочков.







Для обработки срезов потребуется аптечный препарат Энтерол.

Энтерол — препарат биологического происхождения с ярко выраженным противомикробным действием. Энтерол уничтожает патогенные микроорганизмы, которые могут находиться в черенках.







Замочите черенки в растворе энтерола в течении 15 минут.







Помочь черенкам быстро укорениться поможет банан, который выступит в качестве натурального удобрения. Обработанные черенки необходимо воткнуть в нарезанные кусочки банана толщиной около 2 см.







Черенки с бананами поместите в плодородный грунт и слегка присыпьте землей.







Регулярно увлажняйте горшочек с хризантемами, другой уход не потребуется. Банан будет медленно разлагаться и выделять в почву большое количество питательных веществ, в том числе азот и калий, которые необходимы для формирования крепкой корневой системы.

Примерно через месяц черенки укореняться, бутоны распустятся, и молодые хризантемы будут готовы к пересадке на постоянное место.





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