Пользователи Сети бьются в попытках решить задачу для китайских школьников

Иллюстрация к условию.
В последние дни в Cети приобрела огромную популярность небольшая задачка по математике. Пользователи разделились на несколько лагерей в попытках дать правильный ответ на «загадку», которую может без проблем решить обычный китайский школьник. Виной всему сумбуру стало условие задачи, подаваемое весьма необычным образом.
Условие задачи
Сложная задачка про кота на столе.
На столе сидит кот, а прямо под столом сидит черепаха так, что расстояние от головы кота до головы черепахи составляет 170 сантиметров. Спустя некоторое время кот залез и сел под стол, а черепаха поднялась на него, став так, что высота от головы черепахи до головы кота теперь составляет 130 сантиметров. Вопрос: какова высота стола?
Решение задачи
Способ решения.
На самом деле задача является достаточно простой и сводится к двум возможным решениям. Во-первых, решить ее можно, взяв два изображения из условия и визуально совместив их, усреднить таким образом кота и черепаху и получить высоту стола. Во-вторых, можно посчитать высоту стола при помощи математических действий.
Суть в том, что оба стола можно представить уравнением Кот+Стол-Черепаха=170 и Черепаха+Стол-Кот=130. Если совместить значения, то получится следующее уравнение (Кот+Стол-Черепаха)+(Черепаха+Стол-Кот)=х, что означает Кот-Кот+Стол+Стол+Черепаха-Черепаха=2*Стол. Так как высота обоих «конструкций» с животными равняется 170+130=300, то она равняется 2*Стол, а значит высота стола 150 см.
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