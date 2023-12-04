Комнатные хризантемы способны стать прекрасным украшением домашнего цветника. К счастью, это растение можно очень легко размножить, чтобы получить несколько молодых кустиков декоративного цветка.
Для черенкования отлично подойдут веточки с нераспустившимися бутонами. У веточек необходимо удалить нижнюю пару листочков.
Для обработки срезов потребуется аптечный препарат Энтерол.
Энтерол — препарат биологического происхождения с ярко выраженным противомикробным действием. Энтерол уничтожает патогенные микроорганизмы, которые могут находиться в черенках.
Замочите черенки в растворе энтерола в течении 15 минут.
Помочь черенкам быстро укорениться поможет банан, который выступит в качестве натурального удобрения. Обработанные черенки необходимо воткнуть в нарезанные кусочки банана толщиной около 2 см.
Черенки с бананами поместите в плодородный грунт и слегка присыпьте землей.
Регулярно увлажняйте горшочек с хризантемами, другой уход не потребуется. Банан будет медленно разлагаться и выделять в почву большое количество питательных веществ, в том числе азот и калий, которые необходимы для формирования крепкой корневой системы.
Примерно через месяц черенки укореняться, бутоны распустятся, и молодые хризантемы будут готовы к пересадке на постоянное место.
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Как легко размножить хризантемы
Комнатные хризантемы способны стать прекрасным украшением домашнего цветника. К счастью, это растение можно очень легко размножить, чтобы получить несколько молодых кустиков декоративного цветка.
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